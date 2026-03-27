Julien Zamberk, diretor financeiro, foi o próximo dirigente do Eintracht Frankfurt a reagir às críticas do presidente do Bayern, Uli Hoeneß.
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"Seria a opção mais arriscada e menos séria": Uli Hoeneß é novamente criticado por seu conselho sobre transferências
"Se investirmos no elenco, mas de repente deixarmos de querer obter receitas com transferências, estaríamos simplesmente eliminando um dos dois pilares da nossa estratégia. Os custos e as amortizações continuariam a aumentar, mas não teríamos mais receitas. No entanto, são essas receitas que, na verdade, refinanciam os custos do elenco. Na minha opinião, esse seria o caminho mais arriscado e menos sério para o Eintracht Frankfurt”, disse o jogador de 38 anos no podcast do clube.
Hoeneß havia declarado recentemente em um evento da Frankfurt School of Finance & Management: “Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. Sempre digo no FC Bayern: somos um clube comprador e não um clube vendedor.” Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, ele acrescentou: “Axel Hellmann também vai acabar entendendo que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de substância. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”
Zamberk: "Eu não concordaria com isso"
Zamberk, por um lado, demonstra compreensão por essa linha de raciocínio, mas, ao mesmo tempo, aponta os riscos associados a ela: “Outros clubes já tentaram isso. É claro que você aumenta a probabilidade de sucesso esportivo. Mas ninguém garante isso. Se você não atingir seus objetivos, terá sérios problemas financeiros. Eu não concordaria com isso, e ninguém que tenha o bem do Eintracht em mente poderia exigir tal coisa.”
Antes disso, o diretor esportivo do Frankfurt, Max Krösche, já havia rebatido as declarações de Hoeneß: “Acredito que o FC Bayern também perderá jogadores no futuro.” Com isso, ele aludiu a diversos rumores na mídia internacional: “Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá possibilidades para isso.”
O Frankfurt deixou Hugo Ekitike sair no verão por 95 milhões de euros
Nos últimos anos, o Frankfurt se consolidou como um dos clubes mais bem-sucedidos na venda de jogadores da Bundesliga. Exemplos disso: em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros; e no verão de 2025, Hugo Ekitike foi transferido para o Liverpool por 95 milhões de euros.
Na Bundesliga, o time de Hesse ocupa atualmente apenas o sétimo lugar, o que, neste momento, significaria perder o mercado internacional – a menos que o oitavo colocado, o SC Freiburg, triunfe na semifinal da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart e conquiste o título na final contra o FC Bayern ou o Bayer Leverkusen.
As saídas recordes do Eintracht Frankfurt
Jogador
Valor da transferência
Ano
Novo clube
Randal Kolo Muani
95 milhões de euros
2023
Paris Saint-Germain
Hugo Ekitike
95 milhões de euros
2025
FC Liverpool
Omar Marmoush
75 milhões de euros
2025
Manchester City
Luka Jovic
63 milhões de euros
2019
Real Madrid
Sebastien Haller
50 milhões de euros
2019
West Ham United