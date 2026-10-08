O Atlético de Madrid anunciou uma importante adição à sua estrutura societária, garantindo o investimento e o envolvimento do campeão da NBA Gilgeous-Alexander. O movimento marca uma significativa conexão entre o esporte de elite dos Estados Unidos e La Liga, já que o armador canadense busca aplicar sua mentalidade vencedora aos gigantes espanhóis.

O clube confirmou que a parceria tem como base uma filosofia compartilhada de excelência, ambição e a determinação aguerrida que passou a definir a era de Diego Simeone à beira do campo.

Falando sobre seu novo papel dentro da organização, a superestrela do basquete expressou seu orgulho por se juntar a uma das instituições mais respeitadas do continente. "Estou animado para me juntar oficialmente ao grupo de proprietários do Atlético de Madrid. Este é um clube com presença duradoura no topo do futebol europeu, e sou grato pela oportunidade de fazer parte do seu futuro", afirmou Gilgeous-Alexander em um anúncio oficial divulgado pelo Atlético de Madrid.