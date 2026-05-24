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CRB x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

CRB x Ponte Preta
CRB
Ponte Preta
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre CRB e Ponte Preta, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir CRB x Ponte Preta online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre CRB e Ponte Preta pela Série B terá transmissão ao vivo. Confira abaixo onde assistir e como fazer o streaming do confronto.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de CRB x Ponte Preta

CRB crest
CRB
CRB
Formação
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON

Técnico

  • E. Barroca

O técnico Eduardo Barroca comanda o CRB, mas a comissão técnica ainda não divulgou informações sobre escalação provável, lesionados ou suspensos. As atualizações serão acrescentadas conforme se aproxima o jogo.

No lado visitante, Rodrigo Santana também não teve detalhes de elenco divulgados até o momento. Não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão para a Ponte Preta. Mais informações serão incluídas quando disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

CRB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

PON
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

O CRB chega embalado: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com três triunfos consecutivos na Série B. A equipe alagoana bateu o Sport por 2 a 1 fora de casa na rodada mais recente e antes disso goleou o Operário-PR por 3 a 0. No total desses cinco jogos, o time marcou dez gols e sofreu apenas dois.

A Ponte Preta vive momento oposto. A Macaca perdeu três partidas seguidas na Série B, sofrendo dez gols e marcando apenas três nesse período. A derrota mais recente foi por 4 a 1 para o Londrina, e antes disso o time cedeu 3 a 0 para o São Bernardo. Os únicos pontos positivos do quinteto vieram em vitórias sobre América-MG e Avaí há mais de um mês.


Últimos confrontos diretos

CRB

Outros

PON

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em setembro de 2024, quando a Ponte Preta venceu o CRB por 1 a 0 jogando em Maceió pela Série B. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, a Ponte Preta leva vantagem, com três vitórias contra uma do CRB e um empate. A campanha visitante da Macaca nesse histórico inclui uma goleada de 4 a 2 sobre o CRB em Campinas em junho de 2024.


Classificação

Na tabela da Série B, o CRB ocupa a 13ª posição, enquanto a Ponte Preta figura na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.



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