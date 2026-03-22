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VÍDEO: Nahuel Molina volta a brilhar! O craque do Atlético marca um golaço pela segunda semana consecutiva e surpreende o Real Madrid
Mais um gol espetacular do argentino
Às vezes, são os lances inesperados que deixam a maior marca — e Nahuel Molina fez exatamente isso pelo Atlético de Madrid no clássico contra o Real Madrid. O campeão da Copa do Mundo ganhou fama por suas jogadas espetaculares, e seu mais recente gol contra os rivais da cidade só vem aumentar sua crescente coleção de momentos de destaque.
A jogada começou com Julián Álvarez encontrando Molina na lateral direita. Com espaço para agir, Molina não hesitou. Mesmo de uma distância considerável, ele soltou um chute estrondoso que voou para o canto superior direito da rede, deixando Andriy Lunin sem chances no gol do Real Madrid.
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- Getty Images Sport
Dois gols espetaculares consecutivos de Molina
Foi um gol que lembrou aos torcedores a belíssima jogada de longa distância de Molina contra o Getafe — ambos os seus gols na La Liga têm agora um denominador comum: pura potência e precisão. A regularidade com que ele vem marcando gols de longa distância está se tornando uma importante arma tática para a equipe de Diego Simeone.
Apesar de ter marcado apenas dois gols na primeira divisão espanhola, ambos foram verdadeiros show de habilidade, mostrando que Molina não tem medo de arriscar quando a oportunidade surge. Sua capacidade de dar amplitude e criar perigo na área adversária pelo lado direito tornou-se parte essencial da transição do Atlético de defesa para o ataque em partidas decisivas.
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O Real Madrid reagiu e garantiu uma vitória crucial
Silenciar um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial não é tarefa fácil, mas o chute de Molina conseguiu exatamente isso quando a bola entrou no canto inferior direito. A pura ousadia de arriscar o chute de tão longe pegou a defesa do Real Madrid de surpresa, interrompendo momentaneamente o ímpeto dos atuais campeões.
No entanto, o Atlético de Madrid não conseguiu aproveitar ao máximo aquele momento, já que Vinícius Júnior respondeu rapidamente com o terceiro gol, que acabou selando a vitória do Real Madrid. Com o resultado, o Los Blancos chegou a 69 pontos, mantendo-se quatro pontos atrás do líder da La Liga, o Barcelona.
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