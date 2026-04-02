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VÍDEO: Kylian Mbappé é visto com Ester Exposito em público, confirmando os rumores de um relacionamento entre o astro do Real Madrid e a atriz de "Elite"
Paparazzi flagraram casal de superestrelas em Madri
Mbappé e Exposito foram flagrados pelos paparazzi da imprensa sensacionalista passando a tarde juntos em Madri, logo após o atacante ter voltado de sua viagem aos Estados Unidos com a seleção francesa.
O relacionamento teria se tornado oficial há algumas semanas, quando o casal foi visto passando tempo juntos em Paris, onde se hospedaram no mesmo hotel. Na quarta-feira, o atacante do Real Madrid foi visto buscando sua namorada na casa dela antes de partirem juntos. O casal parou em um estabelecimento conhecido para tomar um drinque antes de voltar para a casa do jogador na capital espanhola — segundo o El Mundo.
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Exposito quebra o silêncio sobre o romance
A atriz de 26 anos, mais conhecida por seu papel na série da Netflix “Elite”, foi abordada recentemente por jornalistas em um evento da cantora pop Rosalía. Quando questionada se gostava de futebol, Exposito respondeu com franqueza: “A verdade é que não muito”. No entanto, quando as perguntas se voltaram para sua presença no Bernabéu e sua relação com Mbappé, ela esboçou um sorriso revelador que sugere que há mais por trás da história do que ela está disposta a admitir.
Durante a conversa, um jornalista sugeriu que ela parecia feliz e perguntou se o carinho do público pelo casal era um fator que influenciava seu humor. Exposito insistiu que não falaria sobre o assunto diretamente, mas disse aos repórteres que estava “ótima” quando questionada se estava feliz com sua vida atual.
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Aparições de celebridades e links para redes sociais
Os rumores sobre o casal se intensificaram quando Exposito foi vista desfrutando de uma área VIP durante o recente clássico de Madri. Embora estivesse acompanhada pelo colega de elenco Sergio Momo e por uma amiga íntima, sua presença alimentou as especulações de que Mbappé é admirador da atriz há vários anos.
A dupla já havia sido associada em várias ocasiões, incluindo relatos de que chegaram à capital francesa em jato particular. Apesar das tentativas de manter a vida privada em segredo, as frequentes aparições públicas em locais de destaque perto do Santiago Bernabéu tornaram o relacionamento impossível de ignorar, tanto para os fãs quanto para a imprensa espanhola.