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'Real Madrid vai mexer com a cabeça dele' - Liverpool recebe alerta sobre possível transferência sem custos de Virgil van Dijk
Madri surge no horizonte para Van Dijk
Van Dijk está atualmente na temporada final da extensão de contrato de dois anos que assinou em abril de 2025. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth em 20 de setembro, o internacional holandês revelou que o clube ainda não iniciou conversas sobre um novo acordo. Embora se diga que o jogador de 35 anos esteja tranquilo em relação à sua situação atual em Merseyside, a falta de movimentação da diretoria gerou intensa especulação sobre uma possível transferência para La Liga no próximo verão.
Emile Heskey, que fez mais de 200 partidas pelo Liverpool durante uma passagem bem-sucedida de quatro anos pelo clube, acredita que o prestígio do Real Madrid pode ser decisivo. "Van Dijk, ele está chegando ao fim do contrato no Liverpool, mas temos que lembrar que, quando certos clubes entram em cena, isso mexe com a sua cabeça, esteja você sob contrato ou não, e o Real Madrid é um deles", explicou Heskey. "Então eu ficaria surpreso se a cabeça dele não fosse virada. A única coisa é que ver o Liverpool deixar outra grande estrela sair ao fim do contrato não me agrada."
O ex-atacante da Inglaterra demonstrou preocupação de que perder uma figura tão importante de graça seria um golpe significativo para a posição do clube e para seus torcedores. Heskey observou que Van Dijk continua sendo um ativo de alto valor apesar da condição de veterano, como citado pela Casinolyze. "E isso também não vai [me agradar] com os torcedores porque, apesar da idade, ele ainda tem valor. Isso é algo que Van Dijk precisa considerar, dada a condição dele no Liverpool", acrescentou, destacando a delicadeza das negociações.
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A estratégia de recrutamento do Bernabéu
Segundo informações, o Real Madrid identificou Van Dijk como um alvo prioritário para reforçar suas opções defensivas sem se comprometer com uma taxa de transferência enorme. O gigante espanhol mudou recentemente sua estratégia de contratação, com foco em jogadores de elite que estão chegando ao fim de seus contratos para garantir estabilidade financeira enquanto mantém um elenco de nível mundial.
Segundo relatos, Florentino Perez está disposto a repetir a fórmula que fez Ibrahima Konate trocar Merseyside por Madri em uma transferência sem custos. O zagueiro francês já se adaptou à vida na Espanha, e o clube acredita que reuni-lo novamente com seu ex-companheiro de defesa daria um impulso imediato à sua configuração tática.
Transição de liderança em Anfield
Enquanto o foco segue no futuro do capitão, Heskey também voltou sua atenção para quem pode eventualmente herdar a braçadeira em Anfield. Ele apontou o vice-capitão Dominik Szoboszlai como o sucessor natural de Van Dijk, pedindo que o clube assegure o futuro do húngaro com urgência.
"Dominik Szoboszlai é um futuro capitão do Liverpool", declarou Heskey durante sua entrevista recente. "Como alguém que é líder e assume o controle, você tem que começar a olhar para isso e tentar acertar a permanência dele como prioridade número um. Não apenas por isso, mas você também pode usá-lo como uma ferramenta para atrair jogadores. Ele é um jogador fantástico, uma grande pessoa e um grande líder, ou pelo menos parece ser por fora. Você pode usar jogadores assim para atrair outros. Manter Szoboszlai é vital."
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Barcelona esfria interesse em Van Dijk
Curiosamente, embora o Real Madrid esteja ansioso para garantir sua contratação, seu rival Barcelona teria esfriado o interesse. As informações sugerem que Hansi Flick está relutante em contratar um defensor de 36 anos, por temer que isso possa bloquear o caminho para talentos mais jovens que surgem da academia La Masia. Isso deixa o Madrid como o principal interessado no holandês, caso ele decida que seu capítulo lendário no Liverpool finalmente chegou ao fim, depois de quase uma década no coração da defesa do clube.
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