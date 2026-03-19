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Eliminações na Libertadores GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Relembre as últimas eliminações de brasileiros na fase de grupos da Libertadores

Mesmo com hegemonia recente e títulos consecutivos, clubes do Brasil acumulam quedas precoces e surpreendentes na competição continental

Desde 2019, o futebol brasileiro assumiu o controle da Libertadores. Clubes do país conquistaram todas as últimas sete edições, consolidando uma hegemonia raramente vista na história do torneio.

Apesar desse domínio técnico e financeiro, um detalhe chama atenção: com frequência, equipes brasileiras seguem sendo eliminadas ainda na fase de grupos. Em meio a elencos milionários e favoritismo recorrente, quedas precoces seguem acontecendo, muitas vezes explicadas por campanhas irregulares, dificuldades fora de casa e até crises internas.

A seguir, a GOAL te mostra os casos mais recentes...

  • FBL-LIBERTADORES-INTER-BAHIAAFP

    2025: Bahia decepciona e cai em grupo acessível

    O Bahia chegou à Libertadores de 2025 cercado de expectativa, mas acabou eliminado ainda na fase de grupos. A equipe sofreu com instabilidade defensiva e desempenho fraco como visitante, somando poucos pontos fora de casa.

    A campanha irregular, com tropeços contra adversários teoricamente inferiores, acabou custando a classificação. O Tricolor ficou na terceira colocação, com sete pontos, e acabou indo para a Sul-Americana.

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  • FBL-LIBERTADORES-DELVALLE-CORINTHIANSAFP

    2023: Corinthians paga por ataque ineficiente

    O Corinthians teve uma das eliminações mais marcantes dos últimos anos. Inserido em um grupo equilibrado, com Independiente Del Valle, Argentinos Juniors e Liverpool-URU, o time paulista sofreu com baixa produção ofensiva e dificuldade para transformar posse de bola em gols.

    Empates em casa e derrotas fora minaram a campanha, resultando na queda precoce. O Timão ficou na terceira colocação, com sete pontos, indo à Sul-Americana.

  • Velez v Red Bull Bragantino - Copa CONMEBOL Libertadores 2022Getty Images Sport

    2022: Red Bull Bragantino e América-MG caem sem reação

    O Red Bull Bragantino e o América-MG representaram o Brasil em 2022, mas não resistiram à fase de grupos.

    A equipe do interior paulista teve problemas defensivos e perdeu pontos importantes em casa, enquanto o Coelho enfrentou limitações técnicas e pouca experiência internacional, o que pesou diante de adversários mais acostumados ao torneio.

    Ambos terminaram nas últimas posições de seus grupos.

  • Santos v Barcelona SC - Copa CONMEBOL Libertadores 2021Getty Images Sport

    2021: Santos não repete campanha anterior

    Vice-campeão em 2020, o Santos entrou na edição de 2021 com expectativa, mas caiu ainda na fase de grupos, diante de Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors e The Strongest.

    A equipe sofreu com reformulação do elenco, perda de jogadores importantes e queda de rendimento coletivo. A irregularidade, principalmente fora de casa, foi decisiva para a eliminação.

    O Peixe encerrou a competição na terceira colocação, com seis pontos, e foi para a Sul-Americana.

  • Sao Paulo v LDU - Copa CONMEBOL Libertadores 2020Getty Images Sport

    2020: São Paulo sucumbe em grupo competitivo

    O São Paulo foi eliminado em um grupo considerado difícil com River Plate, LDU e Binacional. A equipe alternou bons e maus momentos, mas pagou caro por derrotas fora de casa.

    A falta de consistência e problemas defensivos impediram o avanço, mesmo com um elenco tecnicamente competitivo, deixando o Tricolor na terceira posição.

  • FBL-LIBERTADORES-MINEIRO-NACIONALURUAFP

    2019: Atlético-MG decepciona em campanha irregular

    O Atlético-MG não conseguiu confirmar o favoritismo diante de Cerro Porteño, Nacional e Zamora, e acabou eliminado na fase de grupos.

    A equipe mineira sofreu com oscilações ao longo da campanha e não conseguiu somar pontos suficientes como visitante, terminando na terceira colocação, com seis pontos.