O clima já estava tenso em São Januário antes mesmo do apito inicial para a partida entre Vasco e Santos. Durante os tradicionais cumprimentos pré-jogo, Mendes deixou Neymar no vácuo de propósito, recusando-se a apertar a mão do camisa 10 do Santos.

O momento foi registrado pelas câmeras e rapidamente viralizou, levando a página oficial de Neymar nas redes sociais a responder com um emoji de lamento. O clima ficou ainda mais intenso com os torcedores da casa, que distribuíram máscaras de Neymar chorando.

Amigo próximo de Neymar, Jota Amancio não poupou críticas ao meio-campista do Vasco. Relembrando um sentimento famoso da lenda brasileira Ronaldinho, Amancio foi às redes sociais para disparar contra Mendes.

Ele fez referência a uma história envolvendo Zlatan Ibrahimovic e Ronaldinho, na qual este último sugeriu que os verdadeiros superastros geralmente são tranquilos, enquanto jogadores menores costumam ter ego.