Vincent Kompany parece estar profundamente impressionado! Será que se aproxima uma reviravolta espetacular no FC Bayern?

Assim, uma decisão definitiva sobre o futuro de Jackson no clube alemão recordista de títulos ainda está longe de ser tomada e só será anunciada no final da temporada. O empréstimo do jogador de 24 anos termina em 30 de junho. Nessa data, Jackson retornará, por enquanto, ao seu clube de origem, o Chelsea, onde, segundo informações, ele não teria mais futuro.

O Bayern havia acordado com o Chelsea, em um dia de transferências frenético no verão passado, uma cláusula de compra obrigatória no valor de 65 milhões de euros, segundo especulações, que, no entanto, já não poderia ser acionada muito antes do fim da temporada, pois Jackson raramente havia sido titular na equipe de Munique. Além disso, o FCB havia pago ao Chelsea uma taxa de empréstimo recorde de 16,5 milhões de euros.

Ao longo da temporada, Jackson foi repetidamente criticado no Bayern por ter pouca conexão com o jogo em comparação com Kane. No entanto, sua curva de desempenho tem mostrado uma clara melhora recentemente. Na Bundesliga, atuando como substituto de Kane nos últimos quatro jogos (ele perdeu dois devido a uma suspensão por cartão vermelho), ele marcou três gols e deu duas assistências. Quando Kane se lesionou na panturrilha no início de março, chegou a hora de Jackson também na Liga dos Campeões, na vitória decisiva por 6 a 1 sobre a Atalanta na partida de ida das oitavas de final.

Lá também ficou claro que a dupla Kane e Jackson se entende muito bem. O senegalês comemorou seu gol, que fez o placar chegar a 4 a 0, primeiro com o excepcional atacante inglês, que estava contundido. Em 28 partidas, Jackson soma nove gols e quatro assistências em pouco mais de 1.000 minutos em campo. Pelo menos a média de uma participação em gol a cada 81,5 minutos é bastante impressionante.