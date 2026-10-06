O brilho de Eduardo Camavinga com a seleção da França não foi apenas um momento passageiro, mas pareceu uma declaração clara do retorno do jogador do Real Madrid ao caminho que todos esperavam que ele trilhasse desde sua estreia. Sob o comando de Zinedine Zidane, o meio-campista francês recuperou parte de seu brilho, dando a José Mourinho um reforço valioso antes da retomada das competições com o Real Madrid.

Desde sua estreia pelo Rennes em 2019, aos dezessete anos, o nome de Camavinga esteve associado a enormes expectativas, antes de se transferir para o Real Madrid em 2021 e desempenhar um papel influente na trajetória do clube rumo à conquista da Liga dos Campeões.

Mas sua carreira depois disso não seguiu com a constância esperada; sua presença foi recuando gradualmente, e vários treinadores se revezaram no comando da equipe, enquanto ele se via muitas vezes preso ao banco de reservas, antes de viver na temporada passada um dos períodos mais difíceis de sua carreira.

As coisas ficaram ainda mais complicadas após sua expulsão diante do Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, em um erro que deixou uma marca evidente em sua temporada, levando-o em seguida a ficar fora dos planos de Didier Deschamps na lista da Copa do Mundo.

Com a chegada de José Mourinho ao comando, Camavinga ganhou mais espaço para jogar desde o início da temporada, e começou gradualmente a recuperar seu nível, beneficiando-se também de ter ficado longe das lesões.

Essa melhora foi suficiente para levar Zinedine Zidane a convocá-lo para a seleção da França, na primeira lista do novo treinador, e a resposta veio rápida dentro de campo, conforme informou o site francês Foot Mercato.

Após participações de destaque durante a data Fifa, Camavinga voltou à escalação titular diante da Bélgica no Stade de France, e fez uma de suas melhores partidas com a camisa dos Bleus.

Durante os 88 minutos da vitória por 4 a 1, o jogador do Real Madrid impôs seu domínio no meio-campo, com um índice de acerto nos passes de 89%, além de ter dado 11 passes no terço ofensivo, sendo uma das chaves mais importantes na construção dos ataques franceses.

Seu impacto não se limitou ao lado ofensivo, pois ele fez um grande esforço físico no enfrentamento aos ataques da Bélgica, recuperou a bola 8 vezes e fez 4 interceptações, formando uma dupla forte com Manu Koné.

O brilho marcante alegrou o Real Madrid, enquanto os elogios a Camavinga aumentaram na Espanha, especialmente depois de o jogador ter se mostrado mais confiante e influente sob o comando de Zidane.

Para Mourinho, o que Camavinga apresentou com a França representa um presente valioso; o treinador do Real Madrid passa a ter um meio-campista que recupera gradualmente a imagem que levou o clube a insistir em sua contratação, enquanto parece que Zidane encontrou em Camavinga uma peça fundamental para seu projeto com a seleção da França.