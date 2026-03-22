VÍDEO: Nahuel Molina volta a brilhar! O craque do Atlético marca um golaço pela segunda semana consecutiva e surpreende o Real Madrid

Às vezes, são os lances inesperados que deixam a maior marca — e Nahuel Molina fez exatamente isso pelo Atlético de Madrid no clássico contra o Real Madrid. O campeão da Copa do Mundo ganhou fama por suas jogadas espetaculares, e seu mais recente gol contra os rivais da cidade só vem aumentar sua crescente coleção de momentos de destaque.

A jogada começou com Julián Álvarez encontrando Molina na lateral direita. Com espaço para agir, Molina não hesitou. Mesmo de uma distância considerável, ele soltou um chute estrondoso que voou para o canto superior direito da rede, deixando Andriy Lunin sem chances no gol do Real Madrid.