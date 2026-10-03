Van Dijk está atualmente na temporada final da extensão de contrato de dois anos que assinou em abril de 2025. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth em 20 de setembro, o internacional holandês revelou que o clube ainda não iniciou conversas sobre um novo acordo. Embora se diga que o jogador de 35 anos esteja tranquilo em relação à sua situação atual em Merseyside, a falta de movimentação da diretoria gerou intensa especulação sobre uma possível transferência para La Liga no próximo verão.

Emile Heskey, que fez mais de 200 partidas pelo Liverpool durante uma passagem bem-sucedida de quatro anos pelo clube, acredita que o prestígio do Real Madrid pode ser decisivo. "Van Dijk, ele está chegando ao fim do contrato no Liverpool, mas temos que lembrar que, quando certos clubes entram em cena, isso mexe com a sua cabeça, esteja você sob contrato ou não, e o Real Madrid é um deles", explicou Heskey. "Então eu ficaria surpreso se a cabeça dele não fosse virada. A única coisa é que ver o Liverpool deixar outra grande estrela sair ao fim do contrato não me agrada."

O ex-atacante da Inglaterra demonstrou preocupação de que perder uma figura tão importante de graça seria um golpe significativo para a posição do clube e para seus torcedores. Heskey observou que Van Dijk continua sendo um ativo de alto valor apesar da condição de veterano, como citado pela Casinolyze. "E isso também não vai [me agradar] com os torcedores porque, apesar da idade, ele ainda tem valor. Isso é algo que Van Dijk precisa considerar, dada a condição dele no Liverpool", acrescentou, destacando a delicadeza das negociações.