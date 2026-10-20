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Thomas Tuchel pode perder Anthony Barry, auxiliar da seleção da Inglaterra, para um cargo de técnico na Premier League
Barry mira oportunidade na Premier League
Segundo reportagem do The Sun, Barry tem interesse em assumir o comando de um time da Premier League. Ele é uma peça fundamental da comissão técnica de Tuchel desde que trabalharam juntos no Chelsea, em janeiro de 2021. Acompanhou o alemão ao Bayern de Munique em abril de 2023 e, 18 meses depois, passou a integrar a comissão técnica da Inglaterra. Apesar de ter renovado seu contrato até a Eurocopa de 2028 após uma campanha bem-sucedida nas eliminatórias da Copa do Mundo, ele pode se sentir atraído pela oportunidade de comandar um time da primeira divisão.
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Vários clubes avaliam mudanças no comando técnico
A possibilidade de ele deixar a seleção surge em meio à crescente incerteza sobre o futuro dos atuais treinadores de vários clubes da Premier League. Pierre Sage, técnico do Crystal Palace, luta para manter o emprego apenas quatro meses após assumir o cargo, depois que o time sofreu uma derrota por 5 a 0 para o Brighton. O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, também está sob forte pressão após não vencer nenhum dos seus seis primeiros jogos, embora a equipe tenha conseguido uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City no fim de semana, aliviando temporariamente a pressão.
Grandes nomes são ligados ao Manchester United
Além disso, o Nottingham Forest estaria avaliando o futuro de Oliver Glasner, enquanto Matthias Jaissle enfrenta dificuldades no Newcastle. Michael Carrick segue sob pressão no Manchester United após seis jogos sem vitória. No entanto, se o United decidir trocar de treinador, o clube provavelmente buscará um substituto experiente, em vez de Barry. Antonio Conte é fortemente cotado para assumir o cargo em Old Trafford, assim como Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, e Julian Nagelsmann, ex-técnico da Alemanha, mantendo movimentado o mercado de treinadores na liga.
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Qual será o próximo passo para o auxiliar da Inglaterra?
Barry seguirá, por enquanto, em suas funções na seleção da Inglaterra, auxiliando Tuchel nos próximos jogos internacionais. No entanto, se surgir uma vaga de treinador em um clube da Premier League nas próximas semanas, ele poderá ter de tomar uma decisão importante sobre seu futuro a longo prazo como técnico.
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