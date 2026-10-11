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Real Madrid apoia totalmente decisão de Jose Mourinho de boicotar coletiva de imprensa do Villarreal após polêmica com a arbitragem
Real Madrid apoia silêncio de Mourinho com a imprensa
O Real Madrid deu total apoio a Mourinho depois que o treinador se recusou a falar com a imprensa após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Villarreal. Segundo o MARCA, Mourinho não compareceu à entrevista coletiva porque temia que demonstrar sua irritação com a arbitragem pudesse resultar em uma suspensão.
A partida teve vários lances polêmicos, incluindo a expulsão de Vinicius após um desentendimento com Nathan Saliba e um gol do brasileiro anulado depois de uma revisão do VAR. Mourinho já havia criticado duramente os árbitros após uma derrota recente para o Atlético de Madrid.
- AFP
Mourinho prioriza jogos decisivos em competições nacionais
Mourinho deixou suas intenções explícitas para as pessoas ao seu redor logo após o apito final. Temendo que qualquer desabafo público o impedisse de ficar à beira do campo em partidas decisivas que se aproximam, afirmou: "Não vou falar porque quero estar no banco contra o Sevilla e o Barcelona."
A decisão mostra a importância que Mourinho dá a esses jogos. Embora Yan Diomande tenha garantido a vitória com um gol no segundo tempo, Mourinho preferiu assegurar sua presença no banco a desabafar sobre as decisões da arbitragem que ofuscaram o desempenho em campo.
Real Madrid ainda enfrenta problemas táticos
Apesar de conquistar os três pontos, o Real Madrid ainda enfrenta desafios táticos significativos que exigem atenção imediata. A vitória apertada sobre o Villarreal expôs fragilidades já conhecidas na posse de bola: o time teve dificuldades para fazer a bola avançar pelo meio-campo e criar chances claras.
São questões que Mourinho precisa resolver, especialmente se Vinicius for suspenso para o próximo El Clásico. Mourinho terá de decidir como encaixar Diomande no time titular e avaliar se Arda Guler pode assumir uma função mais central e criativa para solucionar os problemas estruturais persistentes da equipe.
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Qual é o próximo passo do Real Madrid?
O Real Madrid agora voltará suas atenções para a Champions League. Mourinho falará com a imprensa na terça-feira, antes do confronto decisivo com a Roma. Ele precisa encontrar rapidamente soluções táticas para melhorar o desempenho de sua equipe antes dos jogos contra Sevilla e Barcelona, ainda neste mês.
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