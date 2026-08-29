Série B - Rodada 25 29 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Botafogo-SP x Cuiabá online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Claudio Tencati não divulgou a escalação provável do Botafogo-SP para o confronto, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. A comissão técnica deve definir o time nas horas que antecedem o jogo, e atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

No Cuiabá, o treinador Eduardo Barros também não confirmou a equipe titular. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante até o momento. Mais informações serão adicionadas à medida que se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

O Botafogo-SP soma um aproveitamento irregular nas últimas cinco rodadas da Série B, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu São Bernardo por 1 a 0 e o América-MG por 2 a 1, mas perdeu para o Fortaleza e foi goleada pelo Atlético-GO por 3 a 0 na rodada mais recente. No total, o time marcou quatro gols e sofreu seis nesse recorte, refletindo a fragilidade defensiva que preocupa a comissão técnica.

O Cuiabá apresenta desempenho mais sólido no mesmo período, com duas vitórias e três empates, sem nenhuma derrota. O resultado mais expressivo foi a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, seguida pelo triunfo por 1 a 0 diante do Operário-PR. A equipe marcou seis gols e sofreu quatro, mantendo sequência sem derrota que já dura cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, e terminou em empate por 1 a 1 com o Cuiabá como mandante. Antes disso, em outubro de 2025, o duelo no estádio do Botafogo-SP também ficou no empate, desta vez por 2 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos, registrados entre 2020 e 2026, o Botafogo-SP venceu uma vez, o Cuiabá também venceu uma vez, e os outros três terminaram empatados.

Classificação

Na tabela da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 14ª posição, enquanto o Cuiabá aparece duas colocações acima, em 12º lugar.

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