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Segredos e verdades... Números impressionantes chocam a Arábia Saudita antes do confronto contra o Uruguai

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Uruguai
Arábia Saudita
Uruguai
Copa do Mundo
G. Donis
Arábia Saudita
Uruguai
EUA
Grécia

Uma partida difícil aguarda a seleção marrom-verde no início da Copa do Mundo

A seleção saudita se prepara para estrear na Copa do Mundo de 2026 com um confronto difícil contra a seleção do Uruguai, na madrugada desta terça-feira, na primeira rodada do Grupo H, que também conta com as seleções da Espanha e de Cabo Verde. Nessa partida, os “Verdes” buscam um início positivo contra uma das principais seleções da América do Sul.

A seleção saudita espera ter um desempenho impecável sob o comando de seu novo técnico grego, Georgios Donis, que assumiu o cargo no lugar do francês Hervé Renard.

  • Previsões da "Opta" para o confronto entre Arábia Saudita e Uruguai

    A rede global “Opta”, especializada em estatísticas e análise de dados, divulgou suas previsões para a partida, dando à seleção do Uruguai uma clara vantagem para conquistar os três pontos. De acordo com a simulação realizada pelo supercomputador da rede em 25 mil cenários diferentes, a probabilidade de vitória da Uruguai foi de 64,7%, contra apenas 13,9% para a seleção saudita, enquanto as chances de empate chegaram a 21,4%.

    Os números indicam a dificuldade da tarefa que aguarda a equipe do técnico grego Georgios Donis, especialmente porque a seleção saudita não teve um desempenho ideal durante as eliminatórias asiáticas, tendo terminado a terceira fase em terceiro lugar, antes de conseguir garantir a classificação na quarta fase, superando o Iraque e a Indonésia.

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    A “Selecção Verde” marcou apenas 10 gols em 12 jogos nas eliminatórias, o que levou à saída do técnico francês Hervé Renard e abriu as portas para Donis assumir o cargo. Desde sua chegada, a seleção saudita venceu Porto Rico por 3 a 0, empatou sem gols com o Senegal e perdeu para o Equador em sua primeira partida com a equipe.

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  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    As lembranças da Argentina não são suficientes

    Apesar da vitória histórica sobre a Argentina na estreia da Copa do Mundo de 2022, a Opta acredita que repetir a surpresa contra o Uruguai não será fácil, especialmente porque a seleção saudita perdeu 13 das 19 partidas que disputou na história de suas participações na Copa do Mundo, o que representa 68%, a maior porcentagem entre as seleções que disputaram mais de 15 partidas no torneio.

    Além disso, a seleção saudita só conseguiu manter o gol invicto uma única vez na história da Copa do Mundo, quando derrotou a Bélgica com o famoso gol de Saeed Al-Owairan na edição de 1994, torneio que testemunhou a melhor conquista saudita com a classificação para as oitavas de final.

    A torcida saudita deposita grandes esperanças na dupla Feras Al-Buraikan e Salem Al-Dossari, já que Al-Buraikan liderou a artilharia da seleção nas eliminatórias com cinco gols, enquanto Al-Dossari, eleito o melhor jogador da Ásia, continua desempenhando o papel de líder e de jogador experiente em ocasiões como esta.

  • FBL-WC-2018-MATCH18-URU-KSAAFP

    Uruguai... História e estrelas lado a lado

    Por outro lado, o Uruguai chega à partida com um histórico de prestígio, tendo sido a primeira seleção a conquistar a Copa do Mundo em 1930, além de ter conquistado seu segundo título na edição de 1950.

    A equipe é comandada pelo experiente técnico Marcelo Bielsa, que disputa sua terceira Copa do Mundo após ter comandado a Argentina em 2002 e o Chile em 2010.

    A seleção uruguaia terminou as eliminatórias sul-americanas em quarto lugar e foi a única que conseguiu vencer a Argentina fora de casa durante as eliminatórias, enquanto o atacante Darwin Núñez se destacou ao contribuir com sete gols, entre gols marcados e assistências.

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    Apesar da superioridade numérica do Uruguai, a história indica que a seleção não costuma começar a Copa do Mundo da melhor maneira, já que conquistou apenas uma vitória nos últimos oito jogos de estreia na Copa do Mundo, contra quatro empates e três derrotas.

    O único confronto anterior entre as duas seleções na Copa do Mundo terminou com vitória da Uruguai por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, com gol de Luis Suárez, enquanto o único amistoso entre as duas equipes terminou empatado em 1 a 1 em Riad, em 2014.

    Entre os números do supercomputador e as ambições da torcida saudita, a verdadeira decisão continua dentro do gramado, onde a “Selecção Verde” espera escrever um novo capítulo de surpresas na Copa do Mundo, exatamente como fez contra a Argentina há quatro anos.

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