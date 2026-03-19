Relembre as últimas eliminações de brasileiros na fase de grupos da Libertadores

Desde 2019, o futebol brasileiro assumiu o controle da Libertadores. Clubes do país conquistaram todas as últimas sete edições, consolidando uma hegemonia raramente vista na história do torneio.

Apesar desse domínio técnico e financeiro, um detalhe chama atenção: com frequência, equipes brasileiras seguem sendo eliminadas ainda na fase de grupos. Em meio a elencos milionários e favoritismo recorrente, quedas precoces seguem acontecendo, muitas vezes explicadas por campanhas irregulares, dificuldades fora de casa e até crises internas.

A seguir, a GOAL te mostra os casos mais recentes...