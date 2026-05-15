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Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Na véspera da convocação, Ancelotti assistirá Athletico-PR x Flamengo, na Arena da Baixada

C. Ancelotti
Athletico Paranaense x Flamengo
Athletico Paranaense
Flamengo
Brasileirão

Técnico da seleção brasileira acompanhará duelo em Curitiba antes de anunciar lista final para a Copa do Mundo

A reta final da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo ganhará um capítulo importante neste domingo (17), em Curitiba. O técnico Carlo Ancelotti estará presente na Arena da Baixada para acompanhar o confronto entre Athletico-PR e Flamengo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida acontece justamente na véspera da convocação oficial do Brasil para o Mundial. Na segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), o treinador italiano divulgará os 26 jogadores escolhidos para representar a seleção na busca pelo hexacampeonato.

O duelo terá atenção especial da comissão técnica por envolver atletas que ainda disputam vagas na lista definitiva, principalmente do lado flamenguista.

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  • Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Flamengo domina pré-lista enviada à FIFA

    O Flamengo é o clube brasileiro com maior número de atletas presentes na pré-lista de 55 nomes enviada pela CBF à FIFA na última segunda-feira (11). Ao todo, sete jogadores rubro-negros aparecem entre os observados por Carlo Ancelotti.

    Os nomes são: Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino.

    A presença em massa de atletas flamenguistas reforça a importância da partida para a definição final da comissão técnica. O desempenho individual de cada jogador poderá influenciar diretamente as últimas decisões antes da convocação.

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  • Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Pedro vive cenário de indefinição

    Entre os nomes observados por Ancelotti, Pedro aparece como a principal dúvida da comissão técnica neste momento. O atacante do Flamengo tenta recuperar espaço na seleção após um período marcado por lesões e oscilações físicas.

    A comissão técnica avalia não apenas o momento técnico do centroavante, mas também sua condição física e capacidade de adaptação ao modelo de jogo pretendido pelo treinador italiano para a Copa do Mundo.

    Enquanto isso, outros nomes do Flamengo parecem ter situação mais encaminhada. Danilo, por exemplo, já teve sua presença praticamente antecipada por Ancelotti em entrevistas recentes. Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá também aparecem com grandes chances de confirmação na lista final.

    O confronto diante do Athletico-PR representa a última oportunidade para Pedro fortalecer sua candidatura antes da decisão definitiva.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Ancelotti intensifica observações no futebol brasileiro

    Desde que assumiu a seleção brasileira, Carlo Ancelotti tem adotado postura ativa no acompanhamento presencial de partidas do futebol nacional. A ida a Curitiba faz parte da estratégia do treinador de observar de perto atletas que ainda disputam espaço na convocação.

    Na Arena da Baixada, o técnico estará acompanhado por Rodrigo Caetano, coordenador geral das seleções masculinas da CBF e um dos principais interlocutores do treinador no processo de montagem da lista final.

    Além da observação individual, a comissão técnica também considera aspectos táticos, intensidade competitiva e comportamento emocional dos jogadores em partidas de alto nível.

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    Comissão técnica monitora rodada decisiva

    Enquanto Ancelotti acompanha Athletico-PR x Flamengo em Curitiba, outros integrantes da comissão técnica estarão distribuídos pelo país observando os demais jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, como Internacional x Vasco, Palmeiras x Cruzeiro, Santos x Coritiba e Botafogo x Corinthians.

    Analistas de desempenho e auxiliares trabalham na reta final de avaliações para entregar ao treinador italiano o máximo de informações possíveis antes do anúncio oficial da convocação.

    A expectativa é de que a lista final tenha uma combinação entre jogadores consolidados na seleção e nomes que ganharam força nas últimas semanas. Por isso, os jogos deste fim de semana são tratados internamente como decisivos para confirmar ou alterar posições na corrida pelas vagas.

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