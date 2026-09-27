Série B - Rodada 30 27 de set. de 2026 - 10:00

Como assistir Criciúma x Avaí online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Umberto Louzer não divulgou a escalação provável do Criciúma, assim como não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao horário da partida.

No Avaí, o técnico Allan Aal também não confirmou o time que vai a campo. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas conforme o clube se pronunciar.

Retrospecto recente

O Criciúma chega ao duelo com sequência negativa: quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, registrando aproveitamento baixo no período. A única vitória veio diante do Cuiabá por 2 a 0, mas o time sofreu reveses pesados, incluindo uma goleada de 4 a 0 para o Atlético-GO. Ao todo, o time marcou três gols e sofreu sete nesse recorte.

O Avaí também não atravessa boa fase. O time somou quatro derrotas e um empate nos últimos cinco compromissos, sem vencer nenhuma partida nesse período. A derrota mais recente foi para o Goiás por 2 a 1, e o clube sofreu três gols em uma única partida contra o Novorizontino. O Avaí marcou quatro gols e sofreu oito nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 30 de maio de 2026, pela Série B, com vitória do Criciúma sobre o Avaí por 2 a 1, quando o Avaí atuou como mandante. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Criciúma venceu três, o Avaí não ganhou nenhum e houve um empate. O único resultado sem vencedor foi o empate por 1 a 1 na Série B de outubro de 2025.

Classificação

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a sexta colocação, dentro da zona de acesso, enquanto o Avaí figura na 17ª posição, na beira da zona de rebaixamento. O confronto, portanto, coloca frente a frente um time que luta para subir e outro que tenta escapar da queda.

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