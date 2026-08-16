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Rixa entre Neymar e Thiago Mendes é reacendida quando estrela do Vasco esnoba craque do Santos em troca de apertos de mão fria
A rejeição que repercutiu por todo o Brasil
O clima já estava tenso em São Januário antes mesmo do apito inicial para a partida entre Vasco e Santos. Durante os tradicionais cumprimentos pré-jogo, Mendes deixou Neymar no vácuo de propósito, recusando-se a apertar a mão do camisa 10 do Santos.
O momento foi registrado pelas câmeras e rapidamente viralizou, levando a página oficial de Neymar nas redes sociais a responder com um emoji de lamento. O clima ficou ainda mais intenso com os torcedores da casa, que distribuíram máscaras de Neymar chorando.
Amigo próximo de Neymar, Jota Amancio não poupou críticas ao meio-campista do Vasco. Relembrando um sentimento famoso da lenda brasileira Ronaldinho, Amancio foi às redes sociais para disparar contra Mendes.
Ele fez referência a uma história envolvendo Zlatan Ibrahimovic e Ronaldinho, na qual este último sugeriu que os verdadeiros superastros geralmente são tranquilos, enquanto jogadores menores costumam ter ego.
- AFP
Clima ruim entre Paris e Lyon
A animosidade entre os dois brasileiros não é algo novo, tendo origem em um encontro violento de 2020, durante um duelo da Ligue 1 entre Paris Saint-Germain e Lyon.
Na ocasião, Mendes foi expulso por uma entrada imprudente que deixou Neymar com uma grave torção no tornozelo. Apesar de Mendes ter feito um pedido público de desculpas na época, o incidente deixou uma marca duradoura.
"Um jogador dá uma tesoura lateral irresponsável e violenta, invade o espaço físico do outro sem sequer ter uma opção defensiva. Não mensuramos isso ao longo do jogo em que Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e, com isso, estamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude. Desse jeito, o futebol vai realmente perder. ATÉ QUANDO A CULPA SERÁ DA VÍTIMA?", escreveu Neymar Senior na época.
Troca de farpas em São Januário
A rivalidade recomeçou no início deste ano, quando os dois jogadores voltaram ao futebol brasileiro, o que levou a um confronto acalorado no primeiro tempo de um encontro recente. Neymar ficou visivelmente frustrado com uma falta e confrontou Mendes, o que resultou em uma altercação física na qual Neymar caiu no chão depois que Mendes tocou em seu rosto.
Os dois jogadores receberam cartões amarelos por seus papéis na confusão, mas a troca de provocações continuou até o túnel no intervalo.
Falando à imprensa após esse episódio específico, Neymar fez uma avaliação direta do caráter de seu adversário. "Ele sempre quer arrumar confusão, sempre quer bancar o durão, é sempre assim. Com todo o respeito, ele é um idiota", disse Neymar ao Sportv.
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Provocações e o caminho à frente
A hostilidade nas arquibancadas espelhou a tensão em campo, com os torcedores do Vasco tendo Neymar como alvo durante toda a tarde. A distribuição de máscaras provocativas e a recepção hostil durante o aquecimento destacaram o quanto essa rivalidade se tornou pessoal para os jogadores e para as torcidas envolvidas.
À medida que a temporada do Brasileirão avança, os dois clubes têm compromissos cruciais no cenário continental e doméstico. O Vasco se prepara para enfrentar o Olimpia na CONMEBOL Sudamericana antes de um duro confronto de liga contra o Palmeiras. Enquanto isso, o Santos tentará se recuperar em seu próprio duelo pela Sudamericana contra o Macará.
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