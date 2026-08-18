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Sao Paulo v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

São Paulo transforma Sul-Americana em prioridade para salvar a temporada

São Paulo
Copa Sul-Americana

Tricolor vive momento delicado no Brasileirão, mas vê competição continental como última oportunidade de conquistar um título em 2026 e garantir vaga na Libertadores

O São Paulo chega ao confronto decisivo contra o Bolívar, nesta terça-feira (18), pressionado por uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, mas com a Sul-Americana cada vez mais importante no planejamento para o restante da temporada. Embora a reação no Brasileirão seja tratada como necessidade imediata, o clube não pretende abrir mão da disputa continental.

O empate por 1 a 1 com o Coritiba, no último sábado (15), aumentou a preocupação. O resultado levou o Tricolor a nove partidas sem vencer na competição nacional. Na 13ª colocação, com apenas cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, a equipe precisa interromper rapidamente a sequência de resultados ruins.

Ao mesmo tempo, a Sul-Americana aparece como uma espécie de bote salva-vidas esportivo e financeiro. O torneio ainda pode proporcionar ao São Paulo um título em 2026, uma vaga direta na Libertadores de 2027 e receitas importantes para os cofres do clube.

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    Brasileirão exige reação imediata

    A prioridade mais urgente continua sendo recuperar o desempenho no Campeonato Brasileiro. O São Paulo começou a competição em alta e chegou a liderar a tabela sob o comando de Hernán Crespo. Após a saída do argentino e a chegada de Roger Machado, porém, o rendimento caiu.

    A mudança de treinador não foi suficiente para alterar o cenário. Roger deixou o cargo e Dorival Júnior assumiu a equipe, mas o Tricolor ainda não conseguiu voltar a vencer. A sequência de nove rodadas sem triunfos fez o time despencar na classificação e acendeu o alerta para o risco de aproximação da zona de rebaixamento.

    Por isso, a estratégia do clube não é escolher entre Brasileirão e Sul-Americana, mas tentar equilibrar as duas competições. A equipe precisa somar pontos no torneio nacional sem deixar de investir na possibilidade de avançar no continental.

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    Sul-Americana virou última chance de título

    As eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil reduziram consideravelmente o espaço para erros. No Estadual, o São Paulo caiu na semifinal diante do Palmeiras. Na Copa do Brasil, a eliminação veio na 5ª fase, contra o Juventude.

    Com os dois torneios já encerrados para o Tricolor, restaram Brasileirão e Sul-Americana como as únicas competições capazes de entregar os principais objetivos esportivos ainda possíveis em 2026.

    No orçamento elaborado para a temporada, o clube projetou chegar à final do Paulista, alcançar as quartas de final da Copa do Brasil, atingir a mesma fase na Sul-Americana e terminar o Brasileirão entre os cinco primeiros. Duas metas já ficaram pelo caminho.

    Agora, a diretoria tenta preservar as duas restantes. No cenário atual, a Sul-Americana ganhou um peso ainda maior porque representa a possibilidade concreta de terminar o ano com uma taça.

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    Classificação também pode aliviar o caixa

    O aspecto esportivo não é o único motivo para o São Paulo tratar a competição continental como prioridade. Cada fase avançada representa uma entrada financeira relevante em um momento delicado para o clube.

    Caso elimine o Bolívar e avance às quartas de final, o Tricolor receberá mais 700 mil dólares, aproximadamente R$ 3,6 milhões. O valor ganha importância diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube e dos atrasos nos direitos de imagem do elenco.

    Uma campanha longa na Sul-Americana, portanto, pode contribuir para reduzir parte da pressão financeira. O título teria impacto ainda maior, não apenas pela premiação, mas também pela classificação direta para a Libertadores de 2027.

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    Retrospecto contra bolivianos joga a favor

    O São Paulo também chega ao confronto decisivo sustentado por um retrospecto positivo diante de equipes bolivianas. Em 21 partidas, o Tricolor soma 11 vitórias, sete empates e apenas três derrotas.

    O desempenho como mandante é ainda mais favorável. Em dez jogos disputados no Brasil, são sete vitórias, dois empates e somente uma derrota.

    No jogo de ida contra o Bolívar, entretanto, o São Paulo precisou lidar com a altitude e conseguiu voltar para casa com um empate por 1 a 1. O resultado deixou a decisão aberta para o MorumBIS.

    Agora, diante da torcida, o Tricolor tenta transformar o mando de campo em fator decisivo para confirmar a classificação.

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    Próximo adversário pode ser o Boca Juniors

    Se eliminar o Bolívar, o São Paulo terá pela frente, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta, do Paraguai.

    O time argentino venceu o primeiro duelo por 3 a 1, em La Bombonera, e chega ao segundo jogo em vantagem.

    Antes de pensar na próxima fase, porém, o São Paulo precisa superar o Bolívar. A partida desta terça-feira (18) vale mais do que uma vaga nas quartas de final: pode representar o início de uma tentativa de reconstrução da temporada.

    Depois de vencer apenas uma vez nos últimos 15 jogos disputados, o Tricolor busca uma resposta dentro de campo. A classificação pode diminuir a pressão sobre o elenco, fortalecer o trabalho da comissão técnica e manter vivo o último caminho disponível para a conquista de um título em 2026.

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