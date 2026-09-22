Uma reunião presencial com o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, no domingo, abriu caminho para a reabilitação internacional do atacante de 31 anos. Azmoun compartilhou abertamente suas emoções nas redes sociais após seu retorno à seleção nacional ser formalmente confirmado.

Refletindo sobre sua segunda chance com a camisa da seleção, o ex-atacante do Bayer Leverkusen escreveu: "Para ser sincero, não sei como colocar meus sentimentos em palavras. De 2014 até hoje, vivi muita coisa com esta camisa. Eu fui, saí, fiquei de fora, voltei... mas nunca, nem mesmo quando não estava lá, me senti separado da seleção nacional."

Reiterando seu compromisso duradouro com a seleção iraniana, sem qualquer ressentimento, o atacante acrescentou: "Senti mais falta da seleção nacional do que jamais demonstrei. Hoje, quando soube que tinha sido convocado de novo, minha felicidade foi igual à da primeira vez. Não estou bravo com ninguém, nem tenho nada a provar. Só estou feliz por ter de novo a chance de lutar com todo o meu coração pelo país que amo."