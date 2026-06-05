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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Seleção brasileira com Carlo Ancelotti: retrospecto, números e desempenho

Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo
Eliminatórias Sul-Americanas
Amistosos

Entre a expectativa do Brasil e a necessidade por resultados, o comandante italiano viveu 12 meses de ajustes intensos rumo à Copa do Mundo de 2026

Esta sexta-feira (5) marca exatamente um ano desde o primeiro jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, abrindo um ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2026 que foi marcado por altos e baixos. O treinador italiano chegou ao cargo cercado de enorme expectativa, após um processo de contratação longo e complicado conduzido pela CBF.

Por ser sua primeira Copa do Mundo à frente de uma seleção — já que sua carreira vitoriosa foi construída exclusivamente em gigantes do futebol europeu —, a jornada carrega uma série de questionamentos sobre sua adaptação ao futebol de seleções. Ainda assim, o italiano é amplamente visto como um nome de peso, perfeitamente capaz de responder à altura das exigências históricas da Amarelinha.

Neste sábado (6), o Brasil entra em campo para disputar sua última partida oficial, contra o Egito, antes da estreia na Copa do Mundo, encerrando o período pré-Copa. O confronto será o teste definitivo para consolidar o trabalho desenvolvido pelo técnico ao longo dos últimos 12 meses e carimbar a identidade do time que buscará o hexacampeonato.

Abaixo, veja todos os jogos do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, com resultados, escalações, artilheiros e mais.

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  • Ecuador v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Equador 0 x 0 Brasil - 05/06/2025

    Em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do 2026, disputada em Guayaquil (Equador), o Brasil empatou com o Equador em 0 a 0 na estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Gerson (Andrey Santos) e Bruno Guimarães (Andreas Pereira); Estêvão (Gabriel Martinelli), Richarlison (Matheus Cunha) e Vinícius Júnior.

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    Brasil 1 x 0 Paraguai - 10/06/2025

    No segundo jogo de Carlo Ancelotti nas Eliminatórias, o Brasil levou a melhor sobre o Paraguai por 1 a 0, em partida disputada na Neo Química Arena. Vinícius Júnior foi o responsável pelo gol da seleção.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro (Lucas Beraldo); Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha (Gerson), Vinícius Júnior (Richarlison) e Gabriel Martinelli.

  • Brasil Chile 2025Getty Images

    Brasil 3 x 0 Chile - 04/09/2025

    No terceiro jogo do italiano sob o comando da seleção brasileira, a Amarelinha dominou o Chile e ganhou por 3 a 0 no Maracanã. Os gols foram marcados por Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique), Raphinha (Richarlison), João Pedro (Kaio Jorge) e Gabriel Martinelli (Lucas Paquetá).


  • Brasil Bolívia 2025Getty Images

    Bolívia 1 x 0 Brasil - 09/09/2025

    Na última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 para o Brasil, a seleção sofreu na altitude de El Alto (Bolívia) e sofreu uma derrota por 1 a 0 contra a Bolívia.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Alisson; Vitinho (Marquinhos), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos (Jean Lucas), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Estêvão), Richarlison (João Pedro) e Samuel Lino (Raphinha).

  • Brasil Coreia do Sul 2025Getty Images

    Coreia do Sul 0 x 5 Brasil – 10/10/2025

    Após o fim das Eliminatórias, na qual o Brasil se classificou na quinta posição, a seleção passou a fazer amistosos preparatórios visando testes para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro foi contra a Coreia do Sul, jogado em Seul, onde o Brasil goleou por 5 a 0. Os gols foram marcados por Estêvão (2), Rodrygo (2) e Vinícius Júnior.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Bento, Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro e Bruno Guimarães (André); Estêvão (Lucas Paquetá), Rodrygo, Matheus Cunha (Igor Jesus) e Vinicius Júnior (Richarlison).



  • Brasil Japão 2025Getty Images

    Japão 3 x 2 Brasil - 14/10/2025

    No segundo amistoso de Carlo Ancelotti, o Brasil sofreu uma derrota por 3 a 2, de virada, contra o Japão, em Tóquio. Os gols brasileiros foram marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Vinícius Júnior (Rodrygo) e Gabriel Martinelli (Matheus Cunha).




  • Brasil Senegal 2025Getty Images

    Brasil 2 x 0 Senegal - 15/11/2025

    A partida contra Senegal, disputada em Londres (Inglaterra), terminou com saldo positivo para o Brasil. A equipe de Carlo Ancelotti ganhou por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Ederson; Eder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Fabrício Bruno); Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo (Lucas Paquetá); Estêvão, Matheus Cunha (João Pedro) e Vinícius Júnior (Caio Henrique).



  • Brasil Tunísia 2025Getty Images

    Brasil 1 x 1 Tunísia - 18/11/2025

    Na oitava partida de Ancelotti no comando do Brasil, a seleção empatou em 1 a 1 com a Tunísia em Lille (França). O gol brasileiro foi marcado por Estêvão, que marcou seu quinto com a camisa amarela desde a chegada do italiano.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Bento; Wesley (Danilo), Eder Militão (Fabrício Bruno), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Lucas Paquetá) e Rodrygo (Luiz Henrique); Estêvão, Vinícius Junior e Matheus Cunha (Vitor Roque).



  • Brasil França 2026Getty Images

    Brasil 1 x 2 França - 26/03/2026

    Após a Data Fifa de novembro, a próxima partida da seleção brasileira só foi acontecer em março de 2026. Em amistoso disputado em Boston (Estados Unidos), o Brasil perdeu por 2 a 1 da França. O gol brasileiro foi marcado por Bremer.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Ederson; Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (Gabriel Sara), Andrey Santos (Danilo) e Matheus Cunha (Igor Thiago); Gabriel Martinelli (João Pedro), Vinicius Júnior e Raphinha (Luiz Henrique).


  • Brazil Croatia friendlyGetty

    Brasil 3 x 1 Croácia - 31/03/2026

    Nesta que pode ter sido a vitória mais importante do Brasil com Ancelotti no período pré-Copa, a seleção ganhou por 3 a 1 contra a Croácia em amistoso disputado em Orlando (Estados Unidos). Os gols brasileiros foram marcados por Danilo Santos, Igor Thiago e Gabriel Martinelli. A importância da vitória vêm do contexto da partida, com a Croácia sendo a responsável pela eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Bento, Ibañez (Danilo), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno); Casemiro (Fabinho) e Danilo (Andrey Santos); Luiz Henrique (Rayan), Vinícius Júnior (Martinelli), Matheus Cunha (Endrick) e João Pedro (Igor Thiago).




  • Brasil Panamá 2026Getty Images

    Brasil 6 x 2 Panamá - 31/05/2026

    No amistoso que marcou a despedida do time em solo brasileiro antes da viagem aos Estados Unidos, o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, O jogo foi o primeiro após a definição dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Vinícius Júnior, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.

    Na ocasião, a escalação do Brasil foi: Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Bremer (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães (Lucas Paquetá) e Matheus Cunha (Igor Thiago); Luiz Henrique (Rayan), Raphinha (Endrick) e Vinícius Júnior (Danilo Santos). 




  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Retrospecto do Brasil com Carlo Ancelotti

    • Jogos: 11
    • Vitórias: 6
    • Empates: 2
    • Derrotas: 3
    • Gols marcados: 19
    • Gols sofridos: 10
  • Estêvão Brasil 2025Getty Images

    Artilheiros da Era Ancelotti

    • Estêvão: 5 gols
    • Vinicius Júnior: 3 gols
    • Casemiro: 2 gol
    • Danilo Santos: 2 gols
    • Gabriel Martinelli: 2 gols
    • Igor Thiago: 2 gols
    • Lucas Paquetá: 2 gols
    • Rodrygo: 2 gols
    • Bremer: 1 gol
    • Bruno Guimarães: 1 gol
    • Paulo Henrique: 1 gols
    • Rayan: 1 gol
  • Paquetá Brasil 2026Getty Images

    Jogadores com mais assistências na Era Ancelotti

    • Lucas Paquetá: 3
    • Bruno Guimarães: 2
    • Casemiro: 2
    • Luiz Henrique: 2
    • Matheus Cunha: 2
    • Vinícius Júnior: 2
    • Douglas Santos: 1
    • Igor Thiago: 1
    • Endrick: 1
    • Rodrygo: 1
Amistosos
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