Segredos e verdades... Números impressionantes chocam a Arábia Saudita antes do confronto contra o Uruguai

Por outro lado, o Uruguai chega à partida com um histórico de prestígio, tendo sido a primeira seleção a conquistar a Copa do Mundo em 1930, além de ter conquistado seu segundo título na edição de 1950.
A equipe é comandada pelo experiente técnico Marcelo Bielsa, que disputa sua terceira Copa do Mundo após ter comandado a Argentina em 2002 e o Chile em 2010.
A seleção uruguaia terminou as eliminatórias sul-americanas em quarto lugar e foi a única que conseguiu vencer a Argentina fora de casa durante as eliminatórias, enquanto o atacante Darwin Núñez se destacou ao contribuir com sete gols, entre gols marcados e assistências.
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Apesar da superioridade numérica do Uruguai, a história indica que a seleção não costuma começar a Copa do Mundo da melhor maneira, já que conquistou apenas uma vitória nos últimos oito jogos de estreia na Copa do Mundo, contra quatro empates e três derrotas.
O único confronto anterior entre as duas seleções na Copa do Mundo terminou com vitória da Uruguai por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, com gol de Luis Suárez, enquanto o único amistoso entre as duas equipes terminou empatado em 1 a 1 em Riad, em 2014.
Entre os números do supercomputador e as ambições da torcida saudita, a verdadeira decisão continua dentro do gramado, onde a “Selecção Verde” espera escrever um novo capítulo de surpresas na Copa do Mundo, exatamente como fez contra a Argentina há quatro anos.