O gol espetacular de Rashford gerou comparações imediatas com uma lenda do clube. Foi apenas o terceiro gol de falta direta do Barça contra o Real Madrid em qualquer competição no século XXI, tendo Messi marcado o último em uma partida da La Liga no Camp Nou, em outubro de 2012. Rashford esteve fortemente envolvido nos melhores momentos do Barça durante o primeiro tempo, registrando dois chutes a gol e mantendo uma precisão de 76% nos passes. Ele foi substituído logo após a marca de meia hora, mas o Barça segurou a vitória por 2 a 0 para manter o título da La Liga, dando a Rashford o primeiro título de liga de sua carreira até o momento.



