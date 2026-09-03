Zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio é inocentado de acusações relacionadas a vídeo explícito de uma menor

Asencio foi completamente inocentado das acusações relacionadas à distribuição não consensual de um vídeo sexualmente explícito envolvendo uma mulher e uma adolescente de 16 anos. Na quinta-feira, um tribunal espanhol absolveu Asencio depois que os promotores retiraram todas as acusações contra ele. De acordo com uma reportagem da ESPN, o caso se concentrou em um encontro sexual gravado em um clube de praia nas Ilhas Canárias em junho de 2023.

Embora Asencio não tenha sido acusado de filmar o incidente, ele enfrentava acusações por supostamente compartilhar as imagens. Seus ex-companheiros das categorias de base do Real Madrid Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez se declararam culpados e cada um concordou com uma pena de um ano de prisão suspensa, uma ordem de restrição de dois anos e uma proibição de três anos de trabalhar com menores.