São Paulo insiste por novo zagueiro e mantém busca mesmo após recusas

O São Paulo insiste em contratar um zagueiro nesta janela de transferências. Mesmo após esbarrar em duas negativas e reintegrar Robert Arboleda ao elenco principal, a diretoria entende que o setor defensivo ainda precisa de reforços para a sequência da temporada.

A reintegração de Arboleda, que estava afastado, oferece uma alternativa imediata para Dorival Júnior, mas não altera o planejamento da diretoria. A avaliação interna é de que a contratação de um novo zagueiro continua sendo prioridade, e o São Paulo segue monitorando o mercado em busca de novas opções.