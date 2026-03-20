Saiba quais são os grupos da Copa Libertadores 2026

Nesta quinta-feira (19), foram definidos os grupos da Copa Libertadores de 2026 na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Na cerimônia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras, os seis representantes do Brasil, puderam conhecer seus adversários na fase inicial do torneio.

Bahia e Botafogo poderiam completar a lista, mas acabaram eliminados na Pré-Libertadores e não participarão da edição de 2026 do maior torneio de futebol de clubes da América do Sul.

Abaixo, veja os grupos da Copa Libertadores de 2026.