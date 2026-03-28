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Thomas Tuchel reage aos vaias da própria torcida inglesa a Ben White durante o empate com o Uruguai
Um retorno caótico para o zagueiro do Arsenal
Foi uma partida complicada para uma seleção inglesa improvisada, e houve reações mistas da torcida quando Tuchel preparou uma mudança defensiva aos 69 minutos. White foi vaiado ao entrar em campo para sua primeira aparição desde que deixou a seleção para a Copa do Mundo de 2022 antes do tempo, mas acabou marcando o primeiro gol, colocando a Inglaterra na frente. Sua participação bizarra foi coroada quando uma falta cometida por ele nos acréscimos levou ao empate do Uruguai, com um pênalti cobrado por Fede Valverde.
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Tuchel defende White após recepção mista
Tuchel admitiu sua frustração ao ver White ser vaiado por seus próprios torcedores durante a partida. “Ouvi dizer que ele foi vaiado”, disse Tuchel sobre White. “Não pode ter sido a maioria. Houve alguns vaias e uma recepção mista para ele, o que me deixa desapontado, porque, é claro, protegemos nossos jogadores. Ele esteve excelente nos treinos e merecia entrar em campo. Ele quase nos deu a vitória. Mas também entendi que isso já aconteceu com outros jogadores aqui antes. Então, ele precisa aceitar isso com dignidade. Sempre o protegeremos e, espero, possamos deixar isso para trás, porque ele está pronto para escrever novos capítulos.”
A reação furiosa de Tuchel ao VAR e ao desempenho da arbitragem
Tuchel não mediu palavras ao avaliar o árbitro Sven Jablonski e os responsáveis pelo VAR. Sua principal frustração decorreu da inconsistência da tecnologia, que não interveio em jogadas envolvendo Phil Foden e Noni Madueke, mas recomendou uma revisão em campo para a falta tardia de White sobre Federico Vinas. “É um pênalti muito leve”, disse Tuchel. “Houve contato, mas é tão óbvio o que o atacante está tentando fazer. O árbitro viu e não foi o suficiente para ele. Fiquei surpreso que o VAR estivesse em ação, porque achei que não estava funcionando depois que a falta em Phil Foden nem sequer foi verificada, e a falta em Noni também não. Então, de repente, essa foi verificada.”
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
O técnico fez várias experiências nesta partida, poupando vários titulares habituais. No entanto, os jogadores reservas da Inglaterra tiveram dificuldades para encontrar um ritmo coeso durante grande parte do jogo. Apesar do resultado e da reação da torcida, Tuchel insistiu que ficou satisfeito com o empenho demonstrado por seu time improvisado, enquanto continua avaliando suas opções antes da Copa do Mundo deste verão. A Inglaterra enfrentará o Japão em Wembley na terça-feira.