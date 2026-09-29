Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou nesta terça-feira que um jogador do Barcelona está muito perto de deixar o clube catalão na próxima janela de transferências de inverno.

O jornal "AS" informou que o Liverpool continua fortemente interessado em contratar Alejandro Baldé, do Barcelona, e vai seguir em sua busca para concretizar a negociação em janeiro.

O veículo apontou que Chelsea e Milan também buscam contratá-lo durante o período de transferências de inverno e, além disso, o Paris Saint-Germain se prepara para apresentar uma proposta no valor de 40 milhões de euros para vencer a disputa por seus serviços na próxima janela.

O lateral-esquerdo pensa agora em deixar o clube catalão após a queda em sua posição nos planos do treinador, Hansi Flick.

Baldé ainda deseja obter sucesso com o Barcelona, mas a transferência parece agora uma possibilidade muito provável diante de sua situação atual.

Baldé disputou apenas 12 minutos com a camisa do Barcelona nesta temporada em todas as competições, o que o levou a pensar seriamente em aceitar uma das propostas que recebeu para deixar o clube em janeiro.