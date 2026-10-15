A Liga lançou uma nova e rigorosa iniciativa para erradicar os cânticos ofensivos dos estádios espanhóis nesta temporada. A entidade divulgou recentemente um relatório abrangente que detalha comportamentos inaceitáveis das torcidas na rodada mais recente das competições nacionais.

Infelizmente, o fim de semana foi marcado por dois incidentes completamente distintos que mostraram claramente como o ódio ainda tem presença marcante nas arquibancadas. A Liga registrou formalmente esses episódios na Espanha e deixou bem claro que, daqui para a frente, tais atos não ficarão impunes.

A iniciativa faz parte de uma campanha mais ampla da liga para melhorar radicalmente o comportamento dos torcedores e o ambiente geral do futebol espanhol.