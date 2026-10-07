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Simplesmente incomparável! Rivais e companheiros de equipe coroam Kane como o "melhor centroavante do planeta"
Aclamação generalizada para a capitã recordista da Inglaterra
Harry Kane recebeu elogios efusivos de companheiros de equipe e adversários após igualar o recorde de 125 jogos de Peter Shilton com uma atuação clínica de dois gols contra a Tchéquia. O atacante de 33 anos recebeu elogios unânimes por sua liderança, humildade e extraordinária produção de gols.
Jude Bellingham liderou os elogios de dentro da concentração da Inglaterra.
Jogadores e treinadores adversários ecoaram esses sentimentos após o resultado de 3 a 0 em Wembley.
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Bellingham exalta Kane como o maior da Inglaterra
Jude Bellingham fez uma avaliação emocionada do impacto de seu capitão dentro e fora de campo. "Ele é, antes de mais nada, um ser humano inacreditável. Como capitão, como homem, cuida de cada uma e de todas as pessoas", disse Bellingham à ITV.
"Então, em campo, faltam superlativos. Ele é o melhor jogador da Inglaterra que já vestiu a camisa, e é uma honra jogar com ele."
"Ele está jogando em um nível que é praticamente incomparável. Está fazendo gols por diversão e contribuindo em tantas áreas."
Capitão da Tchéquia, Coufal se rende à qualidade de Kane
O capitão da Tchéquia, Vladimir Coufal, que marcou um gol contra sob pressão de Kane, reconheceu a eficiência brutal do atacante. "Acho que, nos últimos cinco ou seis jogos em que joguei contra ele, ele marcou cerca de 12 gols", admitiu Coufal.
"Seu comprometimento com seu país, seu profissionalismo, sua capacidade de marcar e criar... ele é o melhor atacante do mundo, então só tenho um enorme respeito por ele."
Coufal destacou que a movimentação de Kane é impossível de ser contida ao longo dos 90 minutos.
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Denia chama atacante de verdadeiro cavalheiro
O técnico da Tchéquia, Santi Denia, também se juntou aos elogios, exaltando a paixão fundamental de Kane pelo jogo. "Ele ama o futebol, este é o segredo dele", disse Denia. "Ele é um jogador inacreditável, entende tudo do jogo."
"Os torcedores da Inglaterra devem ter muito orgulho deste jogador. Ele é um dos melhores jogadores do mundo em termos de experiência, qualidade, personalidade, e é um cavalheiro."
O status de Kane como um ícone de classe mundial segue sendo reconhecido de forma universal.
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