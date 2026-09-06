Campeonato Italiano - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 14:45 Allianz Stadium

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Notícias e prováveis escalações

A Juventus chega ao confronto com um número significativo de baixas. Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Edon Zhegrova, Khephren Thuram-Ulien, Juan Cabal, Weston McKennie e Pape Sarr estão todos no departamento médico. Spalletti deve escalar o time provável com Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. Mais informações sobre eventuais recuperações serão acrescentadas próximo ao apito inicial.

No Milan, Matteo Gabbia está descartado por lesão e não viajou para Turim. Amorim não tem outros desfalques confirmados e deve utilizar Maignan; Pavlovic, De Winter, Gila; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos como provável escalação.

Retrospecto recente

A Juventus registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os bianconeri venceram Parma (2-0) e Frosinone (0-1) nas duas primeiras rodadas da Serie A, e também superaram o Chelsea (0-1) em amistoso. A única derrota veio contra a Inter de Milão (1-2) em pré-temporada. A equipe de Spalletti não sofreu gols nos dois jogos oficiais da temporada.

O Milan apresenta três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os rossoneri bateram o Venezia (2-0) e o Torino (1-2) nas duas rodadas iniciais do campeonato, além de terem vencido o Manchester United (2-4) em amistoso. O único tropeço foi uma goleada sofrida para o Chelsea (3-0) na pré-temporada. A equipe de Amorim marcou dez gols e sofreu quatro nos cinco jogos mais recentes.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate sem gols, com o Milan jogando em casa no Campeonato Italiano em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros, a Juventus venceu uma vez, o Milan venceu uma vez e três jogos terminaram em empate. O único triunfo bianconero no período foi por 2-0, em janeiro de 2025, no Allianz Stadium, pelo campeonato.

Classificação

Na tabela da Serie A, o Milan ocupa a quarta posição e a Juventus está em quinto lugar após as duas primeiras rodadas da temporada 2026/27.

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