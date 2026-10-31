264 mil dólares levantam suspeitas: a Bola de Ouro recorre à Justiça

A crise das apostas suspeitas ligada à Bola de Ouro de 2026 ganhou um desdobramento judicial, depois que o grupo Amaury, proprietário da revista "France Football", anunciou o início de procedimentos para apresentar uma queixa judicial a fim de esclarecer as circunstâncias da suspeita de vazamento da classificação final do prêmio.

Segundo o que o jornal "Le Parisien" noticiou a respeito do grupo, a medida veio no contexto de apostas suspeitas que visavam prever com precisão os ocupantes das cinco primeiras colocações na classificação da Bola de Ouro, em meio a questionamentos sobre a possibilidade de informações não divulgadas terem chegado a alguns apostadores antes da revelação dos resultados.

Os detalhes indicam que 12 contas criadas especificamente para esse fim apostaram um valor total de 264 mil dólares na classificação correta das cinco primeiras colocações, encabeçada por Harry Kane, à frente de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi.

De acordo com o relatório, essas apostas renderam lucros de cerca de 179 mil euros, o que aumentou as suspeitas sobre como se chegou à classificação exata, sem que isso signifique, até o momento, a comprovação da ocorrência de vazamento ou manipulação.

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"A integridade da Bola de Ouro é uma prioridade absoluta"

Em comunicado divulgado pelo jornal "Le Parisien", o grupo Amaury reforçou seu compromisso com a integridade do prêmio, afirmando que a escolha do vencedor é feita por meio de uma votação independente.

O grupo declarou: "A integridade da Bola de Ouro representa uma prioridade absoluta. Gostaríamos de lembrar que o vencedor recebe a Bola de Ouro após uma votação independente".

O comunicado acrescentou: "Tratamos com extrema seriedade as alegações relacionadas ao vazamento dos resultados e às apostas que podem ser fraudulentas. Investigações estão em curso para verificar os fatos e determinar as eventuais responsabilidades".

Investigações realizadas pela plataforma "Upside" revelaram indícios que suscitaram mais questionamentos sobre as 12 contas; sete delas nunca haviam feito qualquer aposta antes, enquanto seis contas realizaram suas primeiras apostas apenas 15 minutos após sua criação.

Esses dados permanecem sob análise e investigação, à espera de se esclarecer se as apostas se basearam em informações vazadas ou em outros fatores, e se há responsabilidades legais que possam ser comprovadas.