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Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Renato elege favoritos e coloca Flamengo e Palmeiras decidindo o Brasileirão: "Prateleira de cima"

R. Gaucho
Flamengo
Palmeiras
Brasileirão

Treinador do Vasco destaca poder financeiro e organização dos rivais e vê restante da Série A em nível semelhante

Após a vitória do Vasco sobre o Paysandu pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho não hesitou ao apontar os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Para o comandante cruz-maltino, Flamengo e Palmeiras estão em um patamar acima dos demais concorrentes.

"Falo para o meu grupo: se pegar todos os clubes do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras estão na prateleira de cima, com Cruzeiro um pouco abaixo. Flamengo tem muito dinheiro, contrata os melhores. Palmeiras está na mesma linha. Começou o campeonato e, na minha opinião, Flamengo e Palmeiras vão decidir o Brasileiro. É a minha opinião. Porque se preparam, têm dinheiro e trazem os jogadores. O resto vem embaixo, na outra prateleira".

A análise de Renato encontra respaldo na tabela, já que o Palmeiras lidera a competição com 29 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 23 e um jogo a menos.

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  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    "Outra prateleira" e equilíbrio entre os demais

    Se há uma distância clara entre os dois favoritos e o restante, Renato acredita que o equilíbrio predomina entre os outros clubes da Série A. Para ele, fatores como dedicação e entrega dentro de campo serão determinantes na briga por posições.

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    "Tirando Palmeiras e Flamengo, está tudo na mesma prateleira. Aí, é a vontade, é o querer. Vamos ver qual time está querendo mais".

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  • Vasco Da Gama v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Vasco busca reação e aposta na entrega

    Atualmente na 10ª colocação, com 16 pontos, o Vasco da Gama tenta se afastar das campanhas irregulares dos últimos anos. Renato reforçou que o diferencial pode estar no comprometimento dos jogadores.

    "Aí, é o querer. É o jogador entregar dentro de campo. Quando cheguei, falei que estava com bastante tesão. E passei esse tesão para eles. Hoje em dia, diferentemente da minha época, eles têm quarto individual, voo fretado, salário em dia. Não falta nada, merecidamente. O que eu cobro é entrega dentro de campo. Eu falo: 'Vocês têm uma profissão maravilhosa, que dá tudo para vocês e para as famílias de vocês. Não é possível que, durante os 90 minutos, vocês não vão se entregar'. Tem que ter entrega".

  • Vasco Da Gama v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Próximo desafio

    O Vasco volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro entre as equipes após a decisão da Copa do Brasil de 2025, vencida pelo time paulista.

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