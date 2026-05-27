Segundo informações do oe24, o recém-promovido clube demonstrou interesse em contratar o atacante Sasa Kalajdzic, do LASK, atual campeão da Áustria.
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Reforço para a Bundesliga: o Schalke 04 parece estar de olho no ex-artilheiro do VfB Stuttgart
O Schalke está atualmente em busca de novos reforços ofensivos para a próxima temporada da Bundesliga, e, segundo a reportagem, o atacante de 28 anos seria um "assunto em alta" em Gelsenkirchen.
Assim, o interesse em Kalajdzic persistiria independentemente do desfecho da questão sobre o futuro de Edin Dzeko. Com o atacante bósnio, que só no inverno passado trocou a Fiorentina pelo Schalke, estão em andamento negociações para a renovação do contrato, que expira em 30 de junho, mas ainda não foi tomada uma decisão.
“Podemos imaginar muito bem que Edin ainda possa ter valor para nós na Bundesliga, tanto dentro quanto fora de campo. Estamos conversando sobre a possibilidade de ele renovar por mais um ano”, afirmou recentemente o diretor esportivo do S04, Frank Baumann.
Kalajdzic jogou na Bundesliga pelo VfB Stuttgart
No LASK, Kalajdzic entrou em campo 17 vezes na última temporada, marcando um gol e dando quatro assistências. No entanto, o jogador de 28 anos atuou pelo campeão austríaco apenas por empréstimo; no verão, ele retornará inicialmente à Inglaterra, para seu clube de origem, o Wolverhampton Wanderers.
Kalajdzic havia se juntado ao clube da Premier League em 2022, após ter causado sensação na Bundesliga jogando pelo VfB Stuttgart. Pelo time da Suábia, o austríaco teve uma temporada impressionante em 2021/22, com 16 gols e seis assistências. Após sua saída, duas lesões no ligamento cruzado o deixaram temporariamente fora de ação.