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VÍDEO: Marcus Rashford imita Lionel Messi com um sublime chute de falta pelo Barcelona contra o Real Madrid
Exibição dominante no primeiro tempo
Rashford abriu o placar aos nove minutos de jogo, mandando a bola no ângulo superior esquerdo, sem chances para Thibaut Courtois. O Barcelona dominou os primeiros 45 minutos, sabendo que uma vitória ou um empate garantiria o título da La Liga pelo segundo ano consecutivo. Ferran Torres ampliou a vantagem dos anfitriões aos 18 minutos, coroando um início de jogo de sonho.
Seguindo os passos de uma lenda do clube
O gol espetacular de Rashford gerou comparações imediatas com uma lenda do clube. Foi apenas o terceiro gol de falta direta do Barça contra o Real Madrid em qualquer competição no século XXI, tendo Messi marcado o último em uma partida da La Liga no Camp Nou, em outubro de 2012. Rashford esteve fortemente envolvido nos melhores momentos do Barça durante o primeiro tempo, registrando dois chutes a gol e mantendo uma precisão de 76% nos passes. Ele foi substituído logo após a marca de meia hora, mas o Barça segurou a vitória por 2 a 0 para manter o título da La Liga, dando a Rashford o primeiro título de liga de sua carreira até o momento.
Números expressivos no Blaugrana
Rashford já soma 14 gols e 14 assistências em 47 partidas em todas as competições pelo Barcelona nesta temporada, e se consolidou como peça fundamental do elenco de Hansi Flick. O jogador de 28 anos manifestou publicamente o desejo de permanecer no Camp Nou após o verão, mas ainda tem contrato com o United até 2028.
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O Barça vai exercer a opção de compra?
Com Michael Carrick agora no comando do Old Trafford, permanecem as dúvidas sobre onde Rashford jogará na próxima temporada. O Barcelona tem uma opção de compra para contratá-lo definitivamente por € 30 milhões, mas há relatos de que o clube está tentando negociar uma redução no preço devido aos seus contínuos problemas financeiros.