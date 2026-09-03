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Moataz Elgammal

Traduzido por

Zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio é inocentado de acusações relacionadas a vídeo explícito de uma menor

R. Asencio
Real Madrid
La Liga

O zagueiro do Real Madrid Raúl Asencio foi totalmente absolvido por um tribunal espanhol das acusações relacionadas à divulgação de um vídeo explícito envolvendo uma menor de idade. Enquanto seus ex-companheiros das categorias de base receberam penas de prisão suspensas por seu envolvimento no incidente de junho de 2023, Asencio foi inocentado de todas as acusações depois que os promotores retiraram formalmente o caso contra o jogador de 23 anos.

  • Tribunal absolve defensor de todas as acusações

    Asencio foi completamente inocentado das acusações relacionadas à distribuição não consensual de um vídeo sexualmente explícito envolvendo uma mulher e uma adolescente de 16 anos. Na quinta-feira, um tribunal espanhol absolveu Asencio depois que os promotores retiraram todas as acusações contra ele. De acordo com uma reportagem da ESPN, o caso se concentrou em um encontro sexual gravado em um clube de praia nas Ilhas Canárias em junho de 2023.

    Embora Asencio não tenha sido acusado de filmar o incidente, ele enfrentava acusações por supostamente compartilhar as imagens. Seus ex-companheiros das categorias de base do Real Madrid Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez se declararam culpados e cada um concordou com uma pena de um ano de prisão suspensa, uma ordem de restrição de dois anos e uma proibição de três anos de trabalhar com menores.

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    Vítimas perdoam jogadores para encerrar processo judicial

    Os trâmites judiciais foram concluídos na quinta-feira, depois de as duas jovens que aparecem no vídeo confirmarem ao tribunal que haviam perdoado os jogadores. Um comunicado de um tribunal de Las Palmas de Gran Canaria detalhou a resolução: "Depois de ouvir as vítimas confirmarem que perdoaram os réus e o relatório do representante do Ministério Público retirando as acusações contra um deles e reduzindo a pena pedida para os outros três, o juiz proferiu uma sentença consensual de acordo com o relatório do promotor."

    O tribunal acrescentou: "A decisão é final e encerra definitivamente o processo, já que as partes confirmaram que a aceitam e não vão recorrer."

  • Mourinho aborda questões disciplinares separadas fora de campo

    Embora Asencio tenha sido inocentado das acusações de divulgação de vídeo, ele atualmente enfrenta um processo disciplinar interno do Real Madrid após uma infração de trânsito separada. Na quarta-feira, o defensor foi condenado por dirigir sob a influência de álcool, o que resultou em uma suspensão de oito meses da carteira de motorista e uma multa de € 14.400.

    O Real Madrid posteriormente abriu um processo disciplinar contra ele. Ao comentar a situação na quinta-feira, o técnico José Mourinho disse: "Enquanto o processo estiver em andamento, eu o vejo como jogador do Real Madrid. Ele está lesionado e continuará fora por algumas semanas. Isso me ajuda a não ter que lidar com esse problema agora."

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    O que vem a seguir para Asencio?

    Asencio ainda não jogou nesta temporada devido a uma lesão muscular e seguirá fora por enquanto. Desde sua promoção ao time principal no início da campanha 2024-2025, o defensor fez 80 partidas em todas as competições, marcou dois gols e conquistou a Copa Intercontinental da FIFA com o Real Madrid. Quando estiver em forma, ele precisará reconstruir a confiança com Mourinho e lidar com o processo disciplinar em andamento no clube.

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