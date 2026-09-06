Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Italiano
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoMilan
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Zapping
GOAL-e

Com o apoio de

Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano

Juventus x Milan
Juventus
Milan
Campeonato Italiano

Saiba onde vai passar o jogo entre Juventus e Milan, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Campeonato Italiano - Rodada 3
Allianz Stadium

Como assistir Juventus x Milan online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Juventus x Milan

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formação
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
25G. Vicario3G. Bremer15P. Kalulu26J. Lucumi2M. Celik13J. Boga12D. Luiz31N. Gonzalez5M. Locatelli7C. Conceicao9R. Kolo Muani16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila2P. Estupinan12A. Rabiot80Y. Musah14L. Modric70A. Cisse21S. Chukwueze9G. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
4-2-3-1
Juventus

Time titular

Milan

Técnico

  • L. Spalletti
  • Rúben Amorim

A Juventus chega ao confronto com um número significativo de baixas. Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Edon Zhegrova, Khephren Thuram-Ulien, Juan Cabal, Weston McKennie e Pape Sarr estão todos no departamento médico. Spalletti deve escalar o time provável com Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. Mais informações sobre eventuais recuperações serão acrescentadas próximo ao apito inicial.

No Milan, Matteo Gabbia está descartado por lesão e não viajou para Turim. Amorim não tem outros desfalques confirmados e deve utilizar Maignan; Pavlovic, De Winter, Gila; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos como provável escalação.

Retrospecto recente

JUV

JUV - Sequência

CHE
V0-1
INT
D1-2
PAL
V2-0
FRC
V0-1
PAR
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MIL

MIL - Sequência

INT
E1-1
CHE
D3-0
MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Juventus registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os bianconeri venceram Parma (2-0) e Frosinone (0-1) nas duas primeiras rodadas da Serie A, e também superaram o Chelsea (0-1) em amistoso. A única derrota veio contra a Inter de Milão (1-2) em pré-temporada. A equipe de Spalletti não sofreu gols nos dois jogos oficiais da temporada.

O Milan apresenta três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os rossoneri bateram o Venezia (2-0) e o Torino (1-2) nas duas rodadas iniciais do campeonato, além de terem vencido o Manchester United (2-4) em amistoso. O único tropeço foi uma goleada sofrida para o Chelsea (3-0) na pré-temporada. A equipe de Amorim marcou dez gols e sofreu quatro nos cinco jogos mais recentes.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

JuventusEmpateMilan
1
3
1
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Milan badge
Milan
MIL
0
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Milan badge
Milan
MIL
0
FJ
Supercopa da Itália
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
0
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em empate sem gols, com o Milan jogando em casa no Campeonato Italiano em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros, a Juventus venceu uma vez, o Milan venceu uma vez e três jogos terminaram em empate. O único triunfo bianconero no período foi por 2-0, em janeiro de 2025, no Allianz Stadium, pelo campeonato.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
330083+59
V
V
V
3
ComoComoCOM
321073+47
V
V
E
4
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
6
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
7
AtalantaAtalantaATA
320143+16
D
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
E
9
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
D
10
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
D
11
NapoliNapoliNAP
31025503
D
D
V
12
CagliariCagliariCGL
21011103
D
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
D
V
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
D
D
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
D
D
16
ParmaParmaPAR
200203-30
D
D
17
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
200237-40
D
D
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
D
D
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
D
D
D
20
FiorentinaFiorentinaFIO
300319-80
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da Serie A, o Milan ocupa a quarta posição e a Juventus está em quinto lugar após as duas primeiras rodadas da temporada 2026/27.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google