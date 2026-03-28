Tuchel não mediu palavras ao avaliar o árbitro Sven Jablonski e os responsáveis pelo VAR. Sua principal frustração decorreu da inconsistência da tecnologia, que não interveio em jogadas envolvendo Phil Foden e Noni Madueke, mas recomendou uma revisão em campo para a falta tardia de White sobre Federico Vinas. “É um pênalti muito leve”, disse Tuchel. “Houve contato, mas é tão óbvio o que o atacante está tentando fazer. O árbitro viu e não foi o suficiente para ele. Fiquei surpreso que o VAR estivesse em ação, porque achei que não estava funcionando depois que a falta em Phil Foden nem sequer foi verificada, e a falta em Noni também não. Então, de repente, essa foi verificada.”