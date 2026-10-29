Santos avalia recurso após Neymar ser punido pelo STJD após expulsão

A expulsão de Neymar ocorreu no intervalo da partida contra o Bahia. Segundo a súmula do árbitro Sávio Pereira Sampaio, o atacante recebeu cartão vermelho direto por cobrir intencionalmente a boca com a mão enquanto discutia com Rodrigo Nestor. O lance foi identificado pela equipe do VAR, que alertou a arbitragem.

O documento também registra que Neymar correu em direção ao banco de reservas do Bahia após ser expulso, com a intenção de confrontar o adversário, e precisou ser contido pelos próprios companheiros.

O atacante foi denunciado com base no artigo 191, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê multa pelo descumprimento de determinações de entidades esportivas. A Procuradoria também solicitou o enquadramento no artigo 258, que estabelece suspensão de uma a seis partidas para condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

O episódio começou ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos. Após uma dividida, Neymar se irritou e arremessou a bola na direção de Nestor. Pelo lance, recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, já seria desfalque no clássico contra o Palmeiras.

No intervalo, os jogadores voltaram a discutir, e Neymar cobriu a boca enquanto falava com o meio-campista do Bahia. A arbitragem interpretou o gesto como uma violação ao Protocolo Vini Jr., medida voltada ao combate ao racismo no futebol, e aplicou o cartão vermelho direto.

Após a partida, Nestor afirmou que Neymar havia sido desrespeitoso com ele e com a camisa do Bahia, chegando a dizer que o atacante "falhou como pessoa". O camisa 10 santista negou ter feito comentários ofensivos e acusou o adversário de tentar obter vantagem esportiva com uma regra criada para combater a discriminação.