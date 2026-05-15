Na véspera da convocação, Ancelotti assistirá Athletico-PR x Flamengo, na Arena da Baixada

A reta final da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo ganhará um capítulo importante neste domingo (17), em Curitiba. O técnico Carlo Ancelotti estará presente na Arena da Baixada para acompanhar o confronto entre Athletico-PR e Flamengo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida acontece justamente na véspera da convocação oficial do Brasil para o Mundial. Na segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), o treinador italiano divulgará os 26 jogadores escolhidos para representar a seleção na busca pelo hexacampeonato.

O duelo terá atenção especial da comissão técnica por envolver atletas que ainda disputam vagas na lista definitiva, principalmente do lado flamenguista.