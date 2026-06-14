Segredos e verdades... Números impressionantes chocam a Arábia Saudita antes do confronto contra o Uruguai

A rede global “Opta”, especializada em estatísticas e análise de dados, divulgou suas previsões para a partida, dando à seleção do Uruguai uma clara vantagem para conquistar os três pontos. De acordo com a simulação realizada pelo supercomputador da rede em 25 mil cenários diferentes, a probabilidade de vitória da Uruguai foi de 64,7%, contra apenas 13,9% para a seleção saudita, enquanto as chances de empate chegaram a 21,4%.

Os números indicam a dificuldade da tarefa que aguarda a equipe do técnico grego Georgios Donis, especialmente porque a seleção saudita não teve um desempenho ideal durante as eliminatórias asiáticas, tendo terminado a terceira fase em terceiro lugar, antes de conseguir garantir a classificação na quarta fase, superando o Iraque e a Indonésia.

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A “Selecção Verde” marcou apenas 10 gols em 12 jogos nas eliminatórias, o que levou à saída do técnico francês Hervé Renard e abriu as portas para Donis assumir o cargo. Desde sua chegada, a seleção saudita venceu Porto Rico por 3 a 0, empatou sem gols com o Senegal e perdeu para o Equador em sua primeira partida com a equipe.