Como assistir Flamengo x São Paulo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

As opções de canal de TV e transmissão online para assistir a Flamengo x São Paulo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

O Flamengo é comandado por Leonardo Jardim para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco rubro-negro, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Atualizações serão adicionadas conforme o jogo se aproximar.

O São Paulo tem Dorival Junior no comando técnico. Assim como o adversário, o Tricolor Paulista não possui dados confirmados de desfalques por lesão ou suspensão neste estágio. Mais notícias do time devem surgir nos dias que antecedem a partida.

Retrospecto recente

O Flamengo chega em grande fase, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense pelo Brasileirão em 23 de julho. Antes disso, o clube bateu o Benfica por 2 a 1 e o Lausanne por 2 a 0 em amistosos de pré-temporada. No campeonato nacional, o Coritiba foi superado por 3 a 0, e o Cusco FC levou 3 a 0 na Copa Libertadores. O Flamengo marcou 12 gols e não sofreu nenhum nesse recorte de cinco partidas.

O São Paulo atravessa momento irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Athletico Paranaense no Brasileirão em 23 de julho. O time também perdeu para o Remo por 1 a 0 na liga. Os dois empates vieram contra Botafogo (1 a 1 no Brasileirão) e Millonarios (1 a 1 na Copa Sul-Americana). A única vitória no período foi por 2 a 0 sobre o Boston River na Sul-Americana. O Tricolor somou cinco gols marcados e cinco sofridos nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 29 de janeiro de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do São Paulo por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, em novembro de 2025, o São Paulo voltou a receber o Flamengo e o duelo terminou empatado em 2 a 2. Nos últimos cinco encontros, o Flamengo venceu duas vezes, o São Paulo venceu duas vezes e houve um empate, com o Rubro-Negro triunfando por 2 a 0 como mandante em julho de 2025.

Classificação

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a segunda posição, enquanto o São Paulo está em 12º lugar na tabela.

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