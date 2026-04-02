VÍDEO: Kylian Mbappé é visto com Ester Exposito em público, confirmando os rumores de um relacionamento entre o astro do Real Madrid e a atriz de "Elite"

Mbappé e Exposito foram flagrados pelos paparazzi da imprensa sensacionalista passando a tarde juntos em Madri, logo após o atacante ter voltado de sua viagem aos Estados Unidos com a seleção francesa.

O relacionamento teria se tornado oficial há algumas semanas, quando o casal foi visto passando tempo juntos em Paris, onde se hospedaram no mesmo hotel. Na quarta-feira, o atacante do Real Madrid foi visto buscando sua namorada na casa dela antes de partirem juntos. O casal parou em um estabelecimento conhecido para tomar um drinque antes de voltar para a casa do jogador na capital espanhola — segundo o El Mundo.