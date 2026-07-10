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Pedro Augusto Dias

São Paulo insiste por novo zagueiro e mantém busca mesmo após recusas

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Reintegração de Arboleda não altera planejamento do Tricolor, que segue priorizando a contratação de um defensor para a sequência da temporada

O São Paulo insiste em contratar um zagueiro nesta janela de transferências. Mesmo após esbarrar em duas negativas e reintegrar Robert Arboleda ao elenco principal, a diretoria entende que o setor defensivo ainda precisa de reforços para a sequência da temporada.

A reintegração de Arboleda, que estava afastado, oferece uma alternativa imediata para Dorival Júnior, mas não altera o planejamento da diretoria. A avaliação interna é de que a contratação de um novo zagueiro continua sendo prioridade, e o São Paulo segue monitorando o mercado em busca de novas opções.

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  • Prioridade máxima

    Segundo apurou o Uol, a necessidade aumentou após mudanças no elenco. Doria rescindiu contrato com o clube, Sabino continua no departamento médico e Nahuel Ferraresi está próximo de ser negociado com o Botafogo em uma troca envolvendo o volante Newton. Com isso, o técnico Dorival Júnior pode perder mais uma opção para a defesa.

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  • Investidas frustradas

    Um dos principais alvos do Tricolor foi o português Domingos Duarte. O clube apresentou mais de uma proposta, mas não conseguiu chegar a um acordo por conta das exigências salariais do jogador. Mesmo após retomar as conversas com mudanças no departamento de futebol, a negociação voltou a esfriar e acabou encerrada.

    Outro nome procurado foi Arthur Chaves, atualmente no Hoffenheim. O São Paulo tentou viabilizar a chegada do defensor por empréstimo e apresentou diferentes modelos de negociação aos alemães. Apesar do interesse, o clube europeu recusou todas as investidas.

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