Essa sequência marcante, de acordo com o jornal espanhol "Marca", coincide com a recuperação do brilho de Bellingham e seu retorno ao nível excepcional, depois de se tornar peça fundamental nos planos de José Mourinho, durante a ótima fase vivida pelo Real Madrid, e também na equipe de Thomas Tuchel, que comanda a seleção inglesa em uma sequência de resultados impressionante, coroada com a vitória sobre a Espanha no estádio Metropolitano.
Jude vive uma fase de brilho notável, e nada parece capaz de frear sua arrancada atual. O jogador se sente revigorado, o que se reflete em sua participação efetiva na sequência de vitórias de suas duas equipes.
Bellingham disputou as últimas 5 partidas da seleção inglesa, sendo titular em 4 delas, e também esteve em campo nos últimos 8 jogos do Real Madrid, todos como titular.
O brilho do astro inglês chegou a tal ponto que o próprio Mourinho fez questão de elogiá-lo: "Bellingham é um jogador único. Não existe nenhum meio-campista no mundo parecido com ele. Ele é excepcional, tem força física e qualidade técnica. É fantástico".
Os elogios do treinador não vieram do nada, já que Bellingham apresenta um nível que lembra o de sua impressionante primeira temporada. Durante a sequência de 13 vitórias consecutivas, o astro inglês marcou 3 gols e deu 6 assistências.
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Pelo Real Madrid, ele chegou a 5 gols no total, igualando Arda Güler na segunda posição entre os artilheiros do time, atrás de Kylian Mbappé, que lidera isolado e com ampla vantagem.
Bellingham também recuperou sua melhor forma física, o que o ajudou a voltar ao auge de seu nível técnico dentro de campo.
Em declarações anteriores, o jogador afirmou: "Passei por um ano um pouco difícil, mas aprendi muito sobre mim mesmo. Aprendi algumas coisas que posso fazer para tornar minha vida mais fácil. Sempre dou o meu máximo para ficar cada vez melhor".
As lesões atrapalharam a trajetória de Bellingham na temporada passada e o afastaram dos gramados por 111 dias, além de prolongarem seu sofrimento com um problema no ombro, que já o acompanhava havia muito tempo. Mesmo quando tinha condições de jogar, ele não conseguia render 100% de seu potencial.
O astro inglês admitiu: "Decidi seguir sem passar por cirurgia, e isso foi um erro".
A Copa do Mundo representou um importante ponto de virada na carreira de Bellingham, já que seu nível não caiu desde então. Pelo contrário, ele seguiu apresentando atuações fortes sem parar.
Na última edição do Mundial, o astro inglês marcou 7 gols, ficando atrás apenas de Kylian Mbappé, que balançou as redes 10 vezes, e de Lionel Messi, autor de 8 gols, além de conduzir a seleção da Inglaterra ao terceiro lugar.