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Moataz Elgammal
Traduzido por

"Sem arrependimentos": Zinedine Zidane quebra o silêncio sobre a cabeçada em Marco Materazzi antes de França x Itália

Z. Zidane
França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A

Zinedine Zidane falou abertamente sobre sua infame briga com Marco Materazzi durante a final da Copa do Mundo de 2006 e insistiu que não se arrepende do incidente. Falando antes de sua primeira partida em casa como técnico da França contra a Itália, Zidane abordou o momento histórico enquanto projetava um retorno altamente emocionante ao Stade de France pela Liga das Nações da Uefa na sexta-feira.

  • Confrontando o fantasma de Berlim

    Zidane enfrentou perguntas sobre sua partida final como jogador durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira. Ele foi expulso na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2006 por dar uma cabeçada no peito de Materazzi.

    Antes do confronto da França com a Itália pela Liga das Nações da Uefa, Zidane esclareceu seus sentimentos sobre o cartão vermelho que definiu sua despedida como jogador. A França venceu seus dois primeiros jogos por 1 a 0 fora de casa, o que faz da sexta-feira um aguardado retorno em casa para o técnico recém-nomeado.

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    Nenhum arrependimento pelo incidente

    Apesar da magnitude da final, que a Itália acabou vencendo nos pênaltis, Zidane segue firme em sua visão. Ao ser questionado sobre as imagens que continuam circulando pelo mundo, Zidane fez uma reflexão brutalmente honesta sobre o confronto infame.

    "Não falei com Materazzi desde aquele dia. Não me orgulho do que fiz, sempre disse isso, mas, ao mesmo tempo, não me arrependo. Isso faz parte da minha carreira. Felizmente, isso não foi tudo o que fiz na minha carreira. Há momentos positivos e agradáveis, e eu prefiro me lembrar deles. Você não pode ter uma carreira feita só de grandes momentos."

  • Retorno emocionante ao país natal

    Sexta-feira marca um marco significativo, já que Zidane assume o banco da equipe da casa no Stade de France pela primeira vez desde que sucedeu Didier Deschamps no fim de julho. Sua última aparição no estádio foi como jogador, em um amistoso contra o México, em 2006.

    Zidane demonstrou enorme empolgação com a presença de quase 80 mil torcedores. A França entrará em campo sem Kylian Mbappe, que deixou a convocação devido a uma lesão no joelho, mas Zidane insistiu que tem um elenco de 23 jogadores capazes com os quais pode contar.

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    O que vem a seguir para a França?

    A França recebe a Itália na sexta-feira antes de voltar suas atenções para o restante de sua campanha na Liga das Nações da Uefa. Zidane vai buscar uma vitória crucial em casa para consolidar a posição da equipe no topo do Grupo A, enquanto segue implementando sua visão tática sem jogadores importantes como Mbappe.

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