O presidente do Getafe, Torres, causou grande repercussão no futebol espanhol ao revelar que o clube estuda a possibilidade de contratar o lendário zagueiro Sergio Ramos. Depois de já ter garantido a contratação de Carvajal em uma negociação surpreendente, o Getafe agora considera levar outro ex-capitão do Real Madrid ao Coliseum.

Torres confirmou que esteve em contato direto com Rene Ramos, irmão e representante do defensor de 40 anos, para discutir a viabilidade de um retorno do veterano à La Liga.

O clube de Madri tem demonstrado grande ambição nas últimas semanas, mas Torres fez questão de ressaltar que, embora a possibilidade esteja em aberto, a contratação de Ramos não é, no momento, a principal prioridade do departamento de futebol. Em entrevista ao programa Tablero Deportivo, da Radio Nacional de España (RNE), o presidente reconheceu que o elenco já conta com boas opções no centro da defesa, mas não descartou uma negociação caso as condições sejam favoráveis. “É uma questão em que estamos trabalhando há algum tempo”, explicou Torres, destacando que o interesse no campeão mundial está longe de ser passageiro.