O programa "No Gol", apresentado pelo jornalista saudita Battal Al-Qaws no canal Al-Arabiya, recebeu Enrico Turcato, responsável pela "Opta" na Itália, para discutir os motivos dessa classificação chocante e esclarecer os critérios nos quais a rede se baseou para avaliar o Roshn Saudi League.

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Turcato explicou que a classificação não se baseia na presença de um grupo de estrelas internacionais em alguns times, mas sim no nível de competitividade da competição como um todo, destacando que o fato de clubes limitados possuírem jogadores de primeira linha não é suficiente para elevar a avaliação da liga a um patamar avançado.

O responsável pela Opta ressaltou que o critério fundamental consiste no número de times que possuem nível de elite e em sua capacidade de aumentar a intensidade da competição, esclarecendo que essa profundidade competitiva não está presente no mesmo grau em todos os clubes da liga saudita.

Em outras palavras, a presença de nomes do calibre de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez e daqueles que vieram depois deles não representa, por si só, uma medida da força do Roshn Saudi League, segundo a interpretação de Turcato, que considera que a avaliação da competição está ligada ao nível médio de seus times, e não apenas ao valor técnico e comercial de seus clubes mais destacados.

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