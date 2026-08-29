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Botafogo-SP x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Botafogo-SP x Cuiabá

Botafogo-SP crest
Botafogo-SP
BSP
Formação
Cuiabá crest
Cuiabá
CUI
Cuiabá crest
Cuiabá
CUI

Técnico

  • C. Tencati

O técnico Claudio Tencati não divulgou a escalação provável do Botafogo-SP para o confronto, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco da equipe da casa. A comissão técnica deve definir o time nas horas que antecedem o jogo, e atualizações serão incluídas conforme disponíveis.

No Cuiabá, o treinador Eduardo Barros também não confirmou a equipe titular. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no elenco visitante até o momento. Mais informações serão adicionadas à medida que se aproximar o horário da partida.

Retrospecto recente

BSP

BSP - Sequência

FOR
D1-0
AMM
V2-1
SAB
V0-1
CRI
E1-1
ATG
D3-0
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CUI

CUI - Sequência

SPO
E1-1
FOR
E1-1
CEA
V1-3
OPF
V1-0
GOI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Botafogo-SP soma um aproveitamento irregular nas últimas cinco rodadas da Série B, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu São Bernardo por 1 a 0 e o América-MG por 2 a 1, mas perdeu para o Fortaleza e foi goleada pelo Atlético-GO por 3 a 0 na rodada mais recente. No total, o time marcou quatro gols e sofreu seis nesse recorte, refletindo a fragilidade defensiva que preocupa a comissão técnica.

O Cuiabá apresenta desempenho mais sólido no mesmo período, com duas vitórias e três empates, sem nenhuma derrota. O resultado mais expressivo foi a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, seguida pelo triunfo por 1 a 0 diante do Operário-PR. A equipe marcou seis gols e sofreu quatro, mantendo sequência sem derrota que já dura cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Botafogo-SPEmpateCuiabá
1
3
1
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
2
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
2
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
0
FJ
Série B
Botafogo-SP badge
Botafogo-SP
BSP
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, e terminou em empate por 1 a 1 com o Cuiabá como mandante. Antes disso, em outubro de 2025, o duelo no estádio do Botafogo-SP também ficou no empate, desta vez por 2 a 2. Nos últimos cinco confrontos diretos, registrados entre 2020 e 2026, o Botafogo-SP venceu uma vez, o Cuiabá também venceu uma vez, e os outros três terminaram empatados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
11
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
13
CuiabáCuiabáCUI
2471252118+333
E
V
V
E
E
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
248792826+231
D
E
V
V
D
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Botafogo-SP ocupa a 14ª posição, enquanto o Cuiabá aparece duas colocações acima, em 12º lugar.

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