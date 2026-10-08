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Superestrela da NBA, Shai Gilgeous-Alexander se junta ao grupo de proprietários do Atlético de Madrid
Uma nova era na diretoria
O Atlético de Madrid anunciou uma importante adição à sua estrutura societária, garantindo o investimento e o envolvimento do campeão da NBA Gilgeous-Alexander. O movimento marca uma significativa conexão entre o esporte de elite dos Estados Unidos e La Liga, já que o armador canadense busca aplicar sua mentalidade vencedora aos gigantes espanhóis.
O clube confirmou que a parceria tem como base uma filosofia compartilhada de excelência, ambição e a determinação aguerrida que passou a definir a era de Diego Simeone à beira do campo.
Falando sobre seu novo papel dentro da organização, a superestrela do basquete expressou seu orgulho por se juntar a uma das instituições mais respeitadas do continente. "Estou animado para me juntar oficialmente ao grupo de proprietários do Atlético de Madrid. Este é um clube com presença duradoura no topo do futebol europeu, e sou grato pela oportunidade de fazer parte do seu futuro", afirmou Gilgeous-Alexander em um anúncio oficial divulgado pelo Atlético de Madrid.
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Tradição da Championship encontra a tradição espanhola
Gilgeous-Alexander não é apenas um investidor casual; ele é um atleta no auge absoluto de sua modalidade. Nascido em Toronto e criado em Hamilton, Ontário, ele subiu na carreira do basquete canadense antes de uma passagem breve, mas impactante, pela Universidade de Kentucky.
Desde então, ele se transformou no rosto do Oklahoma City Thunder. Suas credenciais em quadra são impressionantes, tendo sido eleito MVP da NBA em duas temporadas consecutivas e levado sua equipe ao título da NBA de 2025, quando também foi coroado MVP das Finais de 2025.
Além disso, ele se juntou a Michael Jordan como os únicos armadores a atingir 30 pontos e 50% de aproveitamento nos arremessos por quatro temporadas consecutivas, provando que sua consistência não tem igual na era moderna. O clube até celebrou sua chegada nas redes sociais, destacando seu status de ganhador de dois prêmios MVP consecutivos.
Valores compartilhados e expansão global
Além de suas conquistas individuais, o investimento representa um desejo claro do clube de dar continuidade à sua trajetória de crescimento internacional. Ao se alinhar a uma figura como Gilgeous-Alexander, o Atlético de Madrid se posiciona para conquistar um público global mais jovem, que acompanha tanto a Liga dos Campeões quanto a NBA. A diretoria do clube acredita que seu compromisso com o crescimento constante e seu interesse na visão de longo prazo do projeto proporcionarão uma perspectiva única nas reuniões do conselho, enquanto busca disputar os principais títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa.
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Impacto na marca do Atlético
deve abrir novas portas para oportunidades comerciais e eventos promocionais cruzados entre os mundos do futebol e do basquete. À medida que o clube continua a desenvolver sua marca no exterior, ter uma figura de destaque do esporte americano no grupo proprietário serve como uma poderosa ferramenta de marketing.
Os torcedores já começaram a especular sobre como essa influência pode se manifestar, desde possíveis turnês de pré-temporada na América do Norte até colaborações de lifestyle e moda que aproximem os dois esportes. A repercussão em torno do anúncio sugere que a torcida do Atletico está intrigada com essa abordagem moderna de gestão do clube.
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