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Goretzka Jackson GuerreiroIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Traduzido por

Vincent Kompany parece estar profundamente impressionado! Será que se aproxima uma reviravolta espetacular no FC Bayern?

Bundesliga
Mercado da bola
N. Jackson
H. Kane
A. Gordon
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Bayern de Munique

Na verdade, parecia que o caso de Nicolas Jackson já estava encerrado e que uma contratação definitiva pelo FC Bayern ao final do empréstimo estava descartada. Será que agora tudo vai mudar?

No FC Bayern de Munique, parece que ainda pode haver uma mudança de opinião no caso de Nicolas Jackson e, quem sabe, até mesmo uma contratação definitiva. 

Segundo o The Sun, Vincent Kompany ficou impressionado com a atitude do senegalês diante de seu papel de reserva permanente atrás de Harry Kane, e a produtividade de Jackson quando entra em campo para dar descanso a Kane também impressionou os outros dirigentes do Bayern. 

  • Assim, uma decisão definitiva sobre o futuro de Jackson no clube alemão recordista de títulos ainda está longe de ser tomada e só será anunciada no final da temporada. O empréstimo do jogador de 24 anos termina em 30 de junho. Nessa data, Jackson retornará, por enquanto, ao seu clube de origem, o Chelsea, onde, segundo informações, ele não teria mais futuro.

    O Bayern havia acordado com o Chelsea, em um dia de transferências frenético no verão passado, uma cláusula de compra obrigatória no valor de 65 milhões de euros, segundo especulações, que, no entanto, já não poderia ser acionada muito antes do fim da temporada, pois Jackson raramente havia sido titular na equipe de Munique. Além disso, o FCB havia pago ao Chelsea uma taxa de empréstimo recorde de 16,5 milhões de euros.

    Ao longo da temporada, Jackson foi repetidamente criticado no Bayern por ter pouca conexão com o jogo em comparação com Kane. No entanto, sua curva de desempenho tem mostrado uma clara melhora recentemente. Na Bundesliga, atuando como substituto de Kane nos últimos quatro jogos (ele perdeu dois devido a uma suspensão por cartão vermelho), ele marcou três gols e deu duas assistências. Quando Kane se lesionou na panturrilha no início de março, chegou a hora de Jackson também na Liga dos Campeões, na vitória decisiva por 6 a 1 sobre a Atalanta na partida de ida das oitavas de final.

    Lá também ficou claro que a dupla Kane e Jackson se entende muito bem. O senegalês comemorou seu gol, que fez o placar chegar a 4 a 0, primeiro com o excepcional atacante inglês, que estava contundido. Em 28 partidas, Jackson soma nove gols e quatro assistências em pouco mais de 1.000 minutos em campo. Pelo menos a média de uma participação em gol a cada 81,5 minutos é bastante impressionante.

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  • Nicolas JacksonGetty

    FC Bayern e Nicolas Jackson: há muitos indícios de uma separação

    No entanto, apesar da boa impressão que Jackson deixou em Kompany e nos dirigentes do Bayern nas últimas semanas, há dois fatores que se opõem a uma nova temporada do atacante com a camisa do Bayern. Em primeiro lugar, o grande interesse do Bayern em contratar Anthony Gordon (Newcastle United) é considerado certo. E isso custa muito dinheiro. Além disso, Gordon não deve ser apenas um concorrente de Luis Díaz na ala esquerda, mas também o novo reserva de Kane — ou seja, o novo Nicolas Jackson.

    Por outro lado, uma contratação definitiva de Jackson pelo Bayern só seria cogitada se o Chelsea se afastasse significativamente dos 65 milhões de euros estabelecidos como opção de compra no contrato de empréstimo. Mas como os Blues querem tirar o máximo proveito da venda de seu ex-atacante principal, com contrato até 2033, e há um mercado para ele, parece improvável que o Bayern consiga um desconto muito grande.

    Segundo a Gazzetta dello Sport, o AC Milan já teria manifestado interesse em contratar Jackson em definitivo. 

  • Nicolas Jackson: Dados de desempenho e estatísticas

    ClubeJogosGolsAssistências
    FC Bayern2894
    FC Chelsea813012
    Villarreal48136