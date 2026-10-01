"Sem arrependimentos": Zinedine Zidane quebra o silêncio sobre a cabeçada em Marco Materazzi antes de França x Itália

Zidane enfrentou perguntas sobre sua partida final como jogador durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira. Ele foi expulso na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2006 por dar uma cabeçada no peito de Materazzi.

Antes do confronto da França com a Itália pela Liga das Nações da Uefa, Zidane esclareceu seus sentimentos sobre o cartão vermelho que definiu sua despedida como jogador. A França venceu seus dois primeiros jogos por 1 a 0 fora de casa, o que faz da sexta-feira um aguardado retorno em casa para o técnico recém-nomeado.