Reforço para a Bundesliga: o Schalke 04 parece estar de olho no ex-artilheiro do VfB Stuttgart

O Schalke está atualmente em busca de novos reforços ofensivos para a próxima temporada da Bundesliga, e, segundo a reportagem, o atacante de 28 anos seria um "assunto em alta" em Gelsenkirchen.

Assim, o interesse em Kalajdzic persistiria independentemente do desfecho da questão sobre o futuro de Edin Dzeko. Com o atacante bósnio, que só no inverno passado trocou a Fiorentina pelo Schalke, estão em andamento negociações para a renovação do contrato, que expira em 30 de junho, mas ainda não foi tomada uma decisão.

“Podemos imaginar muito bem que Edin ainda possa ter valor para nós na Bundesliga, tanto dentro quanto fora de campo. Estamos conversando sobre a possibilidade de ele renovar por mais um ano”, afirmou recentemente o diretor esportivo do S04, Frank Baumann.