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Zagueiro do Real Madrid é levado às pressas para o hospital e perde 6 kg após perder o confronto contra o Bayern de Munique
Doença grave afasta o zagueiro
A gastroenterite que afeta Asencio, e que o impediu de disputar a segunda partida contra o Bayern em Munique, ainda não deu trégua, e o jogador teve que ir ao hospital nesta manhã de sábado para realizar alguns exames e receber tratamento. Miguel Ángel Díaz, da COPE, foi o primeiro a divulgar a notícia, que já foi confirmada pelo AS.
Asencio é vítima de um vírus grave que está circulando com grande intensidade na Comunidade de Madri, já que muitos outros casos foram detectados recentemente. Ele não seria o único funcionário do clube a sofrer da doença no momento, embora seus sintomas tenham se mostrado particularmente persistentes.
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Perda rápida de peso e tratamento hospitalar
O Real Madrid informou que Asencio permanece no hospital para receber tratamento à base de soro e voltará para casa quando os sintomas começarem a diminuir. Trata-se de uma precaução necessária, dada a gravidade do vírus e o impacto que ele já causou no estado físico do jogador.
Em apenas alguns dias de evolução da doença, o zagueiro perdeu seis quilos. Essa drástica perda de peso praticamente descarta sua participação na partida da La Liga contra o Alavés na próxima terça-feira, já que ele precisará de tempo para recuperar suas forças e a forma física necessária para o jogo.
O isolamento evitou um surto na equipe
Asencio foi diagnosticado com o vírus pouco antes de o Real Madrid ter de viajar para Munique para o seu confronto crucial na Europa. Diante de uma possível crise, o Real Madrid o isolou do restante do elenco para evitar a propagação da doença dentro do grupo.
A decisão se mostrou decisiva, já que um surto entre os jogadores poderia ter comprometido gravemente a preparação do Real Madrid e sua capacidade de competir com o time completo.
- AFP
Futuro em Madri
A temporada de Asensio tem sido um tanto irregular. Embora seja verdade que ele tenha tido muitas oportunidades de jogar devido às lesões de Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e, principalmente, Eder Militão, ele não conseguiu se firmar totalmente no time titular. Também surgiram rumores de um desentendimento com Álvaro Arbeloa no vestiário, o que o jogador se apressou em negar por meio de um comunicado nas redes sociais.
Asensio disputou 31 partidas pelo Real Madrid em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando uma assistência.