Renato elege favoritos e coloca Flamengo e Palmeiras decidindo o Brasileirão: "Prateleira de cima"

Após a vitória do Vasco sobre o Paysandu pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho não hesitou ao apontar os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Para o comandante cruz-maltino, Flamengo e Palmeiras estão em um patamar acima dos demais concorrentes.

"Falo para o meu grupo: se pegar todos os clubes do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras estão na prateleira de cima, com Cruzeiro um pouco abaixo. Flamengo tem muito dinheiro, contrata os melhores. Palmeiras está na mesma linha. Começou o campeonato e, na minha opinião, Flamengo e Palmeiras vão decidir o Brasileiro. É a minha opinião. Porque se preparam, têm dinheiro e trazem os jogadores. O resto vem embaixo, na outra prateleira".

A análise de Renato encontra respaldo na tabela, já que o Palmeiras lidera a competição com 29 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 23 e um jogo a menos.