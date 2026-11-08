A mais recente classificação da rede "Opta" para as ligas de futebol mais fortes do mundo gerou uma ampla onda de polêmica nos meios esportivos e na imprensa saudita, depois de a Liga Roshn aparecer numa posição atrasada, apesar do grande salto que a competição teve nos últimos anos e da atração de um conjunto dos mais destacados craques e treinadores do esporte, renovando os questionamentos sobre os critérios que concedem a algumas ligas vantagem em detrimento de outras.
Segundo a atualização de 6 de novembro de 2026, a liga saudita ocupou a 38ª posição mundial na classificação da Opta, com uma avaliação média de 74,7 pontos, atrás das ligas polonesa e peruana, enquanto a liga inglesa liderou a lista, seguida pela espanhola, alemã, italiana e francesa.