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Sergio Ramos pode estar voltando a Madri! Dirigente do Getafe confirma contato com o irmão do zagueiro sobre possível transferência
Presidente do Getafe confirma conversas com Sergio Ramos
O presidente do Getafe, Torres, causou grande repercussão no futebol espanhol ao revelar que o clube estuda a possibilidade de contratar o lendário zagueiro Sergio Ramos. Depois de já ter garantido a contratação de Carvajal em uma negociação surpreendente, o Getafe agora considera levar outro ex-capitão do Real Madrid ao Coliseum.
Torres confirmou que esteve em contato direto com Rene Ramos, irmão e representante do defensor de 40 anos, para discutir a viabilidade de um retorno do veterano à La Liga.
O clube de Madri tem demonstrado grande ambição nas últimas semanas, mas Torres fez questão de ressaltar que, embora a possibilidade esteja em aberto, a contratação de Ramos não é, no momento, a principal prioridade do departamento de futebol. Em entrevista ao programa Tablero Deportivo, da Radio Nacional de España (RNE), o presidente reconheceu que o elenco já conta com boas opções no centro da defesa, mas não descartou uma negociação caso as condições sejam favoráveis. “É uma questão em que estamos trabalhando há algum tempo”, explicou Torres, destacando que o interesse no campeão mundial está longe de ser passageiro.
- AFP
Pontas continuam sendo prioridade do Getafe
Apesar da repercussão que uma possível chegada de Ramos teria, Torres ressaltou que o técnico Jose Bordalas tem outras preocupações imediatas com as opções do elenco. Segundo informações, o treinador está mais concentrado em contratar jogadores que atuem pelas pontas e, com seis zagueiros já à disposição, a chegada de Ramos ainda não é urgente.
“Pode acontecer, porque já aconteceu. É um assunto que acompanhamos há algum tempo. Mas não era a prioridade. A prioridade era contratar pontas e, se não for agora, talvez em janeiro, se trouxermos um zagueiro... Mas, neste momento, estamos bem servidos nessa posição”, disse Torres ao Sport.
Um possível reencontro do Real Madrid em Getafe
A possibilidade de Ramos se juntar ao Getafe é particularmente interessante porque o reuniria com Carvajal. O lateral-direito concluiu recentemente uma transferência que surpreendeu o mundo do futebol, optando por permanecer em sua cidade, Madri, em vez de buscar um último contrato lucrativo no exterior.
Carvajal, que conquistou vários títulos da Champions League ao lado de Ramos no Santiago Bernabeu, assinou um contrato válido até o verão de 2027 e será um dos pilares da defesa do Getafe nas próximas temporadas. O reencontro dos dois defensores consagrados daria a Bordalas um nível de experiência e liderança sem precedentes.
- (C)Getty Images
Ramos segue livre no mercado após passagem pelo México
Sergio Ramos está sem clube desde que deixou o Monterrey, do México, no fim de 2025. Sua última partida como profissional foi em dezembro daquele ano, na derrota por 3 a 2 para o Toluca nas semifinais do Apertura. Apesar da idade, acredita-se que o ex-jogador do Sevilla esteja em excelente condição física e queira encontrar um último desafio que lhe permita competir em alto nível. Voltar à Espanha para jogar pelo Getafe lhe daria a chance de permanecer em seu país e atuar em uma das cinco principais ligas da Europa, como Carvajal optou por fazer.
Para viabilizar financeiramente o acordo, Ramos provavelmente teria de seguir um caminho semelhante ao de Carvajal, que, segundo relatos, aceitou uma redução salarial de até 90% para concretizar sua ida ao Coliseum. Carvajal deixou claro que sua transferência não foi motivada por dinheiro: explicou que faz tudo com paixão e que o Getafe atendia a todas as condições para sua família.
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