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Série B
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Criciúma x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Criciúma x Avaí
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Avaí
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Saiba onde vai passar o jogo entre Criciúma e Avaí, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 30

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Criciúma x Avaí

Técnico

  • U. Louzer

O técnico Umberto Louzer não divulgou a escalação provável do Criciúma, assim como não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao horário da partida.

No Avaí, o técnico Allan Aal também não confirmou o time que vai a campo. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

CRI

CRI - Sequência

CRB
D2-1
CUI
V2-0
JUV
D0-2
ATG
D4-0
OPF
D0-2
Gol marcado (sofrido)
3/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AVF

AVF - Sequência

ATG
D0-1
NOV
D3-1
FOR
D1-0
VLN
E1-1
GOI
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Criciúma chega ao duelo com sequência negativa: quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, registrando aproveitamento baixo no período. A única vitória veio diante do Cuiabá por 2 a 0, mas o time sofreu reveses pesados, incluindo uma goleada de 4 a 0 para o Atlético-GO. Ao todo, o time marcou três gols e sofreu sete nesse recorte.

O Avaí também não atravessa boa fase. O time somou quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos, sem vencer nenhuma partida nesse período. A derrota mais recente foi para o Goiás por 2 a 1, e o clube sofreu três gols em uma única partida contra o Novorizontino. O Avaí marcou quatro gols e sofreu oito nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CriciúmaEmpateAvaí
3
1
1
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
FJ
Catarinense
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Avaí badge
Avaí
AVF
2
FJ
Catarinense
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Criciúma badge
Criciúma
CRI
3
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 30 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma sobre o Avaí por 2 a 1, quando o Avaí atuou como mandante. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Criciúma venceu três, o Avaí não ganhou nenhum e houve um empate. O único resultado sem vencedor foi o empate por 1 a 1 na Série B de outubro de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
3016684331+1254
V
V
E
V
D
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
3014974927+2251
E
D
E
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Atlético-GOAtlético-GOATG
30131073727+1049
V
D
V
V
E
6
Operário-PROperário-PROPF
3013984338+548
E
V
E
V
V
7
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
30111184032+844
D
V
D
V
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
30126123036-642
D
V
V
D
D
12
São BernardoSão BernardoSAB
30119104031+942
E
V
V
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
30118113837+141
V
D
E
D
V
14
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
15
CearáCearáCEA
3099123339-636
E
V
E
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
3077163943-428
D
D
V
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a sexta colocação, dentro da zona de acesso, enquanto o Avaí figura na 17ª posição, na beira da zona de rebaixamento. O confronto, portanto, coloca frente a frente um time que luta para subir e outro que tenta escapar da queda.

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