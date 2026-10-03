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Yamal, Rodri e Merino marcam, e a Espanha dá sequência à sua campanha dominante na Liga das Nações
Domínio inicial dita o tom
A Espanha não perdeu tempo para impor seu domínio no Estádio Carlos Tartiere. A equipe abriu o placar cedo, aos seis minutos, quando Lamine Yamal acertou um brilhante chute de esquerda no ângulo após um passe preciso de Dani Olmo. A Espanha seguiu pressionando, e seus esforços foram recompensados novamente quando Rodri ampliou a vantagem aos 35 minutos. Rodri finalizou com precisão de pé direito do centro da área, sem dar chances ao goleiro da Tchéquia, Antonín Kinsky, e levando a torcida da casa à loucura.
- AFP
A Chéquia ameaça uma reação no segundo tempo
Apesar da desvantagem de dois gols, a República Tcheca mostrou reação após o intervalo e conseguiu diminuir. Aos 69 minutos, Jirí Sláma completou um rápido contra-ataque, batendo rasteiro no canto inferior depois de receber assistência de Adam Hlozek. A República Tcheca pressionou em busca de um empate dramático, exigindo boas defesas de David Raya, mas acabou sem sucesso. A derrota significa que a República Tcheca agora perdeu sua terceira partida consecutiva no Grupo 3, permanecendo na lanterna da tabela sem somar um único ponto e sob séria ameaça de rebaixamento.
Merino garante os três pontos
À medida que a partida entrava em seus minutos finais, a Espanha retomou o controle e praticamente encerrou o confronto. Mikel Merino, que entrou no decorrer do jogo, aproveitou um contra-ataque tardio aos 44 minutos do segundo tempo para marcar o terceiro gol. A vitória por 3 a 1 garante que a Espanha venceu os três jogos da fase de grupos, somando o máximo de nove pontos. A Espanha ocupa atualmente a primeira colocação, com uma vantagem de três pontos sobre a Inglaterra, segunda colocada, que tem seis pontos, enquanto a Croácia permanece na terceira posição com apenas três pontos após a rodada mais recente.
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O que vem a seguir para a Espanha?
A Espanha agora tentará levar esse retrospecto perfeito para o próximo jogo da Liga das Nações da Uefa, enquanto busca garantir oficialmente sua vaga no mata-mata. Enquanto isso, a Tchéquia enfrenta uma missão difícil e precisa desesperadamente buscar uma vitória vital para manter vivas suas esperanças de permanência.
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