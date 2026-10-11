O Real Madrid deu total apoio a Mourinho depois que o treinador se recusou a falar com a imprensa após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Villarreal. Segundo o MARCA, Mourinho não compareceu à entrevista coletiva porque temia que demonstrar sua irritação com a arbitragem pudesse resultar em uma suspensão.

A partida teve vários lances polêmicos, incluindo a expulsão de Vinicius após um desentendimento com Nathan Saliba e um gol do brasileiro anulado depois de uma revisão do VAR. Mourinho já havia criticado duramente os árbitros após uma derrota recente para o Atlético de Madrid.



