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Vinicius Jr, astro do Real Madrid, é alvo de cânticos bizarros no estádio mesmo sem sequer jogar
Combate rigoroso ao ódio
A Liga lançou uma nova e rigorosa iniciativa para erradicar os cânticos ofensivos dos estádios espanhóis nesta temporada. A entidade divulgou recentemente um relatório abrangente que detalha comportamentos inaceitáveis das torcidas na rodada mais recente das competições nacionais.
Infelizmente, o fim de semana foi marcado por dois incidentes completamente distintos que mostraram claramente como o ódio ainda tem presença marcante nas arquibancadas. A Liga registrou formalmente esses episódios na Espanha e deixou bem claro que, daqui para a frente, tais atos não ficarão impunes.
A iniciativa faz parte de uma campanha mais ampla da liga para melhorar radicalmente o comportamento dos torcedores e o ambiente geral do futebol espanhol.
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Cânticos bizarros sobre Vinicius
O episódio mais marcante e preocupante do fim de semana ocorreu durante o confronto entre Real Sociedad e Deportivo La Coruna. Pouco antes do intervalo, um grupo de torcedores locais na parte inferior da arquibancada do estádio basco começou a entoar cânticos explícitos contra Vinicius.
A torcida cantou repetidamente que “Vinicius é idiota, idiota”, em um ataque direcionado e totalmente sem provocação ao atacante brasileiro. O mais estranho é que o astro do Madrid não estava em campo nem perto do estádio durante essa partida.
Tensão cresce no El Clásico
Esses cânticos dirigidos a Vinicius ocorreram apenas um dia após um incidente de grande repercussão envolvendo o atacante. O brasileiro recebeu cartão vermelho e foi expulso durante a partida do Madrid contra o Villarreal por puxar o cabelo de um adversário em campo.
Enquanto isso, a Liga também documentou ofensas generalizadas durante a recente partida do Barcelona contra o Getafe, clube localizado nos arredores de Madrid. Durante o jogo, torcedores foram ouvidos entoando cânticos ofensivos dirigidos especificamente ao Real Madrid em três ocasiões distintas.
Essa grande quantidade de insultos criou, sem dúvida, um clima de profunda hostilidade para o próximo clássico. No entanto, dirigentes da liga reiteraram enfaticamente que esse tipo de comportamento agressivo não tem lugar nos estádios modernos.
- AFP
Possíveis fechamentos de arquibancadas
Dirigentes da Liga acompanharam atentamente todos esses incidentes recentes e agora preparam uma resposta significativamente mais firme. Após uma primeira série de medidas preventivas adotadas no início da atual temporada, a organização se reserva o direito de agir de forma direta e imediata.
As próximas medidas disciplinares já foram planejadas, enquanto as autoridades do futebol espanhol buscam impor consequências muito mais rigorosas às torcidas que causam tumultos. A Liga se inspira nos modelos disciplinares atualmente utilizados na França para enfrentar os problemas recorrentes envolvendo torcedores.
Isso significa que os clubes envolvidos poderão enfrentar, em breve, severas interdições parciais de seus estádios. A expectativa é que a primeira grande medida para punir com rigor essas ações totalmente inaceitáveis seja determinar o fechamento, com execução suspensa, dos setores específicos onde ocorreram as infrações.
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