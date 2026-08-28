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Rodri faz estreia pelo Barcelona, e Raphinha e Fermin Lopez garantem vitória sobre o Athletic Club
- AFP
Raphinha e Fermin garantem os pontos
O Barcelona emendou a segunda vitória em dois jogos em La Liga ao passar com tranquilidade pelo Athletic Club no Spotify Camp Nou. Hansi Flick escalou um time titular jovem, com quatro adolescentes, mas foi um nome experiente que abriu o placar. Raphinha recebeu um passe em profundidade preciso de Pedri aos 37 minutos, driblou o goleiro Unai Simon e finalizou para marcar seu terceiro gol na temporada.
Os donos da casa dominaram as ações, com Simon sendo obrigado a fazer oito defesas para manter a equipe basca no jogo. Lamine Yamal acertou o travessão no segundo tempo, enquanto Anthony Gordon finalizou por cima, muito perto do gol, em sua primeira partida como titular pelos gigantes catalães.
O Athletic Club não conseguiu registrar uma única finalização no alvo ao longo dos 90 minutos. A resistência da equipe foi finalmente quebrada novamente a oito minutos do fim. Fermin Lopez aproveitou um corte ruim de Aymeric Laporte após cruzamento rasteiro de Karim Adeyemi para completar de perto para o gol.
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Rodri faz entrada triunfal no Camp Nou
A atuação dominante destacou a integração bem-sucedida de Flick tanto de jovens quanto de contratações de peso. O técnico alemão confiou nos adolescentes Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal e Xavi Espart desde o apito inicial, mostrando sua fé na mais recente geração de La Masia.
A maior recepção da noite foi reservada para Rodri. O jogador da seleção da Espanha, que chegou do Manchester City em um pacote total de € 76,5 milhões (£ 65 mi), entrou em campo aos 63 minutos ao lado de Dani Olmo para substituir Raphinha e Bernal.
Rodri havia ficado fora da goleada por 5 a 0 sobre o Elche na estreia após passar por uma pequena cirurgia nas costas depois de suas atuações que lhe renderam a Bola de Ouro na Copa do Mundo. Sua entrada foi recebida com enormes aplausos da torcida da casa, marcando um novo capítulo para o meio-campo do atual campeão.
A dominância em casa do Barcelona continua
Esta vitória tranquila ampliou para 20 partidas a impressionante sequência de triunfos do Barcelona em jogos de La Liga no Camp Nou. É a sua mais longa série de vitórias consecutivas em casa pela liga desde a sequência de 25 jogos entre novembro de 2012 e janeiro de 2014.
Para o Athletic Club, a derrota prolonga um retrospecto miserável na Catalunha. A equipe basca agora não vence há 16 visitas ao Camp Nou, e sua incapacidade de ameaçar a defesa do Barcelona evidenciou uma diferença significativa de qualidade ofensiva. Nico Williams ofereceu um breve lampejo no primeiro tempo, mas finalizou para fora, resumindo uma atuação sem força dos visitantes.
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Ganhando embalo sob o comando de Flick
O Barcelona tentará dar sequência a esse início impecável enquanto busca defender seu título de La Liga. Com duas vitórias dominantes, sete gols marcados e duas partidas seguidas sem sofrer gols, a equipe de Flick já está impondo um ritmo implacável.
O retorno de Rodri à plena forma física representa um enorme reforço para o gigante catalão à medida que sua sequência de jogos se intensifica. Enquanto isso, o Athletic Club precisa se reorganizar rapidamente e encontrar uma forma de tornar seu ataque mais afiado depois de não conseguir ameaçar o campeão.
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