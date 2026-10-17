Brasileirão - Rodada 31 17 de out. de 2026 - 18:30

Como assistir Athletico Paranaense x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Odair Hellmann não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no elenco do Athletico Paranaense para este confronto. A escalação provável será divulgada mais próxima do início da partida.

Abel Ferreira também não conta com informações definitivas sobre lesionados ou suspensos no Palmeiras neste momento. As novidades sobre o elenco alviverde serão acrescentadas assim que disponíveis.

Retrospecto recente

O Athletico Paranaense soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma goleada por 4 a 1 sobre o Chapecoense, e o time também empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG antes disso. No período, o Athletico marcou treze gols e sofreu doze, o que evidencia um conjunto com grande produção ofensiva, mas fragilidade defensiva.

O Palmeiras chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. A equipe de Abel Ferreira venceu o Fluminense por 2 a 1 na Copa Libertadores na rodada mais recente e o Corinthians por 4 a 1 no Brasileirão antes disso. No período, o Palmeiras marcou dez gols e sofreu apenas quatro, com dois jogos sem sofrer gols.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi disputado pelo Brasileirão em abril de 2026, quando o Palmeiras venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Palmeiras soma três vitórias, o Athletico tem uma vitória e há um empate, com a equipe alviverde levando vantagem no histórico recente.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense está na terceira colocação e o Palmeiras ocupa o segundo lugar, o que transforma este duelo em um confronto direto entre dois dos principais candidatos ao título da temporada.

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