A partida teve dois tempos distintos, com o Liverpool sem convencer nos minutos iniciais. Os visitantes tiveram dificuldades para lidar com a pressão alta do Bournemouth e não conseguiram segurar a bola no meio-campo. "Terminamos o primeiro tempo melhor e fomos melhores no segundo tempo. Foi difícil para nós [no início]", observou Iraola. "No segundo tempo controlamos muito melhor o jogo e tivemos as chances para liquidá-lo. Mas, na primeira parte da partida, não estávamos ganhando as segundas bolas e, quando eles jogam com essa intensidade, você precisa estar nesse nível."

Apesar das dificuldades iniciais, uma arrancada determinada de Cody Gakpo acabou abrindo a defesa do Bournemouth. O cruzamento do holandês causou confusão na área, permitindo que Alexander Isak finalizasse de perto para marcar seu quarto gol na campanha. O internacional sueco comemorou com entusiasmo com os torcedores visitantes e recebeu um cartão amarelo de Michael Oliver no processo.