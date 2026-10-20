A possibilidade de ele deixar a seleção surge em meio à crescente incerteza sobre o futuro dos atuais treinadores de vários clubes da Premier League. Pierre Sage, técnico do Crystal Palace, luta para manter o emprego apenas quatro meses após assumir o cargo, depois que o time sofreu uma derrota por 5 a 0 para o Brighton. O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, também está sob forte pressão após não vencer nenhum dos seus seis primeiros jogos, embora a equipe tenha conseguido uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City no fim de semana, aliviando temporariamente a pressão.