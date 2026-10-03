Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Yamal, Rodri e Merino marcam, e a Espanha dá sequência à sua campanha dominante na Liga das Nações

Match report
Espanha x Tchéquia
Espanha
Tchéquia
Liga das Nações A
L. Yamal
Rodri

A Espanha manteve seu início perfeito na campanha da Liga das Nações da Uefa de 2026/27 ao garantir uma vitória suada por 3 a 1 sobre a Tchéquia, em Oviedo, no sábado. Gols no início do primeiro tempo de Lamine Yamal e Rodri colocaram a Espanha no caminho da vitória, antes de Mikel Merino selar o resultado no fim para mantê-la na liderança do Grupo 3, com nove pontos, confortavelmente à frente da Inglaterra.

  • Domínio inicial dita o tom

    A Espanha não perdeu tempo para impor seu domínio no Estádio Carlos Tartiere. A equipe abriu o placar cedo, aos seis minutos, quando Lamine Yamal acertou um brilhante chute de esquerda no ângulo após um passe preciso de Dani Olmo. A Espanha seguiu pressionando, e seus esforços foram recompensados novamente quando Rodri ampliou a vantagem aos 35 minutos. Rodri finalizou com precisão de pé direito do centro da área, sem dar chances ao goleiro da Tchéquia, Antonín Kinsky, e levando a torcida da casa à loucura.

  • FBL-EUR-NATIONS-ESP-CZEAFP

    A Chéquia ameaça uma reação no segundo tempo

    Apesar da desvantagem de dois gols, a República Tcheca mostrou reação após o intervalo e conseguiu diminuir. Aos 69 minutos, Jirí Sláma completou um rápido contra-ataque, batendo rasteiro no canto inferior depois de receber assistência de Adam Hlozek. A República Tcheca pressionou em busca de um empate dramático, exigindo boas defesas de David Raya, mas acabou sem sucesso. A derrota significa que a República Tcheca agora perdeu sua terceira partida consecutiva no Grupo 3, permanecendo na lanterna da tabela sem somar um único ponto e sob séria ameaça de rebaixamento.

  • Merino garante os três pontos

    À medida que a partida entrava em seus minutos finais, a Espanha retomou o controle e praticamente encerrou o confronto. Mikel Merino, que entrou no decorrer do jogo, aproveitou um contra-ataque tardio aos 44 minutos do segundo tempo para marcar o terceiro gol. A vitória por 3 a 1 garante que a Espanha venceu os três jogos da fase de grupos, somando o máximo de nove pontos. A Espanha ocupa atualmente a primeira colocação, com uma vantagem de três pontos sobre a Inglaterra, segunda colocada, que tem seis pontos, enquanto a Croácia permanece na terceira posição com apenas três pontos após a rodada mais recente.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    O que vem a seguir para a Espanha?

    A Espanha agora tentará levar esse retrospecto perfeito para o próximo jogo da Liga das Nações da Uefa, enquanto busca garantir oficialmente sua vaga no mata-mata. Enquanto isso, a Tchéquia enfrenta uma missão difícil e precisa desesperadamente buscar uma vitória vital para manter vivas suas esperanças de permanência.

Liga das Nações A
Croácia crest
Croácia
CRO
Espanha crest
Espanha
ESP
Liga das Nações A
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Tchéquia crest
Tchéquia
CZE