Segundo Fabrizio Romano, o FC Barcelona teria apresentado uma oferta oficial ao Borussia Dortmund para contratar o veloz ponta ofensivo. O jornalista especializado em transferências não revelou o valor da oferta.
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Transferência espetacular se aproxima! O FC Barcelona quer contratar Karim Adeyemi do BVB
No entanto, segundo a reportagem, o Barça seria o único clube para o qual o jogador de 24 anos estaria disposto a deixar o BVB neste verão. As negociações entre os dois clubes continuariam em andamento. Os catalães aguardam, atualmente, uma resposta do Dortmund. De acordo com o jornal *Marca*, já haveria um acordo entre Adeyemi e o Blaugrana sobre todas as condições contratuais. O BVB estaria exigindo cerca de 50 milhões de euros por Adeyemi.
As negociações sobre uma renovação de contrato para além de 2027 entre o Dortmund e Adeyemi — que agora é representado pelo renomado agente Jorge Mendes — foram recentemente descritas pelo “Bild” como “condenadas ao fracasso”, pois “mundos de diferença” separariam as duas partes. Adeyemi ganharia atualmente cerca de 6,5 milhões de euros por ano, mas aparentemente exigia mais de dez milhões e uma cláusula de rescisão em caso de renovação.
Exigências que os dirigentes do BVB aparentemente não estavam dispostos a atender integralmente ao jogador, que já disputou onze partidas pela seleção nacional, especialmente devido às flutuações gritantes que ele vem apresentando repetidamente em seu desempenho. De acordo com uma reportagem recente do “Ruhr Nachrichten”, nas últimas semanas teria havido “desentendimentos” entre os dirigentes do BVB, já que as negociações com Adeyemi estavam totalmente paralisadas.
- Getty Images Sport
Adeyemi faz exigência ao BVB durante as negociações: “Recebi um sinal claro do clube”
O próprio Adeyemi, no entanto, havia descartado esses acontecimentos como lendas no início de junho.
“Eu, em princípio, quase não acompanho a mídia. Mas recebo constantemente reportagens ou declarações que falam de conversas ou negociações paralisadas — por exemplo, devido a supostas exigências salariais que, infelizmente, não foram apresentadas de forma correta”, disse ele em uma entrevista ao WAZ.
“Já me declarei a favor do Borussia Dortmund muitas vezes e sempre enfatizei o que valorizo neste clube e o quanto sou apaixonado por ele.” Adeyemi chegou ao BVB em 2022, vindo do RB Salzburg, e consegue muito bem se imaginar permanecendo no clube. No entanto, também considera todas as outras possibilidades.
“Para mim, o mais importante é receber um sinal claro do clube — independentemente de qual seja a decisão final”, continuou ele: “Se me disserem abertamente quais são os planos, eu sempre aceitarei. A vida continua, a carreira ainda é muito longa e tenho muitos planos pela frente.”
- AFP
Adeyemi já não é titular no BVB sob o comando de Niko Kovac há muito tempo
Pelo menos desde as notícias sobre as difíceis negociações e as declarações de Adeyemi, a saída do ponta no meio do ano era considerada bastante provável; afinal, o Dortmund dificilmente tem condições financeiras de perder um jogador como Adeyemi de graça daqui a um ano.
E isso apesar de ele, recentemente, estar longe de ser titular sob o comando de Niko Kovac. Na Bundesliga, ele disputou 28 partidas, com média de 42 minutos por jogo; no ano civil de 2026, marcou quatro gols no total entre o campeonato e a Liga dos Campeões.
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