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Bayern de Munique x Bodo/Glimt: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Bayern de Munique x Bodo/Glimt
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Saiba onde vai passar o jogo entre Bayern de Munique e Bodo/Glimt, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Bodo/Glimt

4-2-3-1
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Formação
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD
4-3-3
M. NeuerM. NeuerA. DaviesA. DaviesJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. MusialaJ. MusialaL. DiazL. DiazA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseH. KaneH. KaneN. HaikinN. HaikinF. SjoevoldF. SjoevoldO. BjoertuftO. BjoertuftF. BjoerkanF. BjoerkanV. NielsenV. NielsenS. FetS. FetP. BergP. BergS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. BlombergA. HelmersenA. HelmersenO. BrynhildsenO. Brynhildsen
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD
4-2-3-1
Bayern de Munique

Time titular

Bodo/Glimt

Técnico

  • V. Kompany
  • K. Knutsen

Vincent Kompany deve escalar o Bayern de Munique com Manuel Neuer no gol, linha defensiva formada por Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano e Konrad Laimer, meio-campo com Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Jamal Musiala, e trio ofensivo composto por Michael Olise, Luis Diaz e Harry Kane. O clube não registra desfalques por lesão ou suspensão para este confronto.

No Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen não poderá contar com Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong, todos listados como lesionados. O time titular projetado tem Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik Andre Bjoerkan; Villads Nielsen, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Sondre Auklend; Ole Blomberg, Andreas Helmersen; e Ola Brynhildsen.

Retrospecto recente

FCB

FCB - Sequência

HDH
V2-4
BVB
V1-2
STU
V5-1
OSN
V1-4
S04
E0-0
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOD

BOD - Sequência

NEC
V1-3
NEC
V3-0
F/S
V0-5
RBK
V4-2
FRE
V1-2
Gol marcado (sofrido)
17/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Bayern de Munique chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A derrota não existe nesse recorte: os bávaros venceram Osnabrück (4-1 na Copa da Alemanha), Stuttgart (5-1 no Campeonato Alemão) e Borussia Dortmund (2-1 na Supercopa da Alemanha), além de um amistoso contra o Heidenheim (4-2). O único tropeço foi o empate sem gols diante do Schalke, no último fim de semana da Bundesliga. No total, o time marcou 12 gols e sofreu apenas três nesse período.

O Bodo/Glimt apresenta desempenho ainda mais consistente, com cinco vitórias consecutivas. Os noruegueses bateram o NEC Nijmegen duas vezes na qualificação da Liga dos Campeões (3-0 e 3-1), eliminaram o Fauske/Sprint na Copa (5-0) e venceram Rosenborg (4-2) e Fredrikstad (2-1) na Eliteserien. O time marcou 15 gols e sofreu cinco nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Bayern de Munique e Bodo/Glimt disponíveis. Este será, portanto, um encontro inédito entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
3
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
3
SportingSportingSCP
110031+23
V
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
6
BétisBétisBET
110032+13
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
13
LeipzigLeipzigRBL
00000000
13
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
26
LilleLilleLIL
100123-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
28
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
30
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
32
VikingVikingVIK
100113-20
D
34
PortoPortoPOR
100102-20
D
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
Classificação às quartas de final

Na Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Bodo/Glimt ocupam a mesma posição na tabela: ambos estão em sétimo lugar na classificação geral da competição.

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