A gastroenterite que afeta Asencio, e que o impediu de disputar a segunda partida contra o Bayern em Munique, ainda não deu trégua, e o jogador teve que ir ao hospital nesta manhã de sábado para realizar alguns exames e receber tratamento. Miguel Ángel Díaz, da COPE, foi o primeiro a divulgar a notícia, que já foi confirmada pelo AS.

Asencio é vítima de um vírus grave que está circulando com grande intensidade na Comunidade de Madri, já que muitos outros casos foram detectados recentemente. Ele não seria o único funcionário do clube a sofrer da doença no momento, embora seus sintomas tenham se mostrado particularmente persistentes.