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Luis Felipe Gonçalves

Santos avalia recurso após Neymar ser punido pelo STJD após expulsão

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R. Nestor

Camisa 10 recebeu dois jogos de suspensão por violar o Protocolo Vini Jr., e clube tenta reduzir o gancho

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Neymar foi suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na última quarta-feira (28), após cobrir a boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos avalia recorrer da decisão para tentar reduzir a punição aplicada ao camisa 10.

A suspensão foi definida por maioria dos votos e já tirou o atacante do empate sem gols com o Palmeiras. Neymar também ficará fora do confronto contra o Red Bull Bragantino, marcado para 2 de novembro. Como a decisão foi tomada em primeira instância, o clube ainda pode apresentar recurso ao Pleno do STJD, última instância da Justiça Desportiva.

"Por maioria dos votos, o jogador do Santos foi suspenso por duas partidas por ter coberto a boca em discussão com Rodrigo Nestor. Por ter sido definida em primeira instância, a decisão pode ser recorrida ao Pleno, autoridade máxima do esporte no Brasil", informou o tribunal em nota.

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  • Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que aconteceu?

    A expulsão de Neymar ocorreu no intervalo da partida contra o Bahia. Segundo a súmula do árbitro Sávio Pereira Sampaio, o atacante recebeu cartão vermelho direto por cobrir intencionalmente a boca com a mão enquanto discutia com Rodrigo Nestor. O lance foi identificado pela equipe do VAR, que alertou a arbitragem.

    O documento também registra que Neymar correu em direção ao banco de reservas do Bahia após ser expulso, com a intenção de confrontar o adversário, e precisou ser contido pelos próprios companheiros.

    O atacante foi denunciado com base no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê multa pelo descumprimento de determinações de entidades esportivas. A Procuradoria também solicitou o enquadramento no artigo 258, que estabelece suspensão de uma a seis partidas para condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

    O episódio começou ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos. Após uma dividida, Neymar se irritou e arremessou a bola na direção de Nestor. Pelo lance, recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, já seria desfalque no clássico contra o Palmeiras.

    No intervalo, os jogadores voltaram a discutir, e Neymar cobriu a boca enquanto falava com o meio-campista do Bahia. A arbitragem interpretou o gesto como uma violação ao Protocolo Vini Jr., medida voltada ao combate ao racismo no futebol, e aplicou o cartão vermelho direto.

    Após a partida, Nestor afirmou que Neymar havia sido desrespeitoso com ele e com a camisa do Bahia, chegando a dizer que o atacante "falhou como pessoa". O camisa 10 santista negou ter feito comentários ofensivos e acusou o adversário de tentar obter vantagem esportiva com uma regra criada para combater a discriminação.

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  • imago-sport-1085197306.jpgTheNews2

    Cuca saiu em defesa

    O técnico Cuca saiu em defesa de Neymar após a suspensão e considerou a punição excessiva. Depois do empate por 0 a 0 com o Palmeiras, o treinador afirmou que conversou com o atacante e ouviu dele a versão de que não havia ofendido Nestor durante a discussão.

    "Conversei com ele (Neymar), essa lei de pôr a mão aqui… Ele disse que em jogo contra o Fluminense passou por isso também e não dedurou. Isso é quando ocorre ofensa à pessoa. Ele disse que não falou nada (ao Nestor), não deu tempo."

    Cuca também criticou a postura do jogador do Bahia e afirmou que o episódio poderia ter sido conduzido de outra maneira pelos dois atletas. O treinador ponderou que Neymar poderia ter evitado cobrir a boca, mas defendeu que a denúncia precisa considerar o contexto da discussão.

    "Essas coisas podem ser evitadas, mas o jogador que denuncia tem que entender que somos adversários, não inimigos. Se formos falar o que realmente ocorre, tudo bem, mas não foi o caso dele. Não foi racista, homofóbico, nada."

    O comandante santista lamentou a ausência do camisa 10 e afirmou que o clube pretende trabalhar juridicamente para tentar diminuir o período de suspensão. Com o gancho, Neymar ficará fora dos dois próximos compromissos e voltará a ficar à disposição após a Data Fifa de novembro, restando as últimas rodadas do Brasileirão.

    "Gancho pesado, ele faz muita falta para nós. Vamos ver se nosso Jurídico trabalha também, com certeza está se movimentando para a gente diminuir essa perda."

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