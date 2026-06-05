Seleção brasileira com Carlo Ancelotti: retrospecto, números e desempenho

Esta sexta-feira (5) marca exatamente um ano desde o primeiro jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, abrindo um ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2026 que foi marcado por altos e baixos. O treinador italiano chegou ao cargo cercado de enorme expectativa, após um processo de contratação longo e complicado conduzido pela CBF.

Por ser sua primeira Copa do Mundo à frente de uma seleção — já que sua carreira vitoriosa foi construída exclusivamente em gigantes do futebol europeu —, a jornada carrega uma série de questionamentos sobre sua adaptação ao futebol de seleções. Ainda assim, o italiano é amplamente visto como um nome de peso, perfeitamente capaz de responder à altura das exigências históricas da Amarelinha.

Neste sábado (6), o Brasil entra em campo para disputar sua última partida oficial, contra o Egito, antes da estreia na Copa do Mundo, encerrando o período pré-Copa. O confronto será o teste definitivo para consolidar o trabalho desenvolvido pelo técnico ao longo dos últimos 12 meses e carimbar a identidade do time que buscará o hexacampeonato.

Abaixo, veja todos os jogos do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, com resultados, escalações, artilheiros e mais.