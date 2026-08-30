'Trabalho excepcional' - Thomas Muller elogia Sebastian Hoeness em meio a possíveis conversas sobre sucessão no Bayern de Munique

Muller tem sido vocal em sua admiração pelo trabalho que Hoeness vem fazendo no VfB Stuttgart, descrevendo seu impacto como nada menos que transformador. O veterano astro do Bayern de Munique observou que Hoeness trouxe um nível de clareza tática e estabilidade que o clube havia desesperadamente não tido por vários anos antes de sua chegada.

Falando sobre o cenário de treinadores na Bundesliga, Muller destacou as qualidades específicas que fazem Hoeness se destacar entre seus pares. "Acho que Hoeness fez um trabalho excepcional como técnico no VfB. Ele estabelece uma filosofia de jogo clara. Dá para ver o quanto ele é apaixonado do começo ao fim, continuou ganhando experiência e deu ao clube a estabilidade que o Stuttgart não tinha há muitos anos", disse ele ao welt.de.