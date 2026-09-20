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'Um lugar difícil para se jogar!' - Andoni Iraola elogia Liverpool "sólido" após vitória suada do Bournemouth
Iraola reflete sobre retorno emocionante para casa
Iraola teve um retorno bem-sucedido à costa sul quando o Liverpool conquistou os três pontos em um duelo acirrado da Premier League. O espanhol, que levou o Bournemouth a uma histórica classificação europeia antes de se mudar para Anfield no verão, foi recebido calorosamente pelos torcedores da casa, mas manteve o foco na tarefa em questão.
Falando à Sky Sports após o apito final, Iraola admitiu que esperava um teste duro contra seu ex-clube. "Estou obviamente feliz com o resultado porque sei que este é um lugar difícil para vir", explicou o técnico do Liverpool. Seu time teve dificuldades para encontrar o ritmo no início, com o Bournemouth ameaçando com Evanilson, mas acabou impondo sua superioridade.
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Ajustes táticos dão resultado
A partida teve dois tempos distintos, com o Liverpool sem convencer nos minutos iniciais. Os visitantes tiveram dificuldades para lidar com a pressão alta do Bournemouth e não conseguiram segurar a bola no meio-campo. "Terminamos o primeiro tempo melhor e fomos melhores no segundo tempo. Foi difícil para nós [no início]", observou Iraola. "No segundo tempo controlamos muito melhor o jogo e tivemos as chances para liquidá-lo. Mas, na primeira parte da partida, não estávamos ganhando as segundas bolas e, quando eles jogam com essa intensidade, você precisa estar nesse nível."
Apesar das dificuldades iniciais, uma arrancada determinada de Cody Gakpo acabou abrindo a defesa do Bournemouth. O cruzamento do holandês causou confusão na área, permitindo que Alexander Isak finalizasse de perto para marcar seu quarto gol na campanha. O internacional sueco comemorou com entusiasmo com os torcedores visitantes e recebeu um cartão amarelo de Michael Oliver no processo.
A solidez defensiva continua sendo fundamental
Um dos aspectos mais satisfatórios para Iraola foi a capacidade do Liverpool de conter o adversário pela terceira partida consecutiva. Embora Alisson Becker tenha sido exigido logo no início, a linha defensiva se manteve disciplinada durante todo o segundo tempo. Sobre a defesa, Iraola disse: "No geral, como equipe, é o terceiro jogo seguido sem sofrer gols. Ainda há coisas a melhorar, mas eles estão nos dando solidez nos momentos em que precisamos defender."
O resultado dá ao Liverpool sua segunda vitória na liga na temporada, levando a equipe ao sexto lugar, com nove pontos, antes da pausa para a data Fifa. Em contrapartida, o Bournemouth segue preso perto da zona de rebaixamento, em 17º, com apenas três pontos, empatado em pontos com o Coventry.
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Elogios a Florian Wirtz
Iraola também reservou um tempo para comentar a atuação de Florian Wirtz, que cresceu no jogo após um início discreto. O meia alemão isolou por cima do travessão uma finalização de curta distância no primeiro tempo, mas a bandeira marcou impedimento, apesar de os replays sugerirem que ele estava, na verdade, em posição legal. Ainda assim, sua influência aumentou significativamente depois do intervalo. "Foi um começo lento, mas depois da primeira fase Florian nos ajudou a melhorar e estou muito mais feliz com o desempenho dele no segundo tempo", observou Iraola.
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