Harry Kane recebeu elogios efusivos de companheiros de equipe e adversários após igualar o recorde de 125 jogos de Peter Shilton com uma atuação clínica de dois gols contra a Tchéquia. O atacante de 33 anos recebeu elogios unânimes por sua liderança, humildade e extraordinária produção de gols.

Jude Bellingham liderou os elogios de dentro da concentração da Inglaterra.

Jogadores e treinadores adversários ecoaram esses sentimentos após o resultado de 3 a 0 em Wembley.