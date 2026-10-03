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'Real Madrid vai mexer com a cabeça dele' - Liverpool recebe alerta sobre Virgil van Dijk e uma possível transferência sem custos
Madri surge no horizonte para Van Dijk
Van Dijk está atualmente na temporada final da extensão de contrato de dois anos que assinou em abril de 2025. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth em 20 de setembro, o internacional da Holanda revelou que o clube ainda não iniciou conversas sobre um novo acordo. Embora se diga que o jogador de 35 anos esteja tranquilo em relação à sua situação atual em Merseyside, a falta de movimentação da diretoria gerou intensa especulação sobre uma possível transferência para La Liga no próximo verão.
Emile Heskey, que fez mais de 200 partidas pelo Liverpool durante uma bem-sucedida passagem de quatro anos pelo clube, acredita que o prestígio do Real Madrid pode ser decisivo. "Van Dijk está chegando ao fim do contrato no Liverpool, mas temos que lembrar que, quando certos clubes aparecem, eles mexem com a sua cabeça, esteja você sob contrato ou não, e o Real Madrid é um deles", explicou Heskey. "Então eu ficaria surpreso se a cabeça dele não fosse virada. A única coisa é que o Liverpool deixar outra grande estrela sair ao fim do contrato não me agrada."
O ex-atacante da Inglaterra demonstrou preocupação com o fato de perder uma figura tão fundamental sem receber nada em troca, o que seria um golpe significativo para a posição do clube e para seus torcedores. Heskey observou que Van Dijk segue sendo um ativo de alto valor apesar de sua condição de veterano, como citado pelo Liverpool Echo. "E isso também não vai [agradar] aos torcedores porque, apesar da idade, ele ainda tem valor. Isso é algo que Van Dijk precisa considerar, dado o status dele no Liverpool", acrescentou, destacando a natureza delicada das negociações.
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A estratégia de contratações do Bernabéu
Segundo informações, o Real Madrid identificou Van Dijk como um alvo prioritário para reforçar suas opções defensivas sem se comprometer com uma taxa de transferência gigantesca. O gigante espanhol mudou recentemente sua estratégia de recrutamento, concentrando-se em jogadores de elite que estão chegando ao fim de seus contratos para garantir estabilidade financeira enquanto mantém um elenco de nível mundial.
Segundo informações, Florentino Perez está disposto a repetir a fórmula que fez Ibrahima Konate trocar Merseyside por Madri em uma transferência sem custos. O defensor francês já se adaptou à vida na Espanha, e o clube acredita que reuni-lo novamente com seu antigo parceiro de defesa proporcionaria um impulso imediato à sua configuração tática.
Transição de liderança em Anfield
Embora o foco continue sendo o futuro do capitão, Heskey também voltou sua atenção para quem pode eventualmente herdar a braçadeira em Anfield. Ele apontou o vice-capitão Dominik Szoboszlai como o sucessor natural de Van Dijk, pedindo ao clube que assegure o futuro do húngaro com urgência.
"Dominik Szoboszlai é um futuro capitão do Liverpool", afirmou Heskey durante sua entrevista recente. "Como alguém que é líder e assume o controle, você precisa começar a olhar para isso e tentar amarrá-lo como prioridade número um. Não apenas por isso, mas você também pode usá-lo como uma ferramenta para atrair jogadores. Ele é um jogador fantástico, uma grande pessoa e um grande líder, ou pelo menos parece ser por fora. Você pode usar jogadores assim para atrair outros. Manter Szoboszlai é vital."
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Barcelona esfria interesse em Van Dijk
Curiosamente, embora o Real Madrid esteja ansioso para garantir sua contratação, o rival Barcelona teria esfriado o interesse. As informações sugerem que Hansi Flick reluta em trazer um defensor de 36 anos, temendo que isso possa bloquear o caminho de talentos mais jovens que surgem da academia La Masia. Isso deixa o Madrid como principal interessado no holandês, caso ele decida que seu capítulo lendário no Liverpool finalmente chegou ao fim após quase uma década no coração da defesa da equipe.
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