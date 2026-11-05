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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
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3 erros que exigem respostas imediatas: comunicado oficial ataca a arbitragem na La Liga

Athletic Bilbao x Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
La Liga
Espanha

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A Real Sociedad emitiu um comunicado oficial no qual atacou as decisões de arbitragem registradas no confronto do dérbi basco diante do Athletic Bilbao, que terminou com vitória deste último (2 a 1), contestando a marcação de um pênalti contra seu jogador Jon Mikel Aramburu e exigindo esclarecimentos sobre os erros que acompanharam a revisão do lance por meio da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, o VAR.

O comunicado afirmou que o clube se recusa a considerar o ocorrido como uma mera falha técnica, ressaltando que o episódio registrou uma sequência de três erros consecutivos que provocaram uma mudança irreversível no rumo da partida, apontando que o que aconteceu no estádio San Mamés ultrapassou os limites do erro de arbitragem habitual.

A Real Sociedad acrescentou que o primeiro erro consistiu em uma má avaliação do árbitro, que marcou o pênalti sem perceber que o jogador da equipe tocou na bola antes de ocorrer o contato com o atacante do Athletic Bilbao, o que o clube considerou uma decisão equivocada que afetou diretamente o andamento do jogo.

O comunicado prosseguiu afirmando que o segundo erro se refere à existência de uma grave falha de procedimento dentro da sala da tecnologia de vídeo do VAR, depois que os responsáveis pela revisão das imagens não conseguiram identificar o toque anterior na bola por parte do jogador da Real Sociedad, apesar de as imagens disponíveis comprovarem que ele ocorreu antes do contato com o atacante da equipe adversária.

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O clube esclareceu que o terceiro erro esteve relacionado a um problema na sincronização da bola conectada, apontando que a comissão técnica de arbitragem reconheceu a responsabilidade pela existência de um atraso que varia entre um e dois quadros, o equivalente a 20 a 40 milissegundos, no sinal emitido pela bola, ressaltando que essa falha confundiu os responsáveis pela revisão do lance e os induziu ao erro durante a tomada de decisão.

A Real Sociedad exigiu que a comissão técnica de arbitragem apresente respostas claras e imediatas sobre três pontos, relacionados ao protocolo de verificação adotado dentro da sala da tecnologia de vídeo, à instância responsável pela calibragem do chip presente na bola e pela garantia de seu funcionamento correto, além dos mecanismos de monitoramento utilizados para detectar esse tipo de irregularidade antes da tomada de decisões de arbitragem.

O clube encerrou seu comunicado reforçando que o pedido de desculpas por um erro que durou uma fração de segundo não é suficiente para resolver o ocorrido, destacando a necessidade de rever e corrigir os protocolos tecnológicos utilizados na arbitragem, depois que eles passaram a ser alvo de dúvidas na sequência do episódio mais recente.

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