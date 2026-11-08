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Vídeo: fora dos 30 melhores! Choque enorme na classificação mundial do Campeonato Saudita

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A mais recente classificação da rede "Opta" para as ligas de futebol mais fortes do mundo gerou uma ampla onda de polêmica nos meios esportivos e na imprensa saudita, depois de a Liga Roshn aparecer numa posição atrasada, apesar do grande salto que a competição teve nos últimos anos e da atração de um conjunto dos mais destacados craques e treinadores do esporte, renovando os questionamentos sobre os critérios que concedem a algumas ligas vantagem em detrimento de outras.

Segundo a atualização de 6 de novembro de 2026, a liga saudita ocupou a 38ª posição mundial na classificação da Opta, com uma avaliação média de 74,7 pontos, atrás das ligas polonesa e peruana, enquanto a liga inglesa liderou a lista, seguida pela espanhola, alemã, italiana e francesa.

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  • Explicação da Opta: por que o Campeonato Saudita ficou na 38ª posição mundial?

    O programa "No Gol", apresentado pelo jornalista saudita Battal Al-Qaws no canal Al-Arabiya, recebeu Enrico Turcato, responsável pela "Opta" na Itália, para discutir os motivos dessa classificação chocante e esclarecer os critérios nos quais a rede se baseou para avaliar o Roshn Saudi League.

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    Turcato explicou que a classificação não se baseia na presença de um grupo de estrelas internacionais em alguns times, mas sim no nível de competitividade da competição como um todo, destacando que o fato de clubes limitados possuírem jogadores de primeira linha não é suficiente para elevar a avaliação da liga a um patamar avançado.

    O responsável pela Opta ressaltou que o critério fundamental consiste no número de times que possuem nível de elite e em sua capacidade de aumentar a intensidade da competição, esclarecendo que essa profundidade competitiva não está presente no mesmo grau em todos os clubes da liga saudita.

    Em outras palavras, a presença de nomes do calibre de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez e daqueles que vieram depois deles não representa, por si só, uma medida da força do Roshn Saudi League, segundo a interpretação de Turcato, que considera que a avaliação da competição está ligada ao nível médio de seus times, e não apenas ao valor técnico e comercial de seus clubes mais destacados.

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  • Pergunta constrangedora! E um depoimento saudita marcante

    Mas o confronto televisivo teve um momento marcante, depois que Battal Al-Qaws desafiou seu convidado a nomear cinco clubes do campeonato peruano, que está à frente da competição saudita no ranking, mas Turcato não conseguiu apresentar os nomes.

    O jornalista saudita Walid Al-Faraj havia levantado uma opinião polêmica horas antes sobre a força competitiva do Campeonato Saudita, e estabeleceu para isso um critério importante: o público nas arquibancadas! Isso em resposta a uma pergunta de um dos seguidores do programa que questionou o motivo do foco no grande quarteto do reino.

    Al-Faraj disse em seu programa Rotana Sport com Walid, no canal "Rotana Khalijia", na noite de sábado: "As arquibancadas estão vazias... Eu respeito e valorizo todos os clubes, mas você acha que os clubes dos 18 do campeonato têm o mesmo impacto?".

    E acrescentou que na Arábia Saudita existem apenas 4 clubes que representam o pilar do "acompanhamento, presença, marketing e dinheiro, e o restante completa o campeonato; marcar presença não é levantar a voz, mas sim estar presente dentro do estádio", segundo suas palavras!

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