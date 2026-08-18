São Paulo transforma Sul-Americana em prioridade para salvar a temporada

O São Paulo chega ao confronto decisivo contra o Bolívar, nesta terça-feira (18), pressionado por uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, mas com a Sul-Americana cada vez mais importante no planejamento para o restante da temporada. Embora a reação no Brasileirão seja tratada como necessidade imediata, o clube não pretende abrir mão da disputa continental.

O empate por 1 a 1 com o Coritiba, no último sábado (15), aumentou a preocupação. O resultado levou o Tricolor a nove partidas sem vencer na competição nacional. Na 13ª colocação, com apenas cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, a equipe precisa interromper rapidamente a sequência de resultados ruins.

Ao mesmo tempo, a Sul-Americana aparece como uma espécie de bote salva-vidas esportivo e financeiro. O torneio ainda pode proporcionar ao São Paulo um título em 2026, uma vaga direta na Libertadores de 2027 e receitas importantes para os cofres do clube.