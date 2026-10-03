Van Dijk está atualmente na temporada final da extensão de contrato de dois anos que assinou em abril de 2025. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth em 20 de setembro, o internacional da Holanda revelou que o clube ainda não iniciou conversas sobre um novo acordo. Embora se diga que o jogador de 35 anos esteja tranquilo em relação à sua situação atual em Merseyside, a falta de movimentação da diretoria gerou intensa especulação sobre uma possível transferência para La Liga no próximo verão.

Emile Heskey, que fez mais de 200 partidas pelo Liverpool durante uma bem-sucedida passagem de quatro anos pelo clube, acredita que o prestígio do Real Madrid pode ser decisivo. "Van Dijk está chegando ao fim do contrato no Liverpool, mas temos que lembrar que, quando certos clubes aparecem, eles mexem com a sua cabeça, esteja você sob contrato ou não, e o Real Madrid é um deles", explicou Heskey. "Então eu ficaria surpreso se a cabeça dele não fosse virada. A única coisa é que o Liverpool deixar outra grande estrela sair ao fim do contrato não me agrada."

O ex-atacante da Inglaterra demonstrou preocupação com o fato de perder uma figura tão fundamental sem receber nada em troca, o que seria um golpe significativo para a posição do clube e para seus torcedores. Heskey observou que Van Dijk segue sendo um ativo de alto valor apesar de sua condição de veterano, como citado pelo Liverpool Echo. "E isso também não vai [agradar] aos torcedores porque, apesar da idade, ele ainda tem valor. Isso é algo que Van Dijk precisa considerar, dado o status dele no Liverpool", acrescentou, destacando a natureza delicada das negociações.