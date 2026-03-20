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FBL-LIBERTADORES-DRAWAFP
Joaquim Lira Viana

Saiba quais são os grupos da Copa Libertadores 2026

Em cerimônia na sede da Conmebol, as 32 equipes classificadas foram divididas em oito grupos para a fase inicial do torneio

Nesta quinta-feira (19), foram definidos os grupos da Copa Libertadores de 2026 na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Na cerimônia, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras, os seis representantes do Brasil, puderam conhecer seus adversários na fase inicial do torneio.

Bahia e Botafogo poderiam completar a lista, mas acabaram eliminados na Pré-Libertadores e não participarão da edição de 2026 do maior torneio de futebol de clubes da América do Sul.

Abaixo, veja os grupos da Copa Libertadores de 2026.

  • Palmeiras v Flamengo - Final Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Grupo A

    - Flamengo

    - Estudiantes (ARG)

    - Cusco (PER)

    - Independiente Medellín (COL)

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  • Nacional v Peñarol - Liga AUF Uruguaya 2025Getty Images Sport

    Grupo B

    - Nacional (URU)

    - Universitario (PER)

    - Coquimbo Unido (CHI)

    - Deportes Tolima (COL)


  • Kevin Serna Fluminense 2026Lucas Merçon/Fluminense FC

    Grupo C

    - Fluminense

    - Bolívar (BOL)

    - Deportivo La Guaira (VEN)

    - Independiente Rivadavia (ARG)

  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Grupo D

    - Boca Júniors (ARG)

    - Cruzeiro

    - Universidad Católica (CHI)

    - Barcelona de Guayaquil (EQU)

  • Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Grupo E

    - Peñarol (URU)

    - Corinthians

    - Santa Fe (COL)

    - Platense (ARG)


  • Andreas Pereira Jhon Arias Palmeiras 2026Cesar Greco/Palmeiras

    Grupo F

    - Palmeiras

    - Cerro Porteño (PAR)

    - Junior Barranquilla (COL)

    - Sporting Crystal (PER)

  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Grupo G

    - LDU Quito (EQU)

    - Lanús (ARG)

    - Always Ready (BOL)

    - Mirassol

  • Independiente Del Valle v Inter MiamiGetty Images Sport

    Grupo H

    - Independiente Del Valle (EQU)

    - Libertad (PAR)

    - Rosario Central (ARG)

    - Universidad Central (VEN)