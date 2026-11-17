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Jude Bellingham vive uma fase extraordinária de brilho e vitórias, depois de seguir vencendo todas as partidas que disputa, seja com a camisa do Real Madrid, seja pela seleção da Inglaterra. O astro inglês acumulou 13 vitórias consecutivas em 50 dias, desde o último dia 29 de setembro, após disputar 13 jogos e vencer todos eles, sendo 8 vitórias pelo Real Madrid e 5 pela seleção de seu país, confirmando que é um jogador que não conhece pausa.

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Essa sequência marcante, de acordo com o jornal espanhol "Marca", coincide com a recuperação do brilho de Bellingham e seu retorno ao nível excepcional, depois de se tornar peça fundamental nos planos de José Mourinho, durante a ótima fase vivida pelo Real Madrid, e também na equipe de Thomas Tuchel, que comanda a seleção inglesa em uma sequência de resultados impressionante, coroada com a vitória sobre a Espanha no estádio Metropolitano.

Jude vive uma fase de brilho notável, e nada parece capaz de frear sua arrancada atual. O jogador se sente revigorado, o que se reflete em sua participação efetiva na sequência de vitórias de suas duas equipes.

Bellingham disputou as últimas 5 partidas da seleção inglesa, sendo titular em 4 delas, e também esteve em campo nos últimos 8 jogos do Real Madrid, todos como titular.

O brilho do astro inglês chegou a tal ponto que o próprio Mourinho fez questão de elogiá-lo: "Bellingham é um jogador único. Não existe nenhum meio-campista no mundo parecido com ele. Ele é excepcional, tem força física e qualidade técnica. É fantástico".

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Os elogios do treinador não vieram do nada, já que Bellingham apresenta um nível que lembra o de sua impressionante primeira temporada. Durante a sequência de 13 vitórias consecutivas, o astro inglês marcou 3 gols e deu 6 assistências.

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Pelo Real Madrid, ele chegou a 5 gols no total, igualando Arda Güler na segunda posição entre os artilheiros do time, atrás de Kylian Mbappé, que lidera isolado e com ampla vantagem.

Bellingham também recuperou sua melhor forma física, o que o ajudou a voltar ao auge de seu nível técnico dentro de campo.

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Em declarações anteriores, o jogador afirmou: "Passei por um ano um pouco difícil, mas aprendi muito sobre mim mesmo. Aprendi algumas coisas que posso fazer para tornar minha vida mais fácil. Sempre dou o meu máximo para ficar cada vez melhor".

As lesões atrapalharam a trajetória de Bellingham na temporada passada e o afastaram dos gramados por 111 dias, além de prolongarem seu sofrimento com um problema no ombro, que já o acompanhava havia muito tempo. Mesmo quando tinha condições de jogar, ele não conseguia render 100% de seu potencial.

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O astro inglês admitiu: "Decidi seguir sem passar por cirurgia, e isso foi um erro".

A Copa do Mundo representou um importante ponto de virada na carreira de Bellingham, já que seu nível não caiu desde então. Pelo contrário, ele seguiu apresentando atuações fortes sem parar.

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Na última edição do Mundial, o astro inglês marcou 7 gols, ficando atrás apenas de Kylian Mbappé, que balançou as redes 10 vezes, e de Lionel Messi, autor de 8 gols, além de conduzir a seleção da Inglaterra ao terceiro lugar.