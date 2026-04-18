Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

Traduzido por

Zagueiro do Real Madrid é levado às pressas para o hospital e perde 6 kg após perder o confronto contra o Bayern de Munique

Real Madrid
La Liga
R. Asencio

O zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio, foi internado no hospital após não ter conseguido se recuperar de uma infecção viral que o impediu de participar da viagem do clube para enfrentar o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. O jovem teria sofrido um revés físico significativo, enquanto a equipe médica acompanha seu estado de saúde antes de sua alta prevista.

  • Doença grave afasta o zagueiro

    A gastroenterite que afeta Asencio, e que o impediu de disputar a segunda partida contra o Bayern em Munique, ainda não deu trégua, e o jogador teve que ir ao hospital nesta manhã de sábado para realizar alguns exames e receber tratamento. Miguel Ángel Díaz, da COPE, foi o primeiro a divulgar a notícia, que já foi confirmada pelo AS.

    Asencio é vítima de um vírus grave que está circulando com grande intensidade na Comunidade de Madri, já que muitos outros casos foram detectados recentemente. Ele não seria o único funcionário do clube a sofrer da doença no momento, embora seus sintomas tenham se mostrado particularmente persistentes.

    • Publicidade
  • Raul AsencioGetty Images

    Perda rápida de peso e tratamento hospitalar

    O Real Madrid informou que Asencio permanece no hospital para receber tratamento à base de soro e voltará para casa quando os sintomas começarem a diminuir. Trata-se de uma precaução necessária, dada a gravidade do vírus e o impacto que ele já causou no estado físico do jogador.

    Em apenas alguns dias de evolução da doença, o zagueiro perdeu seis quilos. Essa drástica perda de peso praticamente descarta sua participação na partida da La Liga contra o Alavés na próxima terça-feira, já que ele precisará de tempo para recuperar suas forças e a forma física necessária para o jogo.

  • O isolamento evitou um surto na equipe

    Asencio foi diagnosticado com o vírus pouco antes de o Real Madrid ter de viajar para Munique para o seu confronto crucial na Europa. Diante de uma possível crise, o Real Madrid o isolou do restante do elenco para evitar a propagação da doença dentro do grupo.

    A decisão se mostrou decisiva, já que um surto entre os jogadores poderia ter comprometido gravemente a preparação do Real Madrid e sua capacidade de competir com o time completo.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEVANTEAFP

    Futuro em Madri

    A temporada de Asensio tem sido um tanto irregular. Embora seja verdade que ele tenha tido muitas oportunidades de jogar devido às lesões de Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e, principalmente, Eder Militão, ele não conseguiu se firmar totalmente no time titular. Também surgiram rumores de um desentendimento com Álvaro Arbeloa no vestiário, o que o jogador se apressou em negar por meio de um comunicado nas redes sociais.

    Asensio disputou 31 partidas pelo Real Madrid em todas as competições nesta temporada, marcando dois gols e dando uma assistência.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA