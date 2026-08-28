O Barcelona emendou a segunda vitória em dois jogos em La Liga ao passar com tranquilidade pelo Athletic Club no Spotify Camp Nou. Hansi Flick escalou um time titular jovem, com quatro adolescentes, mas foi um nome experiente que abriu o placar. Raphinha recebeu um passe em profundidade preciso de Pedri aos 37 minutos, driblou o goleiro Unai Simon e finalizou para marcar seu terceiro gol na temporada.

Os donos da casa dominaram as ações, com Simon sendo obrigado a fazer oito defesas para manter a equipe basca no jogo. Lamine Yamal acertou o travessão no segundo tempo, enquanto Anthony Gordon finalizou por cima, muito perto do gol, em sua primeira partida como titular pelos gigantes catalães.

O Athletic Club não conseguiu registrar uma única finalização no alvo ao longo dos 90 minutos. A resistência da equipe foi finalmente quebrada novamente a oito minutos do fim. Fermin Lopez aproveitou um corte ruim de Aymeric Laporte após cruzamento rasteiro de Karim Adeyemi para completar de perto para o gol.



