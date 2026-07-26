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Flamengo x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Flamengo x São Paulo
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As opções de canal de TV e transmissão online para assistir a Flamengo x São Paulo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x São Paulo

Flamengo crest
Flamengo
FLA
Formação
São Paulo crest
São Paulo
SAP
São Paulo crest
São Paulo
SAP

Técnico

  • L. Jardim

O Flamengo é comandado por Leonardo Jardim para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco rubro-negro, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

O São Paulo tem Dorival Junior no comando técnico. Assim como o adversário, o Tricolor Paulista não possui dados confirmados de desfalques por lesão ou suspensão neste estágio. Mais notícias do time devem surgir nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

CUS
V3-0
COR
V3-0
LAU
V2-0
BEN
V1-2
CHA
V0-4
Gol marcado (sofrido)
14/1
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAP

SAP - Sequência

MIL
E1-1
BOT
E1-1
BOR
V2-0
REM
D1-0
APR
D1-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Flamengo chega em grande fase, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense pelo Brasileirão em 23 de julho. Antes disso, o clube bateu o Benfica por 2 a 1 e o Lausanne por 2 a 0 em amistosos de pré-temporada. No campeonato nacional, o Coritiba foi superado por 3 a 0, e o Cusco FC levou 3 a 0 na Copa Libertadores. O Flamengo marcou 12 gols e não sofreu nenhum nesse recorte de cinco partidas.

O São Paulo atravessa momento irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense no Brasileirão em 23 de julho. O time também perdeu para o Remo por 1 a 0 na liga. Os dois empates vieram contra Botafogo (1 a 1 no Brasileirão) e Millonarios (1 a 1 na Copa Sul-Americana). A única vitória no período foi por 2 a 0 sobre o Boston River na Sul-Americana. O Tricolor somou cinco gols marcados e cinco sofridos nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

FLA

Outros

SAP

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 29 de janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do São Paulo por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, em novembro de 2025, o São Paulo voltou a receber o Flamengo e o duelo terminou empatado em 2 a 2. Nos últimos cinco encontros, o Flamengo venceu duas vezes, o São Paulo venceu duas vezes e houve um empate, com o Rubro-Negro triunfando por 2 a 0 como mandante em julho de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o São Paulo está em 12º lugar na tabela.

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