478 dias que revelam a crise: o enigma de Alexander-Arnold fica cada vez mais complexo!

Trent Alexander-Arnold voltou à convocação da seleção da Inglaterra após ficar de fora da Copa do Mundo de 2026, mas não encontrou o caminho livre para recuperar seu lugar nos planos do técnico Thomas Tuchel. Após 478 dias desde sua última participação com os Três Leões, o lateral do Real Madrid segue preso ao banco de reservas, mesmo nos momentos em que a seleção inglesa precisava de soluções ofensivas.

A convocação de Alexander-Arnold durante a data Fifa de setembro representou uma nova chance para o jogador de 27 anos, especialmente depois de ficar de fora da lista da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026. Mas seu retorno não se transformou em minutos em campo, já que permaneceu no banco durante a derrota para a Espanha por 3 a 2, enquanto Tuchel preferiu escalar Jarell Quansah no lado direito.

De acordo com o site "Foot Mercato", francês, citando o jornal "Daily Mail", passaram-se mais de 478 dias desde a última aparição de Alexander-Arnold com a camisa da Inglaterra, quando entrou como substituto diante de Andorra em 7 de junho de 2025. Já a última partida em que foi titular foi contra a Finlândia em outubro de 2024, ou seja, cerca de 714 dias atrás.

A queda nas chances de Alexander-Arnold na seleção acontece em meio a uma situação também instável no Real Madrid. O jogador, que construiu um lugar de destaque no Liverpool e foi um dos laterais mais notáveis do mundo graças a seus passes, cruzamentos e capacidade de criar oportunidades, optou por deixar o clube inglês e se juntar ao Real Madrid no verão de 2025.

Mas sua experiência espanhola não transcorreu como o esperado até agora, já que não conseguiu firmar-se no time titular, especialmente diante da forte concorrência na posição de lateral-direito e da chegada de Denzel Dumfries neste verão. Ao longo da temporada atual, Alexander-Arnold começou apenas 3 partidas das 8 disputadas pelo Real Madrid em todas as competições, enquanto entrou como substituto em duas partidas e ficou no banco durante três jogos.









Tuchel segue o ignorando

Os pontos de interrogação aumentaram após o confronto com a Espanha, especialmente porque a Inglaterra estava perdendo por 3 a 2 desde os 74 minutos e buscava o gol de empate. Tuchel fez várias substituições, entre elas as entradas de Morgan Gibbs-White, Dominic Calvert-Lewin e Jarrad Branthwaite, mas não deu a chance a Alexander-Arnold.

O caso levanta questionamentos diante das capacidades ofensivas que o jogador do Real Madrid possui, especialmente na mudança de lado do jogo, no envio de cruzamentos e na criação de oportunidades e passes decisivos no último terço. E com a Inglaterra precisando de criatividade nos minutos finais, o jogador que possui esse tipo de solução ficou fora dos planos.

Tuchel defende sua decisão de apostar em Quansah, apontando a necessidade da seleção de suas capacidades defensivas e de sua velocidade para lidar com os duelos individuais, além de sua capacidade de jogar como zagueiro.

Disse o técnico alemão: "Havia muito trabalho defensivo e duelos individuais. Precisávamos da velocidade e das habilidades de Jarell, especialmente para jogar como zagueiro. Ele foi excelente".

Mas a defesa da Inglaterra não esteve imune a erros durante a partida, depois de sofrer três gols diante da Espanha, o que reabriu o debate sobre as opções defensivas nas quais Tuchel se apoia.









Alexander-Arnold terá sua chance?

O retorno de Alexander-Arnold à convocação da seleção representa um passo positivo após sua ausência na Copa do Mundo, mas não foi suficiente para restaurar a confiança total entre o jogador e o técnico.

E com três partidas restantes, Tuchel continua mantendo o mistério sobre quando dará a chance ao lateral do Real Madrid, limitando-se a dizer: "Restam-nos 3 partidas. Tenho que escolher onze jogadores e cinco reservas. Nada mais".

Entre as dificuldades de sua experiência no Real Madrid, a chegada de Dumfries e o acirramento da concorrência pelas posições na seleção inglesa, Alexander-Arnold se vê diante de um novo teste para provar sua capacidade de voltar ao primeiro plano.

E a principal pergunta permanece: Tuchel finalmente lhe dará a chance diante da República Tcheca, ou continuará a ausência de um dos mais destacados criadores de jogo a partir da lateral dos planos dos Três Leões?