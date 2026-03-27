"Seria a opção mais arriscada e menos séria": Uli Hoeneß é novamente criticado por seu conselho sobre transferências

"Se investirmos no elenco, mas de repente deixarmos de querer obter receitas com transferências, estaríamos simplesmente eliminando um dos dois pilares da nossa estratégia. Os custos e as amortizações continuariam a aumentar, mas não teríamos mais receitas. No entanto, são essas receitas que, na verdade, refinanciam os custos do elenco. Na minha opinião, esse seria o caminho mais arriscado e menos sério para o Eintracht Frankfurt”, disse o jogador de 38 anos no podcast do clube.

Hoeneß havia declarado recentemente em um evento da Frankfurt School of Finance & Management: “Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. Sempre digo no FC Bayern: somos um clube comprador e não um clube vendedor.” Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, ele acrescentou: “Axel Hellmann também vai acabar entendendo que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de substância. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”



