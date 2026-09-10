Liga dos Campeões - Rodada 1 10 de set. de 2026 - 15:00 Allianz Arena

Como assistir Bayern de Munique x Bodo/Glimt online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Vincent Kompany deve escalar o Bayern de Munique com Manuel Neuer no gol, linha defensiva formada por Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano e Konrad Laimer, meio-campo com Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Jamal Musiala, e trio ofensivo composto por Michael Olise, Luis Diaz e Harry Kane. O clube não registra desfalques por lesão ou suspensão para este confronto.

No Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen não poderá contar com Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong, todos listados como lesionados. O time titular projetado tem Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Fredrik Andre Bjoerkan; Villads Nielsen, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Sondre Auklend; Ole Blomberg, Andreas Helmersen; e Ola Brynhildsen.

Retrospecto recente

O Bayern de Munique chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. A derrota não existe nesse recorte: os bávaros venceram Osnabrück (4-1 na Copa da Alemanha), Stuttgart (5-1 no Campeonato Alemão) e Borussia Dortmund (2-1 na Supercopa da Alemanha), além de um amistoso contra o Heidenheim (4-2). O único tropeço foi o empate sem gols diante do Schalke, no último fim de semana da Bundesliga. No total, o time marcou 12 gols e sofreu apenas três nesse período.

O Bodo/Glimt apresenta desempenho ainda mais consistente, com cinco vitórias consecutivas. Os noruegueses bateram o NEC Nijmegen duas vezes na qualificação da Liga dos Campeões (3-0 e 3-1), eliminaram o Fauske/Sprint na Copa (5-0) e venceram Rosenborg (4-2) e Fredrikstad (2-1) na Eliteserien. O time marcou 15 gols e sofreu cinco nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Bayern de Munique e Bodo/Glimt disponíveis. Este será, portanto, um encontro inédito entre os dois clubes.

Classificação

Na Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Bodo/Glimt ocupam a mesma posição na tabela: ambos estão em sétimo lugar na classificação geral da competição.

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