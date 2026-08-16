Carlos Espí personifica o verdadeiro significado da expressão «erguer-se com as próprias pernas». José Mourinho procurava um atacante decisivo, capaz de invadir a área, dotado de um faro artilheiro nato que o faz estar sempre no lugar certo e na hora certa, e parece ter encontrado o que buscava no ex-atacante do Levante.

Apenas três participações foram suficientes para que Espí provasse seu valor, entre elas dois gols que representam apenas uma amostra do que ele pode oferecer ao Real Madrid no próximo período.

Parece que essa posição foi desenhada especialmente para Espí. Durante muito tempo, o Real Madrid sentiu falta de um atacante com suas características; um jogador capaz de decidir partidas nas bolas aéreas, aproveitar as oportunidades pelo chão com eficiência e se movimentar dentro da área com inteligência.

E desde a saída de Joselu em 2024, esse tipo de atacante desapareceu do vestiário do Real Madrid, antes que Mourinho encontrasse em Espí uma versão de seu antigo atacante Emmanuel Adebayor, ou o que se poderia descrever como um «Manolito» dentro da área, o centroavante de que seu estilo de jogo precisava.

Espí lida com todas essas expectativas com calma e confiança, e segue trabalhando com uma seriedade e uma maturidade notáveis. Além da grande confiança que o treinador português lhe deposita, o ex-atacante do Valencia demonstra uma frieza que, até agora, justifica os 25 milhões de euros que o Real Madrid pagou para contratá-lo.

Espí chegou ao time para ser o substituto de Kylian Mbappé, mas, se continuar nesse ritmo, seu papel pode passar de mero reserva a verdadeiro concorrente por minutos em campo, não apenas às custas de Endrick, mas também com sua capacidade de marcar um grande número de gols.

Dois gols que revelam sua arma mais perigosa

Seus dois gols até aqui representam uma prova clara de suas qualidades como atacante nato. Ele abriu o placar diante do Ferencváros em Budapeste, marcando seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid após um passe decisivo de Valverde.

Depois, voltou a marcar diante do Schalke, ao subir para o cruzamento de Carreras no segundo pau e colocar a bola dentro das redes com um cabeceio preciso, conforme informou o jornal "Marca", da Espanha.

A altura de Espí, de 1,94 metro, é uma de suas armas mais destacadas, especialmente nas bolas aéreas. Trata-se de um recurso que faltou ao Real Madrid nos últimos anos e que lhe confere uma capacidade adicional de lidar com os cruzamentos e as bolas paradas, tornando-o uma ameaça constante dentro da área.

Por trás dessa ascensão rápida há uma história não menos empolgante. Poucas semanas atrás, Espí viveu 72 horas de loucura, depois de passar de uma preparação para deixar o clube rumo à Premier League a vestir a camisa do Real Madrid e se tornar a mais nova descoberta de Mourinho.

E, após sua primeira partida, o jogador relembrou as instruções que o treinador português lhe deu assim que entrou em campo, afirmando: «Seja você mesmo, fique na área, porque a partida estava difícil, e dê o seu máximo».

E pareceu que Espí assimilou a mensagem rapidamente. Seus gols, que muitas vezes saem de primeira, revelam um talento nato de um atacante que sabe muito bem como se movimentar dentro da área, o que deixou Mourinho satisfeito com sua segunda opção ofensiva, que já parece pronta para a nova temporada.

E, em sua estreia, Espí deixou claro que não veio ao Real Madrid para se contentar com um papel secundário, e disse: «É um sonho. Estou aqui para ajudar meus companheiros, dar o meu máximo e aproveitar cada oportunidade que o treinador me der».

E, poucas semanas depois, as palavras do jovem atacante parecem ter se transformado em profecia. Ele teve as oportunidades, não as desperdiçou e, o mais importante, começou a provar que o Real Madrid talvez tenha finalmente encontrado o atacante que lhe faltava dentro da área.