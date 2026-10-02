Apesar de ter marcado 40 gols na temporada, Kylian Mbappé ainda enfrenta críticas recorrentes por aquilo que alguns descrevem como seu impacto no equilíbrio das equipes pelas quais joga, mas Thierry Henry entende que o problema não está no astro francês, e sim na forma como ele é empregado dentro do sistema.

Henry defendeu o capitão da seleção francesa durante sua participação no programa "Rothen s'enflamme", na rádio "RMC", garantindo que conquistar vitórias com a presença de Mbappé é algo possível, e que a responsabilidade de encontrar a combinação adequada recai sobre o treinador.

Henry disse: "Você pode jogar bem com Mbappé, mas isso depende do treinador para encontrar a situação ideal para a equipe. Essa será a missão de Zidane, exatamente como foi a missão de Didier Deschamps, e como foi a missão de todos os treinadores que trabalharam com ele no Paris Saint-Germain e no Monaco".

E acrescentou, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Você precisa encontrar o equilíbrio certo, e essa tarefa é difícil, esteja Mbappé presente ou não. Mbappé não é realmente o problema".









Henry citou outros casos no futebol, explicando que a ausência de alguns jogadores influentes pode impor desafios táticos distintos, o que torna o papel do treinador fundamental na construção do equilíbrio dentro da equipe.

A defesa de Henry a Mbappé chega em um momento em que o astro francês enfrenta um debate contínuo sobre o quanto sua influência individual afeta o desempenho coletivo, especialmente com a aproximação de uma nova fase sob o comando de Zinedine Zidane.



