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'Trabalho excepcional' - Thomas Muller elogia Sebastian Hoeness em meio a possíveis conversas sobre sucessão no Bayern de Munique
Muller elogia Hoeness pela transformação do Stuttgart
Muller tem sido vocal em sua admiração pelo trabalho que Hoeness vem fazendo no VfB Stuttgart, descrevendo seu impacto como nada menos que transformador. O veterano astro do Bayern de Munique observou que Hoeness trouxe um nível de clareza tática e estabilidade que o clube havia desesperadamente não tido por vários anos antes de sua chegada.
Falando sobre o cenário de treinadores na Bundesliga, Muller destacou as qualidades específicas que fazem Hoeness se destacar entre seus pares. "Acho que Hoeness fez um trabalho excepcional como técnico no VfB. Ele estabelece uma filosofia de jogo clara. Dá para ver o quanto ele é apaixonado do começo ao fim, continuou ganhando experiência e deu ao clube a estabilidade que o Stuttgart não tinha há muitos anos", disse ele ao welt.de.
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Observando Martin Demichelis no RB Leipzig
Além dos elogios a Hoeness, Muller também revelou que está de olho em Demichelis após a ida do argentino para o RB Leipzig. Tendo dividido o vestiário com Demichelis nos tempos de jogador no Bayern, Muller considera a transição do ex-companheiro para um cargo de técnico de destaque na Bundesliga uma narrativa fascinante.
O veterano armador admitiu que o histórico pessoal tem peso em seu interesse no projeto do Leipzig nesta temporada. "Sobre o Demichelis. Porque eu ainda me lembro dele como companheiro de equipe no Bayern. O fato de ele estar agora em Leipzig torna isso um projeto empolgante, que vou acompanhar de longe com atenção", observou Muller.
Stuttgart como candidato à Champions League
Olhando para o restante da campanha nacional, Muller deu seus palpites sobre quais equipes vão brigar pelas primeiras posições da tabela da Bundesliga. Ele continua convencido de que o sucesso recente do Stuttgart não é obra do acaso e de que o time tem a base tática para seguir na luta por uma vaga nas competições europeias.
Muller se mostrou confiante em relação às perspectivas do Stuttgart, ao mesmo tempo em que expressou dúvidas sobre outras potências tradicionais da Alemanha. "O VfB continuará sendo um candidato quando se trata de vagas na Champions League. Já com o Eintracht Frankfurt, estou um pouco mais cético", acrescentou.
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O futuro do banco do Bayern
A intervenção de Muller acontece em um momento delicado, já que a sombra de possíveis mudanças no comando técnico sempre paira sobre a Allianz Arena. Ao apoiar publicamente um treinador com o sobrenome Hoeness, tão sinônimo do sucesso histórico do Bayern, Muller acabou, sem querer, colocando ainda mais lenha na fogueira sobre os planos de sucessão no futuro. Hoeness, que anteriormente comandou a equipe reserva do Bayern ao título da 3. Liga, é amplamente visto como um técnico com o "DNA Bayern" necessário para liderar o clube.
Por enquanto, o foco segue na temporada atual, mas os elogios de Muller dão uma indicação clara de quais mentes táticas estão conquistando o respeito dos jogadores mais experientes do futebol. Seja a filosofia tática de Hoeness ou o projeto empolgante liderado por Demichelis, o veterano atacante claramente se prepara para um futuro em que seus ex-companheiros e rivais assumam o centro das atenções à beira do campo.
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