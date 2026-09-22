Sebastian Frej
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Sardar Azmoun ganha sobrevida internacional com Irã chamando de volta o atacante estrela para os próximos amistosos
Atacante retorna ao elenco
A convocação de Azmoun encerra um breve exílio internacional após sua controversa ausência da seleção do Irã para a Copa do Mundo em maio. As tensões surgiram por causa de uma publicação nas redes sociais do atacante que, segundo relatos, irritou as autoridades iranianas em meio ao agravamento do conflito geopolítico regional. O técnico Ghalenoei agora deixou essa disputa de lado para aproveitar o poder de fogo comprovado de um finalizador experiente, que marcou 57 gols em 91 jogos pela seleção.
- Anadolu Agency
Atacante expressa profunda gratidão
Uma reunião presencial com o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, no domingo, abriu caminho para a reabilitação internacional do atacante de 31 anos. Azmoun compartilhou abertamente suas emoções nas redes sociais após seu retorno à seleção nacional ser formalmente confirmado.
Refletindo sobre sua segunda chance com a camisa da seleção, o ex-atacante do Bayer Leverkusen escreveu: "Para ser sincero, não sei como colocar meus sentimentos em palavras. De 2014 até hoje, vivi muita coisa com esta camisa. Eu fui, saí, fiquei de fora, voltei... mas nunca, nem mesmo quando não estava lá, me senti separado da seleção nacional."
Reiterando seu compromisso duradouro com a seleção iraniana, sem qualquer ressentimento, o atacante acrescentou: "Senti mais falta da seleção nacional do que jamais demonstrei. Hoje, quando soube que tinha sido convocado de novo, minha felicidade foi igual à da primeira vez. Não estou bravo com ninguém, nem tenho nada a provar. Só estou feliz por ter de novo a chance de lutar com todo o meu coração pelo país que amo."
Decepção no torneio força reavaliação
A ausência de um predador de área comprovado cobrou seu preço, já que o Irã sofreu uma decepção na Copa do Mundo no início deste verão. O Team Melli teve uma dolorosa eliminação na fase de grupos após registrar empates contra a Nova Zelândia, Bélgica e Egito. Não conseguir avançar ao mata-mata pela primeira vez em sete participações no torneio levou a comissão técnica a reavaliar seu plano de ataque e aumentar a eficiência do setor ofensivo.
- Sebastian Frej
Testes exigentes antecedem o torneio
O Irã enfrentará o Uzbequistão na quinta-feira antes de jogar contra a Rússia cinco dias depois. Ambos os confrontos servem como preparação vital para Ghalenoei definir suas combinações de ataque antes do início da Copa da Ásia na Arábia Saudita, em 7 de janeiro. Azmoun estará ansioso para transformar seu retorno à seleção em atuações decisivas imediatamente.
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