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Marko Brkic

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"Seria a opção mais arriscada e menos séria": Uli Hoeneß é novamente criticado por seu conselho sobre transferências

Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Bayern de Munique

Depois de Markus Krösche, mais um dirigente do Frankfurt rebate as críticas de Uli Hoeneß.

Julien Zamberk, diretor financeiro, foi o próximo dirigente do Eintracht Frankfurt a reagir às críticas do presidente do Bayern, Uli Hoeneß.

  • "Se investirmos no elenco, mas de repente deixarmos de querer obter receitas com transferências, estaríamos simplesmente eliminando um dos dois pilares da nossa estratégia. Os custos e as amortizações continuariam a aumentar, mas não teríamos mais receitas. No entanto, são essas receitas que, na verdade, refinanciam os custos do elenco. Na minha opinião, esse seria o caminho mais arriscado e menos sério para o Eintracht Frankfurt”, disse o jogador de 38 anos no podcast do clube.

    Hoeneß havia declarado recentemente em um evento da Frankfurt School of Finance & Management: “Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. Sempre digo no FC Bayern: somos um clube comprador e não um clube vendedor.” Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, ele acrescentou: “Axel Hellmann também vai acabar entendendo que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de substância. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”


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  • Zamberk: "Eu não concordaria com isso"

    Zamberk, por um lado, demonstra compreensão por essa linha de raciocínio, mas, ao mesmo tempo, aponta os riscos associados a ela: “Outros clubes já tentaram isso. É claro que você aumenta a probabilidade de sucesso esportivo. Mas ninguém garante isso. Se você não atingir seus objetivos, terá sérios problemas financeiros. Eu não concordaria com isso, e ninguém que tenha o bem do Eintracht em mente poderia exigir tal coisa.”

    Antes disso, o diretor esportivo do Frankfurt, Max Krösche, já havia rebatido as declarações de Hoeneß: “Acredito que o FC Bayern também perderá jogadores no futuro.” Com isso, ele aludiu a diversos rumores na mídia internacional: “Se um Michael Olise quiser ir para o Real Madrid, haverá possibilidades para isso.”



  • O Frankfurt deixou Hugo Ekitike sair no verão por 95 milhões de euros

    Nos últimos anos, o Frankfurt se consolidou como um dos clubes mais bem-sucedidos na venda de jogadores da Bundesliga. Exemplos disso: em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros; e no verão de 2025, Hugo Ekitike foi transferido para o Liverpool por 95 milhões de euros.

    Na Bundesliga, o time de Hesse ocupa atualmente apenas o sétimo lugar, o que, neste momento, significaria perder o mercado internacional – a menos que o oitavo colocado, o SC Freiburg, triunfe na semifinal da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart e conquiste o título na final contra o FC Bayern ou o Bayer Leverkusen.

  • As saídas recordes do Eintracht Frankfurt

    Jogador

    Valor da transferência

    Ano

    Novo clube

    Randal Kolo Muani

    95 milhões de euros

    2023

    Paris Saint-Germain

    Hugo Ekitike

    95 milhões de euros

    2025

    FC Liverpool

    Omar Marmoush

    75 milhões de euros

    2025

    Manchester City

    Luka Jovic

    63 milhões de euros

    2019

    Real Madrid

    Sebastien Haller

    50 milhões de euros

    2019

    West Ham United

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