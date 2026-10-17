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Athletico Paranaense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Athletico Paranaense x Palmeiras
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletico Paranaense x Palmeiras

Técnico

  • O. Hellmann

Odair Hellmann não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no elenco do Athletico Paranaense para este confronto. A escalação provável será divulgada mais próxima do início da partida.

Abel Ferreira também não conta com informações definitivas sobre lesionados ou suspensos no Palmeiras neste momento. As novidades sobre o elenco alviverde serão acrescentadas assim que disponíveis.

Retrospecto recente

APR

APR - Sequência

CRU
D3-1
COR
E3-3
BAH
V2-1
CAM
E2-2
CHA
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
SEP

SEP - Sequência

UNI
V3-2
GRE
E0-0
BAH
V1-0
COR
V4-1
FLU
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Athletico Paranaense soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi uma goleada por 4 a 1 sobre o Chapecoense, e o time também empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG antes disso. No período, o Athletico marcou treze gols e sofreu doze, o que evidencia um conjunto com grande produção ofensiva, mas fragilidade defensiva.

O Palmeiras chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. A equipe de Abel Ferreira venceu o Fluminense por 2 a 1 na Copa Libertadores na rodada mais recente e o Corinthians por 4 a 1 no Brasileirão antes disso. No período, o Palmeiras marcou dez gols e sofreu apenas quatro, com dois jogos sem sofrer gols.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletico ParanaenseEmpatePalmeiras
1
1
3
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes foi disputado pelo Brasileirão em abril de 2026, quando o Palmeiras venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Palmeiras soma três vitórias, o Athletico tem uma vitória e há um empate, com a equipe alviverde levando vantagem no histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
3018935222+3063
V
V
E
V
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3015874935+1453
V
E
V
E
D
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3013894135+647
V
E
V
E
V
8
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
9
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
10
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
11
CoritibaCoritibaCOR
30109113848-1039
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
3099124348-536
E
D
D
V
E
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2939173061-3118
D
D
E
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense está na terceira colocação e o Palmeiras ocupa o segundo lugar, o que transforma este duelo em um confronto direto entre dois dos principais candidatos ao título da temporada.

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