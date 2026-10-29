Santos avalia recurso após Neymar ser punido pelo STJD após expulsão

Neymar foi suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na última quarta-feira (28), após cobrir a boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor, do Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos avalia recorrer da decisão para tentar reduzir a punição aplicada ao camisa 10.
A suspensão foi definida por maioria dos votos e já tirou o atacante do empate sem gols com o Palmeiras. Neymar também ficará fora do confronto contra o Red Bull Bragantino, marcado para 2 de novembro. Como a decisão foi tomada em primeira instância, o clube ainda pode apresentar recurso ao Pleno do STJD, última instância da Justiça Desportiva.
"Por maioria dos votos, o jogador do Santos foi suspenso por duas partidas por ter coberto a boca em discussão com Rodrigo Nestor. Por ter sido definida em primeira instância, a decisão pode ser recorrida ao Pleno, autoridade máxima do esporte no Brasil", informou o tribunal em nota.